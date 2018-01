Mike Tyson pronašao novi posao: bivši svjetski boksački prvak najavio otvaranje plantaže s marihuanom

Nakon što je u Kaliforniji dozvoljena prodaja marihuane za rekreativne svrhe, bivši svjetski boksački prvak Mike Tyson (51) je najavio otvaranje plantaže s marihuanom.



"Iron Mike" će zajedno s partnerima zasaditi marihuanu na 40 hektara velikoj plantaži 60 kilometara jugozapadno od Nacionalnog parka Death Valley. Na Tyson Ranchu će se vršiti i istraživanja učinaka medicinske marihuane.



Novim kalifornijskim zakonom, izglasanim na referendumu 2016., osobama starijim od 21 godine dopušteno je legalno posjedovanje, transportiranje, nabava, potrošnja i distribucija do 28,5 grama marihuane te osam grama koncentrirane marihuane.



U skladu s istim zakonom odrasle osobe smiju uzgojiti šest biljaka marihuane po kućanstvu, pod uvjetom da one ne budu izložene na javnom mjestu, a u javnosti također nije dozvoljena ni konzumacija.



Kalifornija je postala sedma američka država, uz Aljasku, Colorado, Oregon, Wisconsin, Massachussets i Washington DC u kojima je zakonom dopušteno korištenje marihuane u rekreacijske svrhe. U Kaliforniji, u kojoj je prodaja marihuane u medicinske svrhe legalna od 1996. godine, industrija 'trave' predstavlja veliki biznis, a daljnjem rastu tog tržišta zasigurno će doprinjeti i novi zakoni.



Pritom, procjenjuje se da kalifornijsko tržište vrijedi 1,6 milijarda dolara te da bi mu vrijednost do 2020. mogla narasti na 6,4 milijardi.