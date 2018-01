Splitski glazbenik Bojan Beladović preminuo je u subotu u 63. godini nakon teške bolesti. Bio je gitarist grupa More, Otprilike ovako i Kineski zid, a radio je i kao dugogodišnji tonmajstor u splitskom kazalištu lutaka.





Od dragog kolege dirljivom se objavom na Facebooku oprostio Boris Hrepić Hrepa:



'Evo čua sam da je tiho, kao što je i živia, umra Bojan Beladović, nekadašnji gitarista grupa More , Otprilike ovako i Dinovog benda, te dugogodišnji tonac u splitskom kazalištu lutaka. Moj prvi blues koncert u životu bija je tamo negdi 1980. u fronti Gripe, i svira je Bojan s tadašnjim blues bandom, izvodili su Claptona i J.J. Calea.



