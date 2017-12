Ona je kupila gala haljinu, a na kraju idemo na doček kod prijatelja na selo

A ova haljina?

- Zašto?



- Šta zašto?



- Zašto je kupuješ? Vjenčanja, oliti pokore, nas čekaju tek dogodine. A, kako vidim, takva vešta, bome, za sprovod nije.



- Kako zašto, pa za Novu.



- Ljube...



- E.



- Listopad je.



- I?



- Paa, očito nisi na julijanskom, a bome ni na gregorijanskom kalendaru. Malo si uran...



- Znam ja dobro šta sam. I nisam uranila jer mi je sada najbolje naručiti haljinu preko interneta. Ne moram se misliti kada će mi doći. Mogu je poslati i kočijom, opet će stići na vrijeme.



- A, ako se u vremenu udebljaš?



- Aj ponovi to.



- Koliko košta?



- I ja mislim. A zbog tog pitanja prije plaćaš polovicu.



“Zablistajte u najluđoj noći u godini”, “Haljine s kojima ćete biti kraljica dočeka”, “Kakav accessoar odabrati?”,”Kakvo nas vrijeme očekuje na dočeku?”, “Evo koju hranu je najbolje jesti kako biste preživjeli mamurluk”, “Svi će primijetiti vas i metal na vašim usnama i noktima”... tek su neki u moru naslova oko dočeka Nove godine.

'U šljokičastoj toaleti da pečem teletinu?!' Muško-ženski prioriteti na Novu godinu možda su drugačiji, ali sve je u kompromisu

Iako, što se ovog “na usnama tiče”, moje mišljenje je prilično jednostavno – kakav metalik ruž, kakvo vino, kakvi bakrači, sve što želim osjetiti za Novu godinu na usnama jest, da citiram legendarnog Špiru Guberinu u neponovljivoj ulozi Vite u Buži, “hrusta o’ zlata na lipom bokunu odojčića”. Nema tice do prasice. Draže mi je dobro blagovati nego dobro izgledati, ali ne i njoj...

Odnosno ne i njima. Ženama. A kako ih bombardiraju spomenutim suludim naslovima, logično je da će bidne, sve kako bi jedna drugu učinile ljubomornima, novogodišnju odjevnu kombinaciju složiti barenko mjesec dana prije, ako ne već i ranije.

Isto je i s dočecima. Dočeci na otvorenome dobri su ako se ide u svjetske metropole. Jer, doček ispod hladnog pariškog neba je utoliko romantičniji od, recimo, onog splitskog.

Iako ćete jedino na ponoć prvi puta te večeri zatvoriti oči jer ćete biti u strahu od svega i svačega u Parizu. To je i logično, jer... ne ponovilo se. Isti osjećaj straha imat ćete i u drugim zvjezdanim gradovima Europe i svijeta.

Najmanje ćete se bojati, priznajte, da ste, recimo, u Splitu. Na Rivi. Ali, vjerojatno vam to “nije to”. Jer, dočeci, barem ako se većinu žena pita, moraju biti posebni. Filmski. Seksi. Muškarcima je dovoljno dobro pojesti i da je štimung dobar. E da, i da dobro popijemo, ili kako nam ona zna (pretjerano) tepati “da u novogodišnjim radovima nalijemo taracu”.

I, možda da bacimo koju petardu, i poslije popijemo plesku od nje jer smo je isprepadali pirotehnikom i jer smo telci koji su odavno prerasli te “vatrometne piz.arije”.

Uglavnom, naše shvaćanje dočeka Nove itekako je “prizemnije” od njihovog. A to uključuje i lokaciju, odjeću, glazbu... Hrana, pak, mora biti na visini. One, će, pak, otići toliko daleko s pripremama da će prisiliti frizerku da “pica kolektivni godišnji” i otvori salon 31. 12. kako bi imale savršenu frizuru, ono balayage ombre, svašta nešto.

Ne znam ni sam što je sada in i nije me briga. Savršenom šminkom će pokušati prekriti nadutost koja ih je strefila od silne božićne spize, a u ormaru će haljina samo čekati na priliku da zasja na njima u “najluđoj večeri godine”. Fuck yeah! Sve su isplanirale...

Bitno je kako se uđe u klub, hotel, privatan party ili nešto osmo gdje god se radi ultraturbo doček. A, to kakve će izaći negdje oko četiri, pet ujutro, nema veze. I baš to, taj izgled prije i poslije nema veze jedan s drugim. Jer, tada dolazi na naplatu sve što smo trpjeli od njih.

Tada nas one polupijane nose do automobila. Same su dobrano razmazane, jedna štikla se već otkinula, naramenica od haljine davno je već platila glavom, a savršena frizura i nije tako savršena više. Ali, nema veze. Imale su svoj doček za koji su se spremale, i nije im problem svoje polupijanije polovice odvesti kući.

To je sve lijepo, ako se doček za koji su se spremale i ostvari...

- Draga, znaš onaj party na koji cijela ekipa ide za doček?

- E?

- E, pa ništa od toga, kolektivno se odlučilo dočekati Novu kod ovog jednog koji ima kuću na selu. Zapalit ćemo pek...

- Molim? MOLIM?