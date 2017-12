Slobodna u posjeti: kako izgleda život domaće "patchwork" obitelji? Tri braka - šestero djece...

Fenomen patchwork-obitelji sve je manje kuriozitet, a sve više normalna stvar. Naime, definicija takve obitelji, nazvane po engleskoj riječi "krpice" koje čine cjelinu, jest ta da je sastavljena od članova koji nisu svi u biološkom srodstvu, poput djece iz ranijih brakova, usvojene djece i sličnih kombinacija.

U svjetlu činjenice da je svaki četvrti brak u Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema statistici, doživio razvod, nastanak takvih, patchwork-obitelji sve je češći. Dakako, one mogu biti harmonične, ali mogu imati i svoje loše dane; uostalom, kao i svaka druga familija...

A jedan "školski" primjer takve, vesele, skladne i brojne patchwork-obitelji imamo u obiteljskoj kući u Strožancu. Tamo su svoj prvi zajednički Božić proslavili Radovići.

Miro Radović (32), dugogodišnji glazbenik, s bivšom suprugom ima podijeljeno skrbništvo nad njihovo troje djece, Valentinom (12), Klarom (10) i devetogodišnjom Sarom.

Njegova sadašnja supruga je 29-godišnja Ljubica Radović, manekenka i mama troje djece; lijepa Ljubica, naime, iz prvog braka ima devetogodišnjeg Karola i godinu dana mlađu Leonu, a prije mjesec dana novopečeni bračni par dobio je Mihaela. On je, pak, sretna beba koja je prespavala veći dio razgovora s novinarima, a Ljubica, Miro i sva njihova dječica sjaje kao da su "ispod čekića".

– Oboje imamo svoju povijest, a opet, puni smo entuzijazma kao da je cijeli život tek pred nama! – veselo započinje tata Miro, glazbenik pod umjetničkim imenom Miro Boem.

Njemu je, čini se, život posložio karte slično kao i Ljubici, i baš sve ono krivo što se dogodilo možda ih je – kao u pjesmi Arsena Dedića "Sve te vodilo k meni" – u konačnici i spojilo. Oboje su ušli u brak nedugo nakon navršene punoljetnosti, mladi i zeleni, reklo bi se, i tako su "gurali" dok je išlo. A onda kad se više nije moglo, došlo je do onog najbolnijeg, ali neminovnog: razvoda braka. Svaki takav događaj neizbježno je bolno iskustvo, rušenje jednog životnog projekta. No, na tim "ruševinama", eto, i Ljubica i Miro uspjeli su izgraditi svoj novi dom...

– Upoznali smo se prilikom snimanja spota, prije nekih pet godina. Tada sam, po preporuci, u spotu kao fatalnu ljepoticu angažirao Ljubicu, koja je radila kao model. Spot smo snimili u Trogiru, ona mi je bezdušno naplatila ulogu tisuću kuna, i potom smo sve proslavili na večeri s cijelom ekipom sa snimanja – kroz smijeh se Miro prisjetio prvog susreta.

No, nije zaiskrilo odmah, nego tijekom kasnijih susreta, a jedan od prijelomnih trenutaka kad je Ljubica "pala" na zavođenje sadašnjeg supruga bio je onaj kad je samo za nju obradio pjesmu Đanija Stipaničeva "Bogu hvala da si tu". To je postala i ostala njihova pjesma, i ujedno njihov izbor za prvi ples na vjenčanju koje se dogodilo prije godinu dana, nakon otprilike četiri godine veze.

Uskoro je u njihov život došao i "arkanđelić" Mihael, a unatoč već sad junačkoj bilanci od ukupno šestero dječice, priznaju da im ne bi bilo mrsko dobiti ih još.

– Kako Bog da – jednostavno će Ljubica, koja se već mjesec dana nakon trećeg poroda vratila u zavidnu tjelesnu formu, te planira povratak na pistu.

– Službeno nigdje ne radim, ali posla ima napretek! Svako jutro ustajem u šest, pripremam doručak za svu djecu ako su kod nas, ili za ovo troje iz "stalne postave", i onda kreće škola, odnosno ručak, pa rješavanje domaćih radova, nekad svih pet odjednom! Karol ide i na nogomet, tako da nema predaha sve dok navečer djeca ne usnu – svoj dan opisuje "majka i pomajka" Ljubica, dok tata Miro sebe u tom kontekstu vickasto naziva "fizičkim radnikom".

– Ja imam nastupe vikendima, a radno vrijeme je "otkad sunce zađe, dok ne izađe". I od tih vikend-gaža oporavljam se otprilike do sljedećeg vikenda – zafrkantski će Miro.

– U svojoj trinaestoj sam prvi put odsvirao cijeli pir. Srećom, i sada ima puno posla, pa se može podizati i puno djece – rezimira on.

Jer, familiju Radović već polovinom iduće godine čekaju "u kući" dvije ekskurzije, krštenje i pričest. Dobro je, samo nek' su svi živi i zdravi, te složni. Na tu temu Radovići nam još nešto imaju reći:

– Ispočetka je s mališanima bilo malo trzavica, tipično dječja posla. No, sad su se svi sinkronizirali, navikli jedni na druge, i rado dijele krevetiće kao pravi braća i sestre. Ma, mi smo vam super! I svi stanemo ispod jednog bora, doduše malo većeg – namiguju naši skladni "patchworkovci".