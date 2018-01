Maloljetnici na Facebooku objavili video koji prikazuje njihove seksualne radnje, pa njih tisuću 'popilo' tužbu za distribuciju dječje pornografije

Više od tisuću mladih ljudi u Danskoj je optuženo za "distribuciju dječje pornografije" nakon što je na internetu objavljen video koji prikazuje seksualne radnje s 15-godišnjakom, objavila je u Danska nacionalna policija.



Policija je pokrenula istragu nakon objave dva Facebook videa sa "seksualno eksplicitnom" slikom djeteta, koja su kružila među korisnicima društvenih medija diljem Danske.



- To je vrlo složena stvar koju je dugo trebalo istražiti, ne samo zbog velikog broja onih koji su optuženi - izjavio je policijski inspektor.



- Shvatili smo slučaj vrlo ozbiljno jer ima poprilične posljedice za one koji su uključeni u slučaj kada se radi o ovakvom materijalu – dodao je.



- Većina optuženih podijelila je video nekoliko puta, a neki su to učinili i stotine puta - reklI su iz policije.



Dječja dob pristanka na ovakav čin je 15 godina, ali zakon protiv dječje pornografije još uvijek brani dijeljenje seksualnih videozapisa ili fotografija osoba mlađih od 18 godina.



Facebook je priopćio CNN-u da ima nultu toleranciju na slike za eksploataciju djeteta i razmjenu intimnih slika.



Glasnogovornik društvene mreže izjavio je:



- Naši sustavi rade u pozadini i automatski uklanjaju i prijavljuju intimni sadržaj koji uključuje djecu, koji zauzvrat pregledava i šalje relevantne informacije agenciji za provođenje zakona za zaštitu djeteta i maloljetnika širom svijeta. Početkom 2016. trojica američkih tinejdžera uhićena su i optužena za sudjelovanje u "sekstingu" kada su internetom cirkulirale seksualno eksplicitne slike i videozapisi drugih učenika, a ponekad su od njih i iznuđivali novac.



U prosincu 2016., Američka unija za građanske slobode podnijela je kratki prigovor protiv 15-godišnjaka iz Minnesote zbog dijeljenja svoje gole fotografije.



- Seksting nije bez posljedica, ali svi tinejdžeri mogu na taj način počiniti pogrešku. Postoje načini na koji roditelji, škole i zajednice mogu reagirati na to bez da se mladi ljudi privedu na policiju i dobiju dosje jer se time ugrožava njihova budućnost – poručili su iz Američke unije za građanske slobode.