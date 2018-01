Uspio je! Pustolov Davor Rostuhar osvojio Južni pol i postao prvi Hrvat koji je sam bez ičije pomoći prohodao 1200 km na temperaturama i do -50 °C

Pustolov Davor Rostuhar je uspio, postao je prvi Hrvat koji je pješke s obala Antartike došao na Južni pol.

Za kraj je pripremio hrvatsku zastavu koju i bocu whiskeya. Prvu vijest o usopjehu nevjerojatnog podviga je objavio na svom facebooku večeras u 21 sat i 24 minute.

Sada ga čeka put doma, ali ovaj put ne ide pješke nego zrakoplovom.

Kako je organiziran povratak s cilja?

- Avionom. To je sve dio one ALE- logistike, koja je najskuplji dio priče i za koju smo crowdfundali. Dakle Twin otter avionom letim s pola do baze Union Glacier (jedva čekam da u četiri i pol sata preletim sve ovo što ću hodati 48 dana – koja će to biti senzacija!), a potom sa Ilyushin avionom iz Union Glaciera u Punta Arenas u Čileu - odgovara Rostuhar.

Za one koji ne zanju koliki je ovo podvig, sam Rostuhar objašnjava:

- Imam jedan polarni san. Želim izvesti posljednju veliku, klasičnu ekspediciju koju Hrvati još nisu napravili: prvu hrvatsku ekspediciju na Južni pol! Na svijetu postoje tri točke koje golicaju maštu istraživača već stotinama godina – Sjeverni pol, Južni pol i Mt. Everest. Naš najuspješniji istraživač i moj veliki uzor, Stipe Božić, bio je prvi Hrvat na Mt. Everestu i na Sjevernom polu. Ekspedicija na Južni pol ostala je posljednja velika klasična ekspedicija koju još nije napravio nitko iz Hrvatske ili šire regije. Ekspedicija na Južni pol smatra se uspješnom ako se pređe put od obale Antarktike do Južnog pola, što na najlakšoj „Hercules“ ruti iznosi 1200 kilometara. Ja se taj put spremam prevaliti u 50 dana i to:

SOLO – posve sâm u najvećoj pustoši planeta;

UNSUPPORTED – bez dostave hrane i opreme – svu opremu vući ću sa sobom na 130 kg teškim saonicama;

UNASSISTED – bez upotrebe vanjske energije poput vjetra, pseće zaprege, motornih saonica…



SAMO 23 LJUDI U POVIJESTI



To je dosad napravilo samo 23 ljudi u povijesti, iz samo 9 država, Više je ljudi bilo u svemiru nego što je poduzelo ovu ekspediciju! Kao što je Stipe Božić doveo Hrvatsku među najcjenjenije zemlje u alpinizmu, tako bih ja želio doprinijeti tome da Hrvatska uđe u klub najuspješnijih zemalja u polarnim ekspedicijama. Taj san sanjam već 15 godina, a posljednje dvije godine aktivno se za njega pripremam. Posjetio sam tradicionalne narode koji žive na krajnjem sjeveru planeta: Inuite na sjeveru Grenlanda, Nenete na sjeveru Sibira i Samije na sjeveru Skandinavije. Od njih sam učio kako se snalaziti u ekstremnim polarnim uvjetima. Dva puta sam se pripremao u Norveškoj i učio od najboljih živućih polarnih istraživača - kaže Rostuhar, navodeći da nije sam u cijeloj priči.

- Imam sjajan mali tim koji čine moja djevojka i asistentica Anđela i naša kolegica Valerija. Nas troje radimo u Klubu za ekspedicionizam i kulturu, a volonterski nam puno pomažu i moji roditelji. Mama vodi knjigovodstvo i administraciju. Tata vodi skladište, dostavu i slanje knjiga i fotografija. Anđela, Valerija i ja organiziramo predavanja i izložbe, prodajemo moje knjige i fotografije i sav prihod ulažemo u „Polarni san“ - navodi taj pustolov čiji je san postao stvarnost.