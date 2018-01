Rostuharova djevojka Anđela otkriva kako je proživjela najteže trenutke Davorove ekspedicije: Dva najmučnija sata u životu... pola života su mi odnijela sa sobom

Onog trena kad je putopisac, novinar, snimatelj Davor Rostuhar stigao na Južni pol, nakon 48 dana pješačenja i prijeđenih 1163 kilometra, nazvao je djevojku Anđelu i rekao joj da je stigao. Ona je prvo šutjela, pa zaplakala od sreće, ponosa, veselja, straha, ljubavi, miksa emocija koje su potom ponijele i njezina dečka.



Nije izdržao kada je čuo kako plače s druge strane žice, točnije sa satelitskog telefona kojim su proteklih mjesec i pol dana održavali vezu. Zaplakao je i on, kaže Anđela, i tako dvije minute kroz zajedničke suze prolazili su sve ono što se nakupilo u ekspediciji koju samo rijetki dožive. U tom trenutku i on je postao svjestan onoga što je napravio, miks istih emocija je i iz njega izbacio osjećaj pobjede.



- To je bilo ludo. Dok sam ga čekala za posljednje javljanje, tih zadnjih 20 kilometara prije cilja, imala sam osjećaj kao da sam do tada držala glavu ispod vode. Onog trena kad sam ga čula, prodisala sam. Nestrpljiva sam da ga vidim, čekam još ovo malo vremena, brojim sate, u nestrpljenju sam da što prije prođu. U Punta Arenas stiže 20., ja sam već tu, tu su nam i naši prijatelji. Davor 21. ima rođendan, to će biti veliko slavlje – kaže Anđela, Davorova zaručnica koja nam je jučer, doslovce s drugog kraja svijeta, ispričala svoju priču vezanu uz osvajanje Južnog pola.



Bio je to opsežan, pedantno pripremljen projekt samo s jednim ciljem, osvajanjem južne točke. Za takav pothvat trebalo je puno vjere, priprema, snage, želje, optimizma. Davor niti u jednom trenutku nije bio sam, bodrila ga je cijela obitelj, potvrdio nam je to jučer i njegov otac Marijan, tvrdeći da su puno straha imali. Ali i saznanja da je njihov sin čovjek kojem u krvi leži kretanje, istraživanje, putovanja, pa su mu bez riječi dali podršku.



- Nije bilo lako znati da ide tako daleko, sam, u tu ledenu pustoš. Ipak smo bili mirni, dolje nema zločestih ljudi koji bi ga mogli povrijediti. Niti životinja da ga napadnu. Samo on i nepregledna bjelina – rekao nam je njegov otac.



Prvoj kojoj se javio s juga jugova bila je Anđela, osoba koja je kompletno, od samog početka, bila uronjena u sve stavke projekta. Usprkos tome što je znala koliko je njezin dečko pažljiv, smiren, promišljen u svakom trenutku, priznaje da je osjećala veliki strah koji ju je držao tijekom dugih 45 dana putovanja.



- To je bio ludi strah. Držale su me podijeljene emocije, s jedne strane sam imala strašnu bojazan pri promisli da bi mu se nešto moglo dogoditi. Da me netko iz baze ne nazove i kaže neku strašnu vijest. A s druge strane sam toliko željela da projekt u koji smo utkali toliko našeg vremena, potrudili se da ga dovedemo do cilja, do Južnog pola, uspješno privede kraju. Potiskivala sam u sebi taj strah, nisam mu dala da izađe vani, ali stalno je bio tu negdje. Tješilo me samo to što sam znala koliko Davor brine o svakom detalju, i da se dobro pripremio za razne situacije. Ali opet ono nešto, kako mu je, šta se događa dole, je li sve u redu, ma da se nije nešto dogodilo, sve je to bubnjalo stalno u meni – veli Anđela.



