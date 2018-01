Preživjeli smo najdepresivniji dan u godini! Čime su sve Splićanke i Splićani podizali svoje raspoloženje

Ako ćemo suditi po procjeni izvjesnih analitičara, upravo smo 'otukli' najdepresivniji dan u godini, naime treći ponedjeljak u siječnju.



Kako su ga proživjele Splićanke i Splićani pokušali smo saznati u anketi, vodeći računa o parametrima koji su uopće formirali taj 'gadan' dan. A oni su sljedeći: odustajanje od novogodišnjih odluka, računi od prethodnog mjeseca koji neminovno dolaze na naplatu, sezonske viroze, južina... Malo je sretnika koje nije 'skrpilo' ništa od navedenoga; ili možda ne? Pročitajmo.



Ante Gugić (70), njemački i škverski umirovljenik



- Ne znam ništa o tome o čemu pričate, niti se pripoznajem u bilo čemu od tih loših navoda. Živim sedamdeset godina bez ijedne popijene tablete, a znate da čovik kad ima zdravlje, ima skoro sve. Imam istu ženu već 43 godine, dvoje odrasle dice i četvero unučadi, sve Bogu fala zdravo i dobro. Ja sam vam sritan čovik, a ako me nekad nešto i naljuti, to je kad žena malo zaviče na mene. A bez toga opet ne bi valjalo, jer ko se potuče, taj se i voli (smijeh).



Željko Brizić (60), prokurist/umirovljeni poduzetnik



- Evo, nije mi uopće palo na pamet to što govorite, to jest da su ovi dani depresivni, ali sad kad to čujem osjećam se malo gore. Dublji uzroci su egzistencijalne prirode, ali ne materijalne nego vezane uz sam smisao života, njegovu prolaznost, drage ljude koji nas napuštaju... Da, ovaj dio godine mnogi od nas lako potonu u takva razmišljanja, a ja se protiv tih depresivnih otkliznuća borim terapijom bubnjanjem u sklopu udruge 'Ritam srca' iz Splita, te povremenim odlascima u prirodu. To je uvijek blagotvorno.



Petar Gudelj (26), ekonomist



- Nesklon sam depresiji i inače, a ne vidim kakve veze siječanj ima s tim. Dobro, to što vi kažete možda stoji, ali ne kod mene. Nemam većih problema, zdravlje mi je okej, a ako me uhvati neka malodušnost ili negativa, odem i dobro se ispušem trčeći, ili izudaram vreću za boks. To je siguran antidepresiv, he he.



Slađana Roguljić, djevojački Dimčeva (79), umirovljena odgajateljica i NKV radnica 'Jugoplastike'



- Siječanj jest malo teži od ostatka godine jer stvarno svi troškovi dođu na naplatu; to je ono najgore. Na primjer, ja sam kao Makedonka imala dva Božića i dvije Nove godine (smijeh), pa još kad tome pridodam suprugov rođendan u međuvremenu, eto troškova koje osjetim u siječnju. Doduše, slavilo se skromno jer što može umirovljenica s tisuću i pol kuna penzije, a ni suprugova nije bogznašto. Ranijih godina, to jest prije rata, slavilo se bolje, moglo se ići i u restoran, a sad teško. Ipak, zdravi smo, a to nije malo. Neka zdravlja, sve drugo ćemo pregrmjeti.



Kristina Barić (37), odgajateljica bez stalnog zaposlenja



- Doista, ovi su dani u godini teški, pogotovo nekome tko nema stalni posao, ali radim intenzivno na rješavanju tog pitanja i povoljno rješenje bi mi uvelike popravilo opći dojam o siječnju (osmjehivanje). Inače se protiv depresivnih misli borim onim pozitivnima, preusmjerim težište na lijepe stvari u životu, a volim poslušati i dobre stare pjesme ili pročitati neki kvalitetan roman ljubavnog ili žanra drame. To je moj antidepresiv.



Anđela Sablić (30), vlasnica frizerskog salona



- Koja depresija? Nema toga pored moje slatke kćerkice Maxime. Kad je vidim odmah se razvedrim. Zaboravim na sve te loše faktore koje ste nabrojili, pa čak i na račune koji se natalože u siječnju, nakon Nove godine i svih blagdana. Samo osmijeh, osmijeh, osmijeh.



Marko Prižmić (21), pomorac



- Ništa me nije zakačilo od tih depresivnih faktora, eto uspio sam ih izbjeći (smijeh). Zdravlje mi je okej, na račune pazim, a posla imam, uostalom nisam neki mračan, depresivan tip osobe. Ako se nekad osjećam loše (a to uopće ne mora biti u siječnju, nema pravila), onda boravak u dobrom društvu to sve izbriše. Znači dobro društvo, dobro zdravlje i moja familija - to je najvažnije, depresija nema šanse s nama (smijeh).



Mirjana Radman (60), umirovljena službenica iz 'Brodomerkura'



- Pa eto, jesu malo neugodni ovi dani, najviše zbog južine; to mi najteže pada. Ne volim ni ove sezonske viroze, ali zasad me ništa nije snašlo. Što se računa tiče, tu se moram pokrit i pazim na to, pa nema nekih većih neugodnih iznenađenja. A antidepresiv protiv južine? Hm, igra s mojim krasnim unucima, to me uvijek razvedri i pomaže bez greške.