Prvi Hercegovac koji je to napravio: Josip je odustao od karijere barmena i počeo se baviti onim što je kod nas još uvijek 'tabu tema'

Josip Grabovac prvi je hercegovački muški modni bloger, a svoje zanimanje smatra kontroverznim. Zapravo, tvrdi da je kod nas bavljenje tim zanimanjem još uvijek 'tabu tema'.



Mladi Širokobriježanin prije tri godine upustio se u avanturu života, a sada je svoje iskustvo ispričao za In magazin.



"Uvijek sam nekako pratio televiziju, modne časopise, ali prije svega ja sam profesionalni barmen. Moj posao kao barmen isto je imao veze s modom. Jednostavno sam odlučio probati i u kratkom periodu postigao sam jako velik uspjeh", govori Josip koji je pokrenuo modni blog Glas mode.



Njegov blog, koliko god neshvaćen u domovini, u svijetu je prilično popularan. Ne samo da je uvršten u 100 najčitanijih modnih blogera na svijetu, već je Josip ostvario i nekoliko suradnji s poznatim modnim brendovima.



"Ako se želite baš profesionalno baviti ovim, trebate uložiti u dobar mobitel, u dobru kameru. Isto tako, u početku vam se neće javiti dosta tih brendova. Sam sebi moraš platiti putovanje i hotel da napraviš neku priču i da dokažeš ljudima da ti to znaš i možeš", savjetuje popularni bloger svima onima koji su se odlučili baviti istim poslom.

"Otišao sam iz svoje zemlje, ali zašto ja svoj posao ne bih radio ovdje - još uvijek je u Hrvatskoj to tabu-tema. Puno grešaka rade hrvatski mediji, pojedini koji daju prostora osobama koji ne mogu ništa dati, a osobe koje imaju težinu svojih priča, svoga posla, ostavljaju sa strane", 'opleo' je Josip po mentalitetu u regiji.



Josip ima i kćer Saru kojoj također nije jasno čime se to točno njen tata bavi. Na sam spomen kćerkice bloger se raznježio i dodao kako upravo za nju radi to što radi, kako bi djevojčica jednoga dana ponosno mogla reći "Ovo je moj tata".