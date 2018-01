Želite biti "in"? Želite. Tada skijaškim guštima, za koje ponekad treba dignuti i kredit, možete kazati adios, i krenuti u pravcu vječno osunčanih egzotičnih plaža. U dvoboju skijanje – zimsko ljetovanje, trendeseteri biraju ovo drugo. Razmiljeli su se po Bahamima i Tajlandima, šetaju po Zanzibarima i Sejšelima. Boju hvataju pokraj kokosovih stabala, selfieje rade s dupinima u pozadini. I koliko god u tom trenutku izgledali kao bogataši s viškom novca, takav egzotični izlet koštat će ih u razini malo boljeg skijaškog aranžmana. A trajat će više dana.



Čak može biti i niže cijene ako se za skijanje odabere luksuzan visokokategornik netom do staze, s puno dodatnih sadržaja. I posebice ako na bijele padine odlazi obitelj apsolutnih početnika, kojima će novčanik, zbog nabavljanja kompletne i ne baš jeftine skijaške opreme, doživjeti ježeve muke.



– Tjedan dana talijanskog skijanja u jednom sasvim ugodnom apartmanu s tri zvjezdice četveročlanu obitelj, roditelje i jedno do dvoje djece, košta od 1500 do dvije tisuće eura. U tu cijenu ulazi smještaj, putni troškovi oko 1400 kuna od Splita do skijališta, ski-pass, hrana; dio je tu ranije skuhan, tipa sarme, punjene paprike. Ostatak kupujemo u talijanskim dućanima, pa sami kuhamo u apartmanu.



Tu su i oni ostali troškovi, kavice, hot dog, krumpirići, to dica vole, kuhano vino, skupi se i toga. Ski-pass je zapravo i najskuplja stavka u cijeloj ovoj priči, i za četveročlanu obitelj dođe oko 800 do 850 eura, s manjom dicom 200 eura niže – doznajemo od jednog našeg Splićanina, aktivnog skijaša.



Smještaj diktira cijenu, a one poprilično variraju. Uz malo sreće, malo traženja, hotelski polupansion u nekom talijanskom skijalištu može se naći i po dnevnih 45 eura. Naravno, s većim brojem zvjezdica, boljom opremljenošću, rastu i hotelski troškovi, pa iznos od 1100 kuna po osobi za polupansion nekima dođe kao mačji kašalj. Za dvije osobe plus dijete, troškovi samo rastu, no kada se ima, ima i onih koji to priuštiti mogu.



– Skijanje nije jeftin sport. Sedmodnevni smještaj u hotelu s četiri zvjezdice u talijanskom skijalištu platili smo 1600 eura. Ručak nas dnevno dođe 60 eura, s večerom 120. Ski-pass košta 420 eura. A tu je i 1500 kuna goriva, cestarine, vinjeta. Ima tu još puno sitnica. Sve skupa je to oko tri tisuće eura. Da imamo djecu, skočilo bi na 3500 eura, ali tada bismo išli u apartman. Mogli smo mi ići i negdje na neke egzotične plaže, to je sada "in", svi na to idu. Ali mi stvarno volimo skijanje, i bez obzira na trend, uvijek ćemo se radije prikloniti snijegu – veli nam jedna Zagrepčanka.



No što je sa skijaškim početnicima, onima koji su u posvemašnjoj zimskoj seobi naroda odlučili postati skijaši od formata? Njih čeka opremanje nalik odlasku na bojišnicu, trošak zbog kojih višečlana obitelj lako može dignuti kredit. Ljubitelji dalekih toplih plaža u zimskom razdoblju na put mogu otići samo s kupaćim, pareom, majičicom, bermudicama, japankicama. Sve što im treba samo izvuku iz ormara. Ali zato novopečene skijaše čeka majka svih troškova, koji za četveročlanu obitelj s dvoje djece mogu skočiti na 3,5 do 4 tisuća eura i više u apartmanskom smještaju. Ili od 4,5 do pet tisuća eura u hotelskom, počevši od onog s manje zvjezdica do luksuznog.



– Tajland u siječnju je raj za tijelo. Iz zime sam uskočio u ljeto, kratke gaće, kratki rukavi, plaža, samo šugaman. I došlo me jeftinije nego da sam otišao na snijeg: povratna karta 450 eura, hotel 70 eura dnevno, iako ima vrlo popularnog smještaja čak i za 15 do 20 eura. I za razliku od skijanja, ostaje se više dana. To je i jedan od razloga zbog čega ljudi od zime bježe u tople krajeve – kaže nam naš sugovornik koji se upravo vratio s tajlandskog ljetovanja.



Promatranje morskih pasa

Zavirili smo malo i u druge tražene egzotične lokacije, pa evo nekoliko brojkica: osam dana na Zelenortskim otocima Cabo Verde, opjevanim kroz stihove Cesarije Evore, po osobi dođe 5890 kuna plus 300-injak eura za transfer do polazne stanice, obroke i izlete. Devet dana Sejšela s polazištem iz Zagreba po osobi dođe od 11.690 kuna, plus trošak za prehranu, izlete, vizu. Deset dana na Francuskoj Polineziji košta od 15.390 kuna, s dodatnim plaćanjima avionskih pristojbi, vizom za SAD, te izletima tipa Bora Bora safari, promatranje morskih pasa, ili kružna Tahiti tura.