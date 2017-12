Da i djeca mogu itekako slaviti znaju u CineStaru, pa kako veselo slave dječje rođendane u kinu, ne sumnjaju da će i Novu godinu proslaviti još veselije. Proslava male Nove godine za djecu je u CineStaru u subotu, dan prije prave, pa se može reći da je to prva proslava u Splitu, ali i šire.

U subotu 30.12 od 10:30 do 17 sati u lobbyu novog splitskog kina djeci će se oslikavati facepainting, dijeliti ce se slatkiši, plesati će se s maskotama, a veseli će animatori organizirati zabavu uz nagradne igre i podjele filmskih poklona.

Na programu su animacije Ferdinand, Medvjedić Paddington 2 i Coco i velika tajna i dr, a ulaznice su već po 20 kn za matineje i obiteljski paket ulaznica.

Ako niste već isplanirali vikend, ima li boljeg mjesta, od vašeg obiteljskog kina- CineStara 4DX Mall of Split. Provedite odličnu subotu uz filmove, kokice, ali i ludu zabavu s animatorima i maskotama. A da sve nije samo za djecu, dok se oni zabavljaju, za roditelje je u ponudi 20 % popusta na kavu u Cinema Baru.

Više na https://goo.gl/iaDptT