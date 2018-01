Šiša se puši na svakom koraku, ali pazite, izaziva tešku ovisnost i bolesti!

Diljem Hrvatske niču nargila-barovi i noćni klubovi u kojima se puši vodena lula, aparat iz kojeg se udiše duhanski dim začinjen raznim aromama. Inače, nargilu se sve do prije nekoliko mjeseci moglo pušiti u Istanbulu, Sarajevu ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a sada je možete "zapaliti" i u Splitu i nekim barovima u Dalmaciji, dok je ipak većina kafića i klubova na našem području s takvom ponudom u Zagrebu.



Nargila potječe iz Indije, a poslije je prenesena u arapske zemlje i Tursku. No, trendu "nargilizma" se, evo, sada priključila i Hrvatska. Ako je suditi po zemljama u okruženju, do ljeta bi cijela dalmatinska obala mogla biti puna nargila-barova jer mlađi turisti traže baš takvu ponudu.



Poznavatelji navode da se nargilina para stvara u posudici u gornjem dijelu nargile, a zagrijava se uz pomoć ugljena. U malenoj posudi nalazi se vlažna shisha (šiša), tj. razne vrste duhana s nekim okusom ili bez okusa. Kako se duhan i voda zagrijavaju, stvara se para koja prolazi kroz cijev do druge veće staklene posude s vodom na samom dnu nargile, zatim izlazi iz vode i ulazi u cijev koja vodi do usta konzumenta. On povlači dim, osjeća njegovu aromu (primjerice, jabuke i jagode) te potom ispuhuje dim.



"Dobra kava, kokteli, shisha, puno vrsta piva, dobra muzika i zabava, povoljne cijene", stoji u najavi jednog našeg nargila-bara koji na stolu ima tu spravu, a onda društvo "poteže" duhan. Neki od njih se kunu da je okus i osjećaj puno bolji od pušenja običnih cigareta. Stvorilo se i mišljenje da je duhan iz nargile zdraviji od pušenja običnih cigareta, a mogu se naći i tvrdnje kako je čak i ljekovit. Takvo razmišljanje vlada poglavito u BiH, kamo i Hrvati odlaze na konzumiranje šiše. No, prof. dr. sc. Zehra Dizdarević, specijalist pulmolog, navodi za N1 da sva dosadašnja istraživanja o utjecaju nargile na zdravlje ljudi govore o njezinu štetnom djelovanju, najviše na pluća i mozak, pogotovo ako se koristi često ili redovito.



Zdravstvene štete proizlaze iz toksičnog djelovanja dima tamnog duhana i karbon monoksida, koji je prisutan kod pušenja nargile u značajno većoj količini od one koja se apsorbira pušenjem obične cigarete. Jedna doza nargile je kao da popušite istovremeno 20 cigareta, a dokazano je da izaziva ovisnost, navode stručnjaci iz BiH. To odgovara i nargila-barovima, jer što prije ljudi razviju ovisnost, više će ići u takve klubove.



"Jednom sam iz znatiželje pitala radnicu u jednom sarajevskom kafiću u kojem se konzumirala nargila što se nalazi u nargili i rekla mi je da ne zna. Nitko ne zna što se nalazi u nargilama i zato nema inspekcije. Inspekcija ide u mesnicu i na neka druga mjesta. Još nema zakona koji bi regulirao ovo područje", rekla je dr. Dizdarević za N1, a slična je situacija i u Hrvatskoj.

Osim Bosne i Hercegovine i Hrvatske, trend "nargilizma" najviše je zahvatio Njemačku, pa tamošnji mediji pišu da nargila-barovi niču poput gljiva poslije kiše, te stručnjaci sada zvone na uzbunu.



"Pušenje uz pomoć nargile u najmanju je ruku isto tako opasno kao i pušenje cigareta", smatra Sven Dreyer iz Liječničke komore savezne pokrajine Sjeverna Rajna – Vestfalija u izjavi za Deutche Welle, navodeći da slatkast, aromatiziran duhan za nargilu mnoge navodi na pomisao da se radi o bezopasnoj zanimaciji. Međutim, Dreyer kaže da nargile s duhanom imaju isto djelovanje na zdravlje kao i cigarete, smanjuju kapacitet pluća i povećavaju opasnost od raka. "Jedna nargila s duhanom sadrži 10 do 20 puta veću količinu nikotina od cigarete", kaže Dreyer.



Tko svakodnevno poseže za nargilom, može isto tako popušiti deset cigareta. Dreyer se u svojoj svakodnevici susretao s pacijentima koji su nakon konzumacije nargile zbog trovanja ugljikovim monoksidom bili podvrgnuti liječenju u hiperbaričnoj komori. "Radi se o hemoglobinu preopterećenom ugljikovim monoksidom. Kod nepušača je postotak ovog hemoglobina oko jedan posto, kod pušača 10 posto, a kod pušača nargila nerijetko dosežu vrijednosti od 20 posto, što se smatra trovanjem", kaže Dreyer.



Nedima baš briga za liječnike

Nedim Salihagić je 27-godišnji Sarajlija koji barem pet do šest puta tjedno konzumira nargilu i nimalo ne vjeruje liječnicima da će postati ovisnik. Na pitanje magazina Karike stvara li pušenje nargile ovisnost odgovara: "Ne stvara. Mogu prestati kad želim. Nargilu konzumiram jer mi stvara zadovoljstvo, pušim je najviše do pola sata, sat, nikad duže jer izgori pa se okus mijenja."