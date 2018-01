Donosimo popis 10 najopasnijih droga: lako su dostupne, ali isto tako lako i veoma brzo vode u smrt

Svjetski trend postala je dekriminalizacija različitih narkotika pa čak i onih najtežih, koji doslovce izjedaju ljudsko tijelo. Evo i popisa deset najopasnijih droga koje se u svakom trenutku i na svakom kantunu diljem svijeta mogu pronaći. One su lako dostupne, a lako vas i veoma brzo vode u smrt…



Krokodil

Ovaj ruski tajni opijat je čak trostruko jeftiniji od heroina. Razlog tome je činjenica da se često sprema isključivo u kućnoj radinosti, sa sastojcima poput analgetika, joda, drugih kemikalija i industrijskih proizvoda za čišćenje. Zbog svega navedenog, riječ je o izuzetno opasnoj drogi koja može uzrokovati gangrenu. Kako je poznato, ova droga popularna je i među splitskom mladeži.



Purple Drank

Ovo je jedna od trenutno najneuobičajenijih droga, a treba istaknuti kako ju je popularizirala hip-hoperska kultura još tamo 1990-ih godina. Jay Z ju je spominjao u pjesmama, da bi ju novi reperi učinili bitnim identitetskim obrascem. Riječ je o spoju gaziranog pića (najčešće Spritea), slatkiša i lijeka protiv prehlade -kodeina. U većim količinama ta mješavina može ošamutiti žrtvu, a isto tako može dovesti i do zatajenja srca. Zanimljivo, svi sastojci su legalni i lako dostupni.



Skopolamin ili "đavolji dah"

Riječ je o derivatu južnoameričke biljke koja se originalno, i to u prahu, koristi u čaju. Kriminalci ga, međutim, koriste zbog visoke razine otrova, a smatra se da jedan gram može ubiti do 20 ljudi. Vjeruje se da ako drogu puhnete u lice žrtve da će ona izgubiti sva osjetila i samokontrolu. Također, osoba pod utjecajem navedenog opijata ne može formirati sjećanja, što kriminalcima i razbojnicima itekako može biti zanimljivo. Američka CIA je priznala da je isprobavala ovu drogu kao oblik "seruma istine" za vrijeme Hladnog rata.



Heroin

Jedan od najstarijih narkotika na svijetu prvotno se koristio kao analgetik koji je trebao liječiti jaku i fizičku bol, no 1971. godine je proglašen jednom od najopasnijih tvari koja je uništavala čitave zajednice i obitelji. Heroin već odavno hara ulicama i odnosi živote…



Crack

Pojavljuje se 1980-ih godina, a proširili su ga neki opskurni trgovci drogom. U početku je bio rezerviran za bogate zbog svoje visoke cijene, budući da se teško proizvodio i bio iznimno rijedak, no to se promijenilo i cijene su drastično pale kad se raširio posvuda. Odjednom je postao droga za siromašne. Zato su ga dileri počeli formirati u oblik kamenčića, pomoću sode bikarbone, zahvaljujući čemu mu je pala kvaliteta ali i cijena. Nuspojave uključuju oštećenje pluća, jetre i bubrega, kao i mogućnost srčanog te moždanog udara.



Kristalni meth

Dovoljno je spomenuti da su Japanci davali ovaj opijat kamikazama prije njihovih suicidalnih misija u Drugom svjetskom ratu, a koristile su ga manje-više sve vojske kako bi vojnike održavali budnima. Njegovi učinci su stvarno razarajući: kod kratkoročnih ovisnika će poremetiti san i razviti anksioznost, dok će kod dugoročnih meso jednostavno početi propadati, te će doći do oštećenja mozga i naposljetku, grozne smrti.



AH-7921

Za ovu sintetičku drogu vjeruje se da ima 80 posto potencijala morfija, te je na ulici postao poznat kao "legalni heroin". Smatra se da je AH-7921 veoma opasan i može uzrokovati probleme s disanjem i gangrenu.



Flakka

Iako se ova droga originalno pojavila kao legalna alternativa ecstasyju, učinci su prilično drugačiji.Osim ubrzanog pulsa, pojačanih emocija konzumenti, ako uzmu dovoljnu količinu, osjećaju I snažne halucinacije. Flakka može proizvesti trajna psihička oštećenja, kao i zastoj srca.



Soli za kupanje

Sintetske kristalne droge zavaravajućeg naziva prije svega su popularne u SAD-u. Iako zvuče bezopasno, nije riječ o solima koje biste rado ubacili u toplu kupku kad se želite opustiti nakon napornog radnog dana. Ime su dobile zahvaljujući tome što su se u početku prodavale online, te su se, zapravo, maskirale u "sol za kupanje".



Whoonga

Whoonga je kombinacija antiretrovirusnih lijekova koji se koriste za liječenje HIV-a, te različitih sredstava poput deterdženata i otrova. Ova droga je rasprostranjena u Južnoafričkoj Republici, jer je ondje velik broj oboljelih od HIV-a, a vjeruje se da popularnost može zahvaliti prije svega činjenici da je jeftin. Inače, Whoonga brzo stvara ovisnost i uzrokuje velike zdravstvene probleme poput unutrašnjejg krvarenja, čireva na želucu i smrti.