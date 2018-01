Proložani ponosni na talentiranu obitelj Rimac, otac Darko kaže: Žena više i ne čuje kada po kući trubim zajedno sa dva sina!

Kada se 1986. godine tada 12-godišnji Darko Rimac iz Prološca upisao kao polaznik prve generacije u tek otvorenu glazbenu školu u Imotskom, nije ni u snu promislio da će mu glazba odrediti životni put. A tek da će put odrediti i njegovim nasljednicima?



- Ne, to su bili samo moji snovi, jer sam glazbu zaista volio. Otac me je tada upisao u školu koju je vodio moj sadašnji ravnatelj i glazbeni uzor prof. Ivan Glibota Crni. I odmah sam zavolio trubu. I eto, prati me i dan-danas, kako u mojoj kultnoj Glazbenoj školi dr. fra Ivana Glibotića, tako i u mojoj kući, u slobodno vrijeme. Ma svugdje. Konačno, i dva moja sina Roko (15) i Ivan (12) uzeli su trubu kao svoj instrument - veli nam prof. glazbene kulture Darko Rimac.



A da Rimci izvrsno sviraju, da su prilično talentirani, govori idući podatak: otac Darko je kao učenik, pa kao mentor sa svojim učenicima osvojio do sada ni više ni manje nego šesnaest prvih državnih nagrada na raznim natjecanjima. Da o nagradama Dalekih akorda i ne govorimo.



Njegovim stopama krenuo je stariji sin Roko, osvojivši već tri državne prve nagrade, te i najmlađi Ivan, koji je 2016. sa samo deset godina također osvojio prvu državnu nagradu. Pogađate, sve to svirajući trubu. I mlađim Rimcima čini se, glazba i truba trasirali su već životnu stazu.



Stariji Roko upisao je Srednju glazbenu školu uz opću gimnaziju. Nakon završetka ide na Akademiju, usavršavati se, do doktorata, isključivo na trubi. Mlađi Ivan je u Osnovnoj glazbenoj školi dr. fra Ivana Glibotića. Poslije slijedi srednja, pa Akademija. Ali njih dvojica sviraju još i gitaru te klavir. Ivan odlično udara i po bubnjevima, a k tome je i odličan nogometaš.



- U nas vam po cijeli dan nešto svira. Supruga mi se već naučila na to pa nas jednostavno ne čuje, radi svoje poslove. Ivan je i vrstan matematičar, a to je na ženinu racu. Tamo vam fakultete završavaju u samo tri i pol godine. Čudo jedno - kaže Darko.



Da je otac Darko sa sinovima Rokom i Ivanom uigrani tim kada su trube u pitanju, svjedoče i brojni Proložani.



- Kada čujemo kako Rimci sviraju odmah nam se uljepša dan. Ponosni smo mi Proložani na njih.