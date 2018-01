Ovo je najzgodnija sedmorka Europskog rukometnog prvenstva: skrojili smo najseksi momčad koja će uskoro istrčati na domaće terene

Za nešto više od dva tjedna, kad 28. siječnja bude završavalo Europsko prvenstvo rukometaša kojemu je Hrvatska domaćin, doznat ćemo i najbolju sedmorku prvenstva, te ukupno najkorisnijeg igrača. Dakako, taj će se izbor temeljiti na onome što će rukometaši iz 16 europskih zemalja pokazati tijekom natjecanja, koliko će golova zabiti ili udaraca obraniti, koliko će asistencija upisati, lopti ukrasti, protivničkih udaraca blokirati...



A prije početka Europskog prvenstva željeli bismo pozornost usmjeriti i na najatraktivnije igrače koji će istrčati na rukometne terene u Hrvatskoj, dodati "faktor ljepote" sportskom natjecanju. Prilično nezahvalan posao, budući da je takav izbor uvijek pitanje ukusa, a o ukusima se ne raspravlja, pa još tome treba dodati i da je ljepota u oku promatrača.



No, utoliko će zanimljivije biti pratiti utakmice i među rukometašima tražiti zgodne i još zgodnije. Ima tu svakog blaga, niskih, visokih, mršavih, nabildanih... No, svi moraju biti u sjajnoj fizičkoj formi budući da je rukomet zahtjevan sport, brz, žestok, agresivan.



Među vratarima baš i nema nekog turbo zgodnog frajera (otkad među hrvatskim vratnicama nema Venija Loserta), pa je izbor pao na švedskog čuvara mreže, 31-godišnjeg Andreasa Palicku, koji je 189 centimetara visok i težak 90 kilograma. Njegov će izgled imati priliku procijeniti i ocijeniti već gledateljice u Spaladium Areni, budući da Švedska prvu fazu EP-a igra u skupini s Hrvatskom, ali sve će, ne treba sumnjati, navijati za to da naši "kauboji" Palicki zabiju što više golova. Andreasov hobi je nogomet, a oženjen je Sandrom Meissner, s kojom ima petogodišnjeg sina Astona.



Među desnim krilima odlučili smo se za Palickina sunarodnjaka, 29-godišnjeg Nicklasa Ekberga. Visok 191 centimetar i težak 89 kilograma, Nicklas je "dosadan" tip, u dugogodišnjoj je vezi s djevojkom Nathalie s kojom ima kćerku, hobiji su mu golf, šetnje, igranje s psom, playstation.



Izbor lijevog krila bio je težak, ispred ljepuškastog Nijemca Uwea Gensheimera ipak smo se odlučili za Islanđanina Gudjona Valura Sigurdssona, 38-godišnjeg veterana kojeg ćemo sljedećih dana također imati priliku gledati u Splitu. Usprkos dobi, zahvaljujući dodatnim individualnim treninzima, 187 centimetara visoki i 82 kilograma teški Gudjon je u savršenoj formi.



Sigurdsson i njegova supruga Gudbjörg Thora Thorsteinsdottir imaju troje djece, 18-godišnju Dagbjört Inu, 14-godišnju Jonu Margret i četverogodišnjeg Jasona Valura. Gudjonovi hobiji su čitanje, golf, glazba, a posebnu je pozornost privukao na lanjskom Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, kad je na tenisicama nosio zastavu duginih boja u znak podrške LGBT zajednici.



Objasnio je da se radi o podršci jednakosti, te da je kao otac dviju tinejdžerki jako dobro upoznat sa spolnim i drugim oblicima diskriminacije. Spol, boja kože, vjera ili seksualna orijentacija nikad ne smiju biti relevantne, kaže Gudjon, napominjući da ne pokušava pridobiti pozornost niti želi da ga se smatra junakom, prvenstveno je sportaš koji daje svoj maksimum za klub i reprezentaciju, ali je sretan kad može javno iskazati svoju podršku ljudskim pravima.



Na mjestu pivota, a posljednjih godina na toj zahtjevnoj poziciji igraju korpulentni, snažni rukometaši, odlučili smo se za Norvežanina Bjartea Myrhola, 192 centimetra visokog i 93 kilograma teškog 35-godišnjaka koji je školovani fizioterapeut. Njegov izbor, osim nesumnjivih fizičkih kvaliteta, ima i posebnu ljudsku, sentimentalnu dimenziju. Norveški je rukometaš, naime, prije nekoliko godina prebolio rak testisa, premda su liječnici tvrdili da neće još dugo živjeti. No, Bjarte se nije predavao i nakon iscrpljujućih tretmana je pobijedio opaku bolest, a nekoliko mjeseci kasnije stigla je najljepša vijest, pravo čudo. Njegova partnerica Charlotte je zatrudnjela i dobili su sina kojem su dali ime Rasmus.



Na vanjskim bočnim pozicijama, lijevom i desnom beku su dvije hrvatske uzdanice, Splićanin Stipe Mandalinić i Labinjanin Luka Stepančić. Kršni momci, 25-godišnji Stipe je visok 195 centimetara i težak 90 kilograma, dok je 27-godišnji Luka visok 203 centimetra i težak 105 kilograma. Osim što im rukometne karijere idu uzlaznom putanjom, Stipe je odnedavno član njemačkog kluba Füchse Berlin, a Luka francuskog PSG-a, i privatni im život cvjeta. Prošlog ljeta Stipe se vjenčao sa svojom dugogodišnjom djevojkom Mateom Zelić, a Luka i njegova Ana su, prethodno se vjenčavši pred matičarom, lanjskog lipnja bračne zavjete ponovili u crkvi, nakon čega su krstili i sina Jakova.



A na srednjem vanjskom je jedan od najboljih rukometaša u povijesti, globalna zvijezda, Francuz hrvatsko-srpskih korijena Nikola Karabatić, o kojemu i ne treba trošiti previše riječi. Kad je lice u pitanju, 33-godišnjem Nikoli možda fali "ljepotnog" faktora, ali apolonsko tijelo to obilato nadoknađuje, što je pokazao poziravši u jesen 2016. gol za potrebe tradicionalnog kalendara, čiji se prihod donira u humanitarne svrhe.



U travnju 2016. je Nikola, koji je svojevremeno bio u kratkoj vezi s Blankom Vlašić, postao otac, njegova djevojka Geraldine Pillet rodila je sina koji je dobio ime Alek, odmah tog ljeta mlada je obitelj ljetovala u Hrvatskoj. U veljači prošle godine L'Equipe je objavio kako je Nikola najbolje plaćeni francuski rukometaš, osim 1,1 milijun eura od ugovora i bonusa u Paris Saint-Germainu, oko 500.000 eura godišnje zarađuje od sponzora...



To je, dakle, najzgodnija sedmorka po našem izboru, ali sasvim sigurno ima još puno atraktivnih rukometaša koji bi mogli zapeti za oko. Zato predstojeće Europsko prvenstvo treba vrlo pažljivo pratiti.