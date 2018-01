Splićaninu pozlilo usred Vijetnama, zatrebala mu je hitna operacija. U derutnoj državnoj bolnici rekli su mu da ga mogu 'srediti' za samo 100 dolara, ali je liječnik bio iskren i preporučio nešto neočekivano...

Kada sam krenuo na daleki put i prijatelji i rodbina su me upozoravali: Pazi se hrane, pazi se motora, pazi se virusa, pazi se bakterija u Vijetnamu. Ali nitko mi nije rekao da se pazim slijepoga crijeva, tako nam priča Splićanin Alen Alagić kojega je nevolja uhvatila usred te daleke zemlje.

- Počelo je još u Bangkoku sa slabim bolovima u trbuhu. Što sam naravno povezao s njihovom hranom. Idući dan došli smo u Vijetnam u Hanoi. I dalje mi je bila slaba bol do kraja dana. Otišao sam spavati i probudio se nakon sat vremena s jakim bolovima u području trbuhu, tj. cijeli me trbuh jako bolio. Uhvatila me groznica, nikako se ugrijati. I onda me uhvatilo povraćanje. Pred jutro sam osjeti bol u donjem desnom kutu trbuhu i odmah sam skontao što mi se događa - prepričava nam Alen dramu.

A drama je mogla biti i veća. Naime, prema podacima liječničke enciklopedije, ako se apendicitis (upala crvuljka) ne operira i ne uzmu antibiotici, smrtnost može iznositi i do 50 posto!

- Srećom, prije puta sam za 273 kuna kod jedne naše osiguravajuće kuće uplatio putno zdravstveno osiguranje. Odmah sam nazvao njihovu centralu u Zagrebu. Pitali su me koji su mi simptomi, gdje se nalazim i slično. Kroz sat vremena došao mi je e-mail da su mi dogovorili pregled u Državnoj bolnici. I da moram platiti sto dolara koje će oni refundirati. Otišao sam tamo s taksijem kojeg sam čekao pola sata, javio sam se na šalter, platio pregled 5 dolara i odmah me pogledao doktor preko reda i ustvrdio da su moje sumnje točne i da imam upalu slijepog crijeva.

Rekao je da me mogu operirati odmah kod njih u državnoj bolnici, ali da je za mene puno bolje da odem u privatnu Francusku bolnicu. Nazvao sam osiguranje i objasnio im. Pristali su da će pokriti sve troškove. Doktor iz državne bolnice mi je nazvao taxi i odveo me do njega. I pravac za tu privatnu bolnicu. Tamo su me primili kao Todorića i kroz par sati operirali, te ispostavili račun na otprilike oko 4000 dolar - navodi Alen.

- Državne bolnice su im Bože pomozi, ali privatne se ponašaju odlično ako znaju da možeš platit. Sve moderno opremljeno i profesionalno. Svi govore engleski i francuski. Idući dan su me otpustili sa svim lijekovima i uputama - navodi Alen kojega još čekaju tjedni putovanja u toj dalekoj zemlji u kojoj živi oko 85 milijuna ljudi.

Ako se ne operira smrtnost do 50 posto! Apendicitis je, navodi Medicinski priručnik dijagnostike i terapije, akutna upala crvuljka koja u pravilu izaziva abdominalnu bol, gubitak teka i osjetljivost abdomena na palpaciju.

KAKO NASTAJE? Smatra se da apendicitis nastaje zbog opstrukcije lumena crvuljka, opstrukcija vodi u distenziju, prekomjeran rast bakterija, ishemiju i upalu. Ukoliko se ne liječi razvije se nekroza, gangrena i perforacija. Ako se perforacija ograniči omentumom razvije se apsces crvuljka.

SIMPTOMI Klasični simptomi akutnog apendicitisa su epigastrična ili paraumbilikalna bol koju prati mučnina, povraćanje i gubitak teka; nakon nekoliko sati bol se premješta u desni donji kvadrant. Bol se povećava kašljanjem i pokretom. Klasični znaci su direktna i prenesena osjetljivost u McBurneyevoj točki Česta je blago povišena temperatura

PROGNOZA I LIJEČENJE Kod ranog zahvata mortalitet je manji od jedan posto i brz i potpun oporavak je uobičajen. Uz komplikacije (ruptura i razvoj apscesa ili peritonitisa) prognoza je lošija tj. mogu uslijediti ponovne operacije te dug oporavak. Akutna upala slijepog crijeva rješava se apendektomijom; kako odgođeno liječenje povećava smrtnost prihvaća se do 10% negativnih apendektomija. Kirurg može ukloniti crvuljak i kad je perforirao. Apendektomiji trebaju prethoditi antibiotici. Izbor su cefalosporini treće generacije. Za neperforirani apendicitis daljnji antibiotici nisu potrebni. Ukoliko je crvuljak perforirao, s antibioticima treba nastaviti dok se temperatura i broj leukocita ne normaliziraju (obično pet dana). Ukoliko je nemoguće operirati, antibioticiiako nisu kurativniznačajno poboljšavaju stopu preživljenja. Bez operacije i antibiotika smrtnost iznosi >50%, navodi Medicinski priručnik dijagnostike i terapije.