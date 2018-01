Branitelji rasprodaju odličja! 'Pošto Spomenica Domovinskog rata? Samo 600 kuna, a ako nazovete odmah, dobijete i popust, te medalju iz 'Oluje'!'

I nekim braniteljima je očito ekonomska situacija loša kada moraju prodavati vlastita odličja iz rata. Najvidljivije je to na oglasnicima u kojima se prodaje doslovce sve iz Domovinskog rata: spomenice, medalje, odore, zaštitna sredstva poput kaciga...



"Prodajem spomenice Oluja i spomenicu Domovinskog rata, cijena 400 kuna", samo je jedan od niza oglasa na Njuškalu. Jedan se branitelj odlučio na prodaju samo "papirnate" spomenice, i to za tek 40 kuna.



"Prodajem original. Ime nositelja prekriveno. Samo papir prodajem. Šaljem poštom, tiskom, dpd-om", stoji u tom oglasniku.

U jednom drugom, pak, oglasu se navodi: "Prodajem Spomenicu domovinske zahvalnosti, u odličnom stanju, očuvanu. Ocjena stanja 9/10. Spomenica je numerirana." Prodavatelj za spomenicu traži 500 kuna.



Osim spomenica, prodaju se i medalje iz rata.



"Prodajem sve sa slike, medalje Bljesak i Oluja te dvije spomenice Domovinskog rata, za 600 kuna."



Dio oglasa su postavile razne zalagaonice, ali većinu su ipak postavili građani, branitelji koji zbog neimaštine prodaju memorabilije iz Domovinskog rata. Ima i onih koji prodaju spomenicu za visokih 600-700 kuna, ali ako se nazove odmah, dobije i popust, te još koja medalja iz proteklog rata. No, neki čak to odličje prodaju i za 100 kuna.



Iako nam ostaje pretpostaviti da se odličja prodaju zbog neimaštine, možda neki od branitelja prodaju uspomene iz rata jer ih je razočarala država, društvo...



Mladen Šiško, predsjednik splitske Hvidre, komentirao nam ponudu na oglasnicima.



– Meni je to prvi glas da se odličja prodaju na internetskim oglasnicima. Ja znam da ja svoja odličja dobivena zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu ne bih prodao za nikakve novce, međutim tko sam ja da sudim osobama koje to prodaju. Nije lako pretpostaviti zbog čega to rade, ali ako ih prodaju zbog siromaštva, onda se nadam da će novi zakon o braniteljima napokon zbrinuti i one ratnike koji, nažalost, nisu ostvarili svoja prava i našli su se u neimaštini – kaže nam Mladen Šiško.



Osim odličja, prodaju se i šljemovi iz Domovinskog rata, koji zapadaju 300 kuna, torbica korištena u ratu za 50 kuna, ratni prsluk 150 kuna, plakete dragovoljačkih udruga iz Domovinskog rata za 300 kuna. No, prodaje se i ratna komunikacijska oprema.

"Lot komunikacijske opreme iz Domovinskog rata, cijena 350 kuna. Oprema kojom smo se koristili u Domovinskom ratu i koja je u to vrijeme dobro radila. Uz malo znanja vjerujem da bi predmeti bili u uporabnom stanju", navodi se u oglasu prodavatelja iz Koprivničko-križevačke županije.



Prodaje se i dosta druge vojne opreme, te se postavlja pitanje tko im je dao dozvolu da prodaju ono što inače pripada MORH-u.



CJENIK:

Medalja 'Oluja' - od 200 do 300 kuna



Spomenica Domovinskog rata - od 100 do 600 kuna



Metalna oznaka 'Hrvatska garda' - 150 kuna



Vojna platnena prišivka 'HV' - 5 kuna



Orukavnik Vojne policije iz Domovinskog rata - 35 kuna



Vojna prišivka 'Domobranstvo' - 5 kuna



Plakete gradova za zasluge u Domovinskom ratu - 200 kuna



Pancirka iz Domovinskog rata - 350 kuna



Vojna korištena košulja iz Domovinskog rata, HVO brigada Ante Bruno Bušić -

550 kuna



Vojni nož iz Domovinskog rata - 350 kuna