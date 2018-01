Rostuharov otac uzvratio Pauletiću: On je na Južni pol došao avionom, iskrcao se, bilo mu je hladno, tu je stajao pola sata i vratio se! Moj sin je 48 dana hodao po ledu

Priča o Davoru Rostuharu, zagrebačkom pustolovu, čovjeku koji je kroz ekspediciju dugu 48 dana pješke prošao 1163 kilometara i u konačnici osvojio Južni pol, dobila je veliki palac gore svekolike hrvatske javnosti. Ali i izazvala novi žestoki komentar Splićanina Roberta Pauletića, još jednog svjetskog putnika i putopisca. U svojoj izjavi za Slobodnu Dalmaciju Pauletić je naveo kako Rostuharu više ništa ne vjeruje, ističući između ostalog, kako mu je žao što je taj tip pokušao podmuklo prebrisati nešto što je sam napravio prije njega, i na što je ponosan. Za komentar uz hrvatsko osvajanje Južnog pola i ime prvog Hrvata koji je to napravio, u dalekom Punta Arenasu kontaktirali smo Davorovu djevojku Anđelu.

- Ovo je priča o snu jednog čovjeka, dokaz da je sve moguće. Davorov blog je svakodnevno čitalo par tisuća ljudi, i u njemu su tražili inspiraciju za svakodnevne borbe. Ljudi iz svih dijelova Hrvatske, ljudi iz cijele regije. Ovo nije utrka Amundsena i Scotta 1911. godine. Gospodinu Pauletiću je sve objašnjeno u pismu koje je Davor objavio, i smatram da nema nikakve potrebe da se dalje oko toga raspravlja ili dižu tenzije – kratka i jasna je bila Anđela koja u Punta Arenasu čeka njegov dolazak, i s brojnim prijateljima priprema rođendansku veselicu za hrvatskog Indiana Jonesa.

Precizniji je bio Davorov otac Marijan koji se čudi Pauletićevim oštrim riječima, tvrdeći kako nikada nije bilo sporno tko je i kako došao do Južnog pola. Rezimirano rečeno, Marijan Rostuhar kaže i kako njegov sin nikada, nigdje nije negirao Pauletićev dolazak na Južni pol. No način na koji je Pauletić to napravio se u podosta segmenata razlikuje od Davorovog, kaže Marijan.

- Čudi me Pauletićev istup i prije nekoliko mjeseci i sada ovaj najnoviji, čudi me jer je riječ o ozbiljnom čovjeku u godinama. Pa ne razumijem što je tu sporno. Davor je prvi Hrvat koji je pješice došao na Južni pol. U okviru ekspedicije tijekom koje je sam, vukući saonioce za sobom kroz 48 dana pješačenja prošao 1163 kilometra. Nitko ne spori da je i Pauletić prije nekoliko godina bio dolje, no on je na Južni pol došao avionom, iskrcao se, bilo mu je hladno, tu je stajao pola sata i vratio se. To su dva skroz drugačija termina i načina putovanja. To je isto kao da uspoređujemo osvajanje Himalaje kako to radi Stipe Božić, i nekoga tko se helikopterom spusti na vrh, slika se kraj hrvatske zastave, sjedne na prijevoz i ode doma. Nije mi jasno zašto se Pauletić toliko povrijeđeno osjeća – kaže Marijan Rostuhar.

Osvrnuo se i na pitanje troškovnika ekspedicije i Pauletićeve riječi kako ne shvaća zašto mu je za projekt trebalo 200 tisuća dolara. Marijan Rostuhar se i tu čudi Pauletićevoj oštrini i nevjerici, otvoreno podastirući neke od iznosa ekspedicije. Pa samo četiri tisuće eura, kaže Marijan koštale su specijalne sanke, a trebalo je platiti i prilično novaca za posebnu hranu, opremu, odjeću...

- Ne shvaćam zašto to Pauletić omalovažava. Moj sin je 48 dana hodao po snijegu, ledu. Nisu u redu takve njegove riječi, stvarno to mislim. Posebice zato što Davor nikada nije rekao ništa sporno u svezi Pauletićevog boravka na Južnom polu. Ma ne, nisam ljut na Pauletića. Jednostavno ga ne smatram ozbiljnim – rezolutan je Marijan Rostuhar.