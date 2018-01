Imoćani umjesto na sudu svađe rješavaju na 'Brdu ljubavi': 'Ko je zavađen, tu se miri, 'ko je bolestan, tu se liči'

U Imotskoj krajini, brdovitom dijelu Dalmatinske zagore, ima na stotine što brežuljaka, što brda. I svaki ima svoje ime, dobiveno u neka davna vremena od tamošnjih ljudi.



Brdo Podi na kojem leži grad Imotski jedno je od najpoznatijih, pa onda Perića brig, brdo Baba, Vitrenik, da dalje ne nabrajamo...



Ipak, najljepše ime ima brdo na kojem je smješteno selo Podbablje Gornje, a zove se Brdo ljubavi. Jednoglasna je to bila odluka svih mještana zaseoka Gabelice, Lončari, Gudelji, Buljani, Ćapini, Patrlji, Šućuri. Da se učvrsti to lijepo ime, osnovali su i udrugu „Gradina-Brdo Ljubavi“, a simbol udruge je veliko srce.



Cijela Imotska krajina zna o toj udruzi, jer je, kako kažu u Podbablju Gornjem, svima dostupno članstvo, bilo onom iz Biorina, Slivna, Imotskog, širom Imotske krajine, ali i šire, iz Hrvatske, Europe, svijeta. Stoji to i u statutu udruge.Tko voli ljubav, tko se voli ljubiti, miriti, pjevati, plesati...



Tko hoće biti humanitarac i tko voli dobro jesti, dobrodošao je u udrugu. Svađalicama, nasilnicima, muljatorima, lažljivcima, prevrtljivcima, onima koji podapinju noge bližnjemu svome i sličnima, nema dobrodošlice u udrugu na Brdo ljubavi. A, cijela priča o Brdu ljubavi započela je prije 15-ak godina.



- Da tako je - veli nam glasnogovornik udruge Ante Gabelica.



- Pred Božić i Novu godinu nas nekolicina suseljana bi okitila bor u sredini zaseoka, tu bi bez obzira na kišu i snijeg jedno drugom čestitali, zapivali gange, popili koju bukaru i onda svak svojoj kući. Mlađi momci bi otišli po Imotskoj krajini i u susjednu Hercegovinu i onda se misli oće li doći živi i zdravi. Unda bi ispod bora došli oni koji su govorili jedni s drugima, a oni koji su bili zavađeni ne bi došli. I unda mi odlučismo.



Pa ljudi, život je kratak, dosta je svađa, smicalica, sudskih sporova, oblajavanja. Ajmo mi u naš zaselak uvesti ljubav i to ne teoretski, već praktično. Rič po rič, dogovor po dogovor, sakupili smo ponajprije dobre ljude iz naših zaselaka, pa potom i pomalo novca, a ponajviše dobrovoljnog rada. I evo, danas imamo kao jedini u krajini svoj vlastiti kutak, svoju kuću ljubavi. Više od 120 kvadrata - tvrdi Gabelica, dodajući kako na Brdu ljubavi dočekuju Božić i Novu godinu.



- U njoj svaku večer imamo druženje, u njoj je samo pisma, ples, pikado, bilijar, i dobra spiza. Tko je zavađen, tu se miri, ko je bolestan, tu se liči. Sada trenutačno imamo 130 članova iz naših šest zaselaka, a već nam dolaze iz Runovića, Zmijavaca, odasvuda.



Ovim putem pozivamo sve iz Imotske krajine, Hrvatske, cilog svita, dođite u naše prostorije ama baš svaku večer. Ima igre, glazbe, razgovora i dobra ića i pića. Zašto bi susjedi išli na sud, trošili za advokate i biljege, kada mogu na Brdu ljubavi riješiti svoje razmirice. Je l' tako? Nudimo i pravne savjete, onako po starinski. Ruka, ruci, riječ je zakon i to je to. I konačno naši mladi sada manje odlaze izvan sela ne voze po noći, ode se druže. Imali smo turnire u pikadu, šijavici, gangi.



Svaki prijavljeni za uplatu je morao dati dva kila manistre, soli, cukra ili brašna. Skupili smo dosta toga i onda dali udruzi Imotsko srce da podile siromašnima. Imamo i naš spomenik udruzi, naš grb, radit ćemo na proliće bućalište, dičinje igralište, ma sve. Ljubav nema granica - pojasnio nam je u jednom dahu glasnogovornik Brda ljubavi.



Poštovani čitatelji, vi koji želite osjetiti ljubav, druženje, mirenje, pjesmu, a također i gastronomsku ponudu od koje zastaje dah, dođite na Brdo ljubavi. Tamo su vrata udruge i srca širom otvorena.