U Hrvatskoj je boravio J. Alain Smith, lovac, pisac i bogati biznismen koji putuje svijetom i iz čiste zabave - neki bi rekli i obijesti - snajperskom puškom ubija životinje i onda njihove glave pokazuje u dokumentarnim filmovima, hvaleći se trofejima koje je uhvatio. Naravno, može se pretpostaviti da na tome valjda i zarađuje jer piše knjige, snima filmove, a sebe predstavlja s titulom 'profesionalni lovac'. Dakle, na znanje onima koji će ga možda braniti; ne ubija životinje jer je gladan ili su te životinje prijetnja ekosustavu Hrvatske, nego ih odstrijeljuje iz čiste zabave, pokazujući njihove mrtve glave pred kamerama i diveći se kako ih je na hrvatskim planinama propucao jednim hicem.



No, nakon lova u Hrvatskoj karma je dostigla njegovu ubilačku ekipu - otrovali su se hranom i završili u jednoj našoj bolnici, što ih je omelo u lovu.



- Njegov uspjeh mu je dopustio da ide u lovačke avanture diljem svijeta. Skupio je više od 300 različitih vrsta životinja - navodi se na stranici tog strastvenog lovca koji je postavio i video svog lova u Hrvatskoj.



- U Hrvatskoj se nalaze neke od najvećih divokoza u cijeloj Europi, a J. Alain Smith ih slijedi do vrhova balkanskih planina u epizodi 'Rugged Expeditions'. Ali kada kamerman uhvati mučnina nakon trovanja hranom avantura doiživljava novi obrat - navodi se u opisu tog filma na YouTubeu.



U filmu se Alain divi divokozama koje ubija, a kamerman baš pokazuje hitac kada jadnu životinju prostrijeljuje metak i ona pada, a ekipa koja ubija životinje snajperom sa par stotina metara udaljenosti uzdiše kao da je na utakmici. Slave, smiju se...

No, bogati Amerikanci ne bi ni mogli doći u Hrvatsku da im netko to nije dozvolio. Evop ponude jedne hrvatske agencije:



- Organiziramo lov na divokozu u lovištima Biokova u vremenu od 01.09. do 31.12.. Tri dana smještaja na bazi puno pansiona, 2 dana lova, sve uključeno u cijenu osim trofeje koja ovisi o težini. Lovište na Biokovu je najpoznatije lovište za lov divokoze (gamza) u ovom dijelu Europe u kojem su odstrijeljene mnogobrojne vrhunske trofeje. Ovo je izrazito planinsko lovište s nadmorskom visinom od 380m do 1750metara, te kao takvo idealno lovište za divokoze. Lov na divokozu slovi kao jedna od zahtjevnijih vrsta lovova u Hrvatskoj upravo zbog potrebne fizičke spremnosti lovca za šuljanjem planinskim masivom.



Obračun se vrši na osnovu stvarne vrijednosti trofeje, i to nakon ocjene certificiranog ocjenivača lovačkih trofeja u prisustvu lovnog gosta. Cijenik trofeja je od 3.570 do 20.000 kuna. Ukupna cijena lovnog aranžmana je 3700kn + cijena trofeja. Lovni paket uključuje: smještaj u luksuzno uređenom hotelu na osnovi polupansiona, organizacija lova, lovni pratitelj za 2 lovna dana, Prijevoz terenskim vozilom po lovištu, obrada trofeja (lubanja sa rogovljem) i montaža na odabrani podložak - navodi se u ponudi jedne hrvatske agencije.



No, želimo li zaista ovakav turiizam, u kojem će bogataši plaćati da sa snajperskim puškama bauljaju Bikovom i drugim planinama i iz zabave ubijaju divokoze?



- Divokoza je u hrani izuzetno skromna životinja. Hrani se planinskim travama i mladim lišćem grmolikih biljaka, zimi pupoljcima, suhim vlatima trave, kupinama i malinama, koje nakon hranjenja preživa. Vrlo rado uzima sol koja joj se mora redovno iznosti.

Jedan od zaštitnih znakova današnjeg Biokova su svakako divokoze. Danas među stijenama živi oko 500 primjeraka divokoza - navode pojedine lovački portali.