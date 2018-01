Dalmacija zove Harryja i Meghan: Kod nas imate sve što možete poželjeti, uključujući i najromantičniji zalazak sunca

Znamo datum i mjesto vjenčanja, nije još poznata lista gostiju, a američki predsjednik Donald Trump navodno bi Velikoj Britaniji mogao stvarati probleme oko trgovinskog sporazuma nakon Brexita ako ne bude pozvan na vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle.



Politiku na stranu, ne znamo još ni kamo će novovjenčani kraljevski par na medeni mjesec nakon što uplove u bračnu luku 19. svibnja u dvorcu Windsor. Ako su već izabrali destinaciju, ona još nije poznata javnosti pa mediji uvelike spekuliraju o mogućim odredištima.



A zašto to odredište ne bi bila Dalmacija?



Ovaj prekrasni dio Hrvatske ima puno toga za ponuditi. Uostalom, pojedine su lokacije u svijetu već popularne među mladencima koji ovdje ne dolaze samo na medeni mjesec, nego i organiziraju vjenčanje.



Harry je već bio na našoj obali i prije nekoliko godina partijao na Hvaru, a Meghan bi, kao glumici, makar se odrekla te karijere, sigurno bilo zanimljivo posjetiti lokacije na kojima su se snimale popularne serije i filmovi; dovoljno je spomenuti samo "Igru prijestolja". Meghan je ljubiteljica vina i gurmanica, Dalmacija joj u tom pogledu može puno toga ponuditi, obala i otoci vrve delicijama dostojnima kraljevskog nepca.



Harry ima obiteljsku tradiciju posjeta Hrvatskoj. U kolovozu 1936. godine, četiri mjeseca prije abdikacije, kralj Edward VIII. je sa svojom tada ljubavnicom, poslije suprugom, dva puta razvedenom Amerikankom Wallis Simpson, krstario uzduž jadranske obale, bili su na Rabu, u Šibeniku, Trogiru, na Korčuli...



Kraljica Elizabetha II., Harryjeva baka, je sa suprugom, princom Philipom, u listopadu 1972. posjetila Hrvatsku, boravili su u Zagrebu, Đakovu i na Brijunima. A Harryjev otac, prijestolonasljednik Charles, sa suprugom, vojvotkinjom Camillom, u ožujku 2016. posjetio je Zagreb i Slavoniju. Njemu je to bio peti, a Camilli prvi posjet našoj zemlji.



Dakle, bilo bi lijepo kad bi i sljedeća generacija kraljevske obitelji nastavila s tradicijom posjeta Hrvatskoj, a mi predlažemo da to bude Dalmacija, da se iz naše regije mladom paru uputi poziv da svoj medeni mjesec provedu u ovom kraju.



– To je svakako zanimljiva inicijativa, poziv bi ipak trebale uputiti naše institucije, županije ili država, Ministarstvo turizma, a mi bismo lako osmislili što im predstaviti i ponuditi – kaže Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Sličnog je mišljenja i Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.



– Dobra ideja, samo je pitanje kako je provesti u djelo, nema sumnje da bi to bila još jedna odlična promocija za našu obalu – kaže Bakić.



Za ideju o pozivu Harryju i Meghan zagrijale su se i Željana Šikić i Mihaela Kadija, direktorice turističkih zajednica Šibensko-kninske i Zadarske županije.



– Nema razloga zašto to ne bismo učinili, možemo se dogovoriti na razini četiri dalmatinske županije. Ideja je super, vjerujem da bi im bilo itekako zanimljivo kod nas, a bio bi to i fenomenalan marketinški potez – kaže Željana Šikić.



– Kod nas imaju sve što mogu poželjeti, uključujući i naš romantični zadarski, najljepši zalazak sunca na svijetu. Bili bismo im dobri domaćini, a bila bi to i iznimna promocija naših krajeva – kaže Mihaela Kadija.



Dakle, među turističkim šefovima dalmatinskih županija vlada konsenzus da je poziv Harryju i Meghan da ovamo dođu na medeni mjesec dobra ideja. Ako se i politika slaže s njima, nema razloga da se ne krene u njezinu realizaciju. I ne smatramo da treba robovati hijerarhijskim formalnostima, ne vidimo razloga da to ne bude regionalna dalmatinska inicijativa. Harry i Meghan su već pokazali da ne robuju tradiciji i formalnostima, pa ni mi ne bismo trebali čekati da im se poziv eventualno uputi s državnog vrha.



Dakako, ako ova ideja padne na plodno tlo, treba požuriti s njezinom realizacijom. Harry i Meghan, ako već nisu odlučili kamo će na medeni mjesec, sigurno neće čekati posljednji trenutak...



Pozivi iz Izraela i Australije

Prema pisanju britanskih i svjetskih medija, među mogućim odredištima za medeni mjesec princa Harryja i Meghan Markle je turska Kapadokija, koju je Meghan već posjetila, premda bi to moglo biti problematično budući da u Turskoj postoji stalna opasnost od terorističkih napada. Na listi mogućih destinacija su Ruanda, s kojom i Harry i Meghan imaju snažne emocionalne i profesionalne veze, kao i Bocvana, Zambija, Havaji i Meksiko. Spominju se još Tanzanija, Malavi, Filipini, Toskana i Amalfijska obala u Italiji, Norveška, Barbados, gdje bi Harry mogao igrati polo, Brazil, Sejšeli, Jamajka...

Reuven Rivlin, predsjednik Izraela, odmah nakon objave zaruka pozvao je Harryja i Meghan da provedu medeni mjesec u njegovoj zemlji. Budući da nijedan član britanske kraljevske obitelji nikad nije bio u službenom posjetu Izraelu, teško će očekivati da će poziv biti prihvaćen, makar su se na internetu pojavile priče kako Meghan preko oca ima i židovske krvi. Poziv mladom kraljevskom paru stigao je i iz Gold Coasta, grada u australskom Queenslandu. Poziv su uputile gradske vlasti koje kažu kako imaju sve što novopečeni bračni par može poželjeti...