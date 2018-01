Potresna priča žene koja je inspirirala Oprahin moćni govor: oteta i brutalno silovana od šestorice koji nikada nisu osuđeni, umrla bez da je dočekala pravdu

Jedan od najvažnijih trenutaka večeri na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnog globusa bio je onaj kada je producentica, voditeljica i glumica Oprah Winfrey dobila nagradu Cecil B. DeMille za životno djelo. Njezin govor rezultirao je suznim očima publike, koji su podržali borbu protiv seksualnog zlostavljanja. Prisjetila se svih žena koje su pretrpjele i koje su žrtve zlostavljanja, a zaustavila se na Rey Taylor, koja joj je bila inspiracija za emotivni govor. Evo tko je ona i zašto je baš njezina priča važna.



Prije nekoliko dana umrla je u Abbevilleu, gradu u kojem je bila oteta i silovana od strane šestero bijelaca koji su je nakon svega ostavili pored ceste.U večernjim satima odlazila je kući iz crkve s dvojicom prijatelja, 61-godišnjom Fannie Danielom i njezinim 18-godišnjim sinom Westom. Svi su zapazili su da je zeleni Chevrolet u nekoliko navrata prošao pored njih.

Ipak, automobil se zaustavio i Herbert Lovett, najstariji od sedam muškaraca, naredio je Taylor, Danielu i Westu da se zaustave. Kad su ga izignorirali, u njih je uperio pušku.



Svi su muškarci bili naoružani i pod prijetnjom oružja su uvukli Taylor u automobil. Odvezli su se do drvoreda borova na rubu ceste i naredili joj da se skine. Prvi ju je silovao Lovett, a potom još petorica muškaraca. Sedmi muškaracac, Billy Howerton, odbio je, tvrdeći da je poznavao Taylor. Potom su je zavezanih očiju izbacili iz automobila. Njezin otac, Benny Corbitt saznao je za otmicu i počeo je tražiti, a uključio se i šerif koji je također brzo došao na mjesto zločina.



Zbog poveza na očima koji je imala, Taylor nije mogla identificirati silovatelje, ali je opisala automobil, a 1944. godine u Henryu je postojao samo jedan zeleni Chevrolet. Šerif Gamble u postaju se vratio s vlasnikom vozila Hugom Wilsonom, a Taylor ga je je identificirala.



Dok je priznao da je imao odnos s Taylor, inzistirao je da su joj platili, i zanijekao je silovanje. Poslan je kući.



Taylor je u međuvremenu bio podvrgnuta još većem nasilju. Priča o Taylorinom napadu stigla je do Nacionalnog saveza za unaprijeđenje obojenih osoba (NAACP) koji je angažirao istražiteljicu Rosu Parks, kako bi razgovarao sa žrtvom. Uskoro je i istražiteljica postala nepoželjna jer je pokrenula brojne kampanje kako bi pomogli otkriti žrtve.



Priča Rey Taylor ispričana je u cijelosti 2010. godine u "Dark End of the Streetu", knjizi Rose Parks o silovanju. Knjiga je Taylor potaknula na daljnje djelovanje, a jedino što je željela jest isprika od muškaraca koji su je napali.

- Jedino što bih željela jest da mi se ti muškarci ispričaju, no, to je sada nemoguće. Većina ih nestala - kazala je jednom prilikom sirota Taylor, koja nije doživjela ispriku.