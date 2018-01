I vaše dijete može računati poput računala: nije stvar u talentu, već tehnici, a u Splitu otvara prva škola u Hrvatskoj koja se bavi takvim metodama učenja

Idemo brzinski, ali ne smijete varati sami sebe – koliko je devet puta šest? U redu, to je lako. Ali koliko je devet puta šest, pa podijeljeno s tri, dodano 12 i oduzeto jedan, idemo brzo?



E tu smo vas čekali, sve znamo, mozak je stao, zablokirao. Da vas utješimo, i nama je. Ali postoji i manjina koja će kao iz topa ispaliti odgovor i, što je još impresivnije, točan.



I vidjeli ste ih ako ste gledali popularni TV show "Super ljudi" i uočili dva dječaka, malca genijalca. Izbacivali su rezultate kao živi ljudski digitroni, nešto usput dirigirajući rukama u zraku. Tajnu njihovih moći otkrila nam je Doris Penić, master učiteljica drevnog japanskog znanja mentalne aritmetike.



– Da, to je ta tajna. U školi "Malac genijalac", koju su pohađala i ta dva dječaka, svladava se tehnika originalnog japanskog hikari programa mentalne aritmetike. Riječ je o jedinstvenoj metodi uporabe drvene računaljke, takozvanog abaka, čijom se vizualizacijom postiže izvanredno brzo računanje, a uz njih i razvoj kognitivnih vještina i sposobnosti djece. Ono dirigiranje dječaka iz showa zapravo je bilo vizualizirano računanje, upravo po metodi naučenoj tijekom svladavanja programa – kaže Doris, inače i psihologinja i psihoterapeutkinja po Gestalt metodi.



Program je predviđen za djecu u dobi od četiri do 12 godina, zbog toga što u tom razdoblju najbolje uče, primaju, hvataju podražaje. Za usporedbu, kada bi odrasli i započeli s učenjem ovog programa, koliko god željeli zadiviti auditorij svojim novim sposobnostima, nikada neće u tome biti toliko brzi kao jedno dijete. Škola "Malac genijalac" uskoro se otvara u Splitu, prva je u Hrvatskoj na principu ove japanske metode, a o interesu roditelja svjedoči već predbilježenih 35 djece.



– Roditelji su upoznati s dobrobitima ove metode, kad su djeca i razvijanje njihovih sposobnosti u pitanju, dobre informacije uvijek lete brzinom munje. U Srbiji postoji već 60 takvih škola, u BiH 15. A sada smo i mi došli na red, Split je prvi, a nakon njega škole se otvaraju u drugim gradovima. Težište programa stavljeno je na aktivaciju obiju polutki dječjeg mozga, a za rezultat dobivamo poboljšanje čitavog niza kognitivnih sposobnosti, pamćenja, inteligencije, koncentracije, mašte. S programom se postiže simultani razvoj obiju hemisfera, posebice desne, nad kojom je lijeva, i zbog našeg obrazovnog sustava, postigla dominaciju – kaže profesorica Penić.



A s postizanjem dominacije događa se i to da su djeca često u školi dekoncentrirana, upravo zbog toga što njihova desna strana mozga nije zabavljena poslom kao lijeva, koja je opterećena danim zadacima. I onda desna vodi na svoj put u maštanje, u sanjarenje, u skup "poslova" koji se zajednički mogu nazvati padom koncentracije.



– Računanjem uz pomoć abaka, mentalnom aritmetikom i didaktičkim igrama aktiviraju se obje moždane hemisfere. Kroz praksu rečeno, matematički zadatak tipa "235 + 64 + 361 – 97 + 196 – 98 =" rješava se bez problema, bez pomagala, isključivo misaonim putem i uz točan odgovor u samo nekoliko sekundi! Ovu sposobnost malac genijalac zadržava cijeli život, a osim brzog računanja stječe i izuzetnu koncentraciju i pažnju, odlično pamćenje, razvijanje refleksa i misaonog procesa – veli profesorica Penić.



Mentori sporiji od učenika

Kako bi postali mentori ovog japanskog učenja, profesore čeka prilično zahtjevan zadatak. I sami moraju proći metodu, stalno se moraju usavršavati, odlaziti na nove seminare i kontinuirano testirati sposobnosti i znanja. Uza sve to, moraju prihvatiti činjenicu da će djeca zbog lakog učenja uvijek biti brža u svim izračunima.