Estrada strepi, Bubalo je brutalan: Škola za vrhunsko jaukanje rađa pjevače bez publike kao što su Jacques, Husar, Lozar...

Suludi pojam 'urbana glazba' stvorili oni koji žele zatući našu zabavnu glazbu, pa nas godinama siluju svojim lošim uzdanicama, ja ih zovem arlaukavcima

Otkako je splitski estradni menadžer Ivica Bubalo na svom Facebook profilu za Ninu Badrić napisao da je ne drži pjevačkom zvijezdom jer iza nje u 20 godina ne stoji niti jedan splitski dvoranski koncert, lavina pažnje usmjerila se prema njegovu FB serijalu "Ovo je je....moje...moje...mišljenje…".



Nije dobro prošao ni Let 3, koji je počastio razmišljanjem kako na turneji u tri grada imaju zagarantiranih 500 posjetitelja i da nakon njihove glazbe, citiramo, ostaju samo "čepovi u guzici".





Na te kritike reagirale su Nina Badrić i Ivanka Mazurkijević, supruga jednog od članova Leta 3. Brojni su se nasmijali, mnogi s estrade zabrinuli što će ih s novim danom i novim Bubalovim komentarom dočekati. A puno ih je splitskom menadžeru prišlo i čestitalo na razgolićavanju domaće scene, upitavši ga za uzrok tog "artiljerijskog" napada.



Dvoranski kriterij



– Uzrok je dosada koja me napala tijekom bolničkog liječenja upale pluća, koja je ubrzala ono što sam već godinama želio napraviti. I sad je konačno došlo vrijeme da napišem tko je tko na našoj sceni. Ljudi misle da je to napad, ma nije.



To je moje razmišljanje s konkretnim brojkama, više puta prekontroliranim činjenicama. Iza njega stoji 36-godišnji rad na estradi, pune dvorane, suradnja s pravim zvijezdama koje su ih punile. Budimo realni, samo pune dvorane čine zvijezdu. A ne publika u kafiću ili na otvaranju shopping centara – kaže.



Komentari prozvanih, kaže, ne zamaraju ga, više ga raduju čestitke ljudi koje drži za znalce. Neki ga povratni komentari, kaže, čak i nasmijavaju, jer ga u biti ne demantiraju. Kaže i kako svatko ima pravo iskazati svoje mišljenje i ući u raspravu, ali samo s konkretnim činjenicama. Čak i s guštom čeka sučeljavanja, posebice s onima koji vole koristiti termin urbane glazbe.



– Čekaj, što je to urbana glazba? To bi trebalo biti kao neka gradska glazba, je l'? Ja sam se puno naputovao, ali bogami nigdje – ni u New Yorku ni u Londonu – nisam čuo za pojam urbane glazbe. Taj suludi, nepoznati pojam stvorili oni koji žele zatući našu zabavnu glazbu, pa nas godinama siluju svojim lošim uzdanicama, ja ih zovem arlaukavcima.







To su oni šta zavijaju, cvile, učenici zagrebačke škole za vrhunsko jaukanje koja rađa pjevače bez publike. U njih ubrajam Jacques Houdeka, Natali Dizdar, sestre Husar, Sašu Lozara, Leu Deklevu, E.T., Divas, Ivanu Kindl, Lanu Jurčević, Antoniju Šolu... Sve kao velike zvijezde, ali s publikom u kafićima, na otvaranjima shopping centara i dućana – decidiran je Bubalo.



Oštar je prema krovnim glazbenim lobijima iz metropole, držeći kako u svojim rukama imaju mehanizme koji diktiraju što će se slušati čak i na dalmatinskim radijskim postajama. Želi reći zapravo kako glazbu koju slušamo, a s njom i nametnuta nam imena, diktiraju upravo ti lobiji.



Veličine i odlična cura



– Upravo tako. Šalju liste svojih izvođača, tih nazovimo ih zvijezda, koji se onda stalno vrte i vrte. A zabavna glazba koju ljudi vole i traže proći ne može. Ali, kad triba napunit dvoranu, to naprave zabavnjaci, ne i ovi njihovi arlaukavci. Zašto? Zato što to nisu zvijezde.







Zvijezda je ona osoba koja dupkom puni dvorane, i tu spadaju Mišo, kojega već dugo i dugo nisam čuo, Oliver, Gibonni, Kićo, bio je i Vice Vukov. Tereza, Maja Blagdan, Doris, Josipa Lisac, Jasna Zlokić, Gabi, Zorica Kondža, Meri Cetinić, Radojka Šverko... Veličinama držim i Runjića, Arsena, Huljića, Amulića, Tedija. Severinu i Rozgu. A ističem i odličnu curu Lidiju Bačić koja ide svojim putem, ima svoju publiku, i drago mi je zbog toga – kaže Bubalo.