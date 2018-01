'Izgleda kao nečiji bolesni fetiš!': omiljena marka odjeće na meti kritika; nakon hlača koje 'pokazuju onu stvar' izbacili uvredljivi modni dodatak

Iako je Asos jedan od najpopularnijih online dućana na svijetu i svojim korisnicima nudi golemu količinu odjeće, make up-a i ostalih modnih dodataka, zadnjih dana našli su se na meti kritika.



Najprije su u katalogu osvanule traperice kojima se narugao cijeli svijet. Prve 'rebe' koje ne pokrivaju međunožje, i to uopće, šokirale su korisnike i vjerne kupce Asosa. 'Da dam preko 600 kuna da svijet vidi moje međunožje?', komentirale su zbunjene korisnice.



SURELY these jeans aren’t legit asos? Do the black pants come with though... pic.twitter.com/Fsgx7EKqxq



'Vidi joj se ona stvar', na Twitteru je zaključio nepristrani promatrač, i nije pogriješio. Fotografija traperica obišla je svijet, dobro smo se nasmijali, i tu je priči bio kraj.



Međutim, kontroverze uslijed nedavno 'izbačenog' modnog dodatka od strane Asosa nije smiješan, a ni situacija više nije simpatična. Osvanuo je u katalogu 'choker', modni dodatak koji je zaludio svijet, ali u ovoj verziji žestoko su ga iznapadali, prenosi britanski Independent.



Zašto? Prvo i osnovno, uopće se ne radi o 'chokeru' kao takvom, već o debelom remenu omotanom oko vrata tanašne manekenke. Prizor izgleda sve samo ne modno prihvatljiv, djevojka djeluje kao da se upravo krenula objesiti, a to je jednostavno nedopustivo.



Wow @ASOS really out here selling a belt and saying its a choker 😅 pic.twitter.com/99XLGch8hT



Korisnici su opet prozvali Asos, ovaj put s nešto više argumenata. 'Otkad je to suicid postao poželjan u modnome svijetu?', priupitala se jedna komentatorica.



Dodatak se i zove 'lateks viseći choker', što je samo dodatno raspalilo ljutite korisnike. Kako je moguće da se omiljeni brend 'sprda' s tako ozbiljnim temama?



So disgusted with @ASOS - it seems that in at a time when death by suicide is becoming more common they attempt to make suicide fashionable. The pose, the belt, the branding on the tee - sickening #MentalHealthAwareness #mentalhealth #MentalHealthMatters pic.twitter.com/UDs4xpgv7X