Priča nam i da su pripreme bile zahtjevne, vrlo naporne. Bilo je i onih kišnih dana u kojima bi, kaže, najradije ostala s njim doma, pod dekicom, i na miru gledala neki film na TV. A Davor bi se tada samo digao i rekao da su idealni uvjeti za odlazak na Sljeme, i trening snage s povlačenjem masivnih guma. Upravo je ta njegova velika volja smirivala i davala joj snage da misli usmjeri u pravcu uspjeha.



- Odlazak na Južni pol je bio vrlo skupa ekspedicija i dosta smo vremena utrošili na skupljanje sredstava kojima bi ga isfinancirali. Najgore bi bilo da je sve to palo u vodu, i zato je to bio još jedan dodatni uteg, veliki pritisak. Ponijele su me emocije na kraju zbog svega toga. Čekala sam nestrpljivo taj njegov zadnji poziv s cilja, i u jednom trenutku sam izišla vani. I gle, upravo me tada nazvao, čim sam se vratila u sobu vidjela sam na mobitelu njegov propušteni poziv. A ja ga ne mogu nazvati nazad. Joj! Nisam se više mrdala od telefona dok se opet nije javio.



Kada su nam potekle suze, tada je i on sam osjetio što se dogodilo, to da je njegov mukotrpan put uspješno priveden kraju. Pokazao je time i kako netko tko nije aktivni sportaš, samo čovjek s ogromnom količinom volje, isto može napraviti čudo – veli Davorova djevojka.



Iza ove veličanstvene ekspedicije i pobjede duha i tijela ostat će brojni dokumenti, fotografije, pisana riječ, snimke. Sve je to Davor, jedan od naših najcjenjenijih fotografa prirode, pedantno snimao na svom dugom putu. Priča nam Anđela da je imao vrlo zahtjevan dnevni ritam, koji je počinjao u ranim satima. Dan bi startao s doručkom i pripremama za prelaženje novih kilometara, sveukupno bi mu na to otpalo sat i pol vremena. Nakon toga bi hodao deset do 12 sati, navečer bi se javljao u bazu iz koje su njegovo kretanje pratili na ekranu. A onda bi s njom satelitskim telefonom pričao od sat do sat i pol vremena.



- Svaku večer, sve to vrijeme. Nazvao bi bazu, čim bi upalio telefon meni bi stigla poruka da je 'na liniji'. Legao bi, i onda bi me nazvao i pričali bi što je sve bilo tog dana, kako se osjećao, što je snimao, što dalje. Poruka da je uključio telefon mi je po našem vremenu stizala od 23.20, 23.25. Mene bi zvao u jedan po noći. Samo jednu večer SMS-a o uključenju nije bilo, kao ni poziva u onom našem vremenu – priča.



Dva sata je telefon ležao do nje, kaže da oči sklopila nije, u bunilu svakojakih misli koje su joj lutale po glavi. Bio joj je to najteži trenutak u životu.



- Najteži. Dva najmučnija sata u životu pola života su mi odnijela sa sobom. Kada je telefon zazvonio, u onom trenutku dok ne vidiš tko te zove, u tom djeliću sekunde sve ti prođe kroz glavu. To je nešto strašno. Greška je bila u glupoj tehnikaliji, a meni je tada život stao – veli Anđela.



Anđela je u Punta Arenasu smještena u kući gradonačelnika, čovjeka hrvatskog podrijetla. Tu čeka Davora u društvu brojnih prijatelja, upoznali su ih tijekom dosadašnjih dolazaka. Tu je i jaka hrvatska dijaspora. Dan 21. siječnja bit će veliki dan, dolazak osvajača Južnog pola i njegov rođendan, prilika za slavlje.



- Nakon Punta Arenasa idemo u Buenos Aires, na sunce, na kupanje, odmor. S povratkom ćemo imati promociju knjige, i nakon toga slijedi hrvatska turneja po gradovima, mjestima, prema ljudima kojima će Davor pričati o svom velikom putovanju. A onda? Tko zna - kaže Anđela.