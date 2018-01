Znanstvenici dokazali, ne pitajte kako: ovo je najopasnija seksualna pozicija i najčešći uzrok frakture penisa

Prema znanstvenoj studiji koju je proveo 'International Journal of Impotence Research', najopasnija seksualna pozicija je ''doggy'' stil. Naime, prema rezultatima istraživanja, ispalo je kako je upravo ta poza najčešći uzrok frakture penisa.



Pod imenom "Odnos između seksualnog položaja i ozbiljnosti frakture penisa", istraživanje je obuhvatilo 90 muških bolesnika s tom ozljedom i otkriveno je kako je baš ''doggy'' poza bila uzrok za 41 posto slučajeva. Nakon njega slijedi misionarski položaj kao onaj koji prouzrokuje 25 posto ozljeda penisa. Bitno je naglasiti kako do frakture penisa dolazi rijetko, ali se ipak događa.



No, i svemu ovome je dodatni problem to što ovakva ozljeda može prouzrokovati dugotrajnu štetu na mokraćnom sustavu muškarca, kao i blagu disfunkciju seksualnog sustava. Još jedan uzrok prijeloma penisa je i Peyronijev sindrom (zakrivljenost penisa). Češće se javlja u starijih muškaraca, a uzrokovan je razvojem vlaknastog tkiva unutar penisa koje uzrokuje zakrivljenost spolovila i bolne erekcije.