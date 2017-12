Velika promjena u životu omiljenog vratara Hajduka: zbog novog posla se veseli, a negativnih kritika i uvreda 'ispod pojasa' se ne boji

Nakon što je u emisijama ‘Stadion’ i ‘Liga prvaka’ bio gost analitičar, od iduće godine 39-godišnji Pletikosa, friški penzioner što se barem baluna tiče, najozbiljnije će otvoriti novo profesionalno poglavlje u svom životu, ono - novinarsko. Bit će sukomentator SP-a u Rusiji, piše Jutarnji list.

HTV-ova sportska redakcija uskoro će dobiti novog stručnog komentatora nogometnih utakmica - proslavljenog golmana “vatrenih” Stipu Pletikosu. Nakon što je u emisijama “Stadion” i “Liga prvaka” bio nekoliko puta gost analitičar, od iduće godine 39-godišnji Pletikosa, “friški penzioner” što se barem “baluna” tiče, otvorit će novo profesionalno poglavlje u svom životu, ono - “novinarsko”.



- Prvo bih zahvalio sportskoj redakciji HRT-a koja je prepoznala nekakav moj talent i dala mi mogućnost da radim taj posao. Treme je u prvim emisijama ‘Stadiona’ i ‘Lige prvaka’ u početku bilo, ali sa svakom novom emisijom ona pomalo nestaje te uvijek nastojim zadržati tu dozu energije koju kroz svoje nogometne komentare želim prenijeti na gledatelje kod kuće. Jako mi je bitno da doprem do svih dobnih skupina ljudi, jer su emisije ‘Stadion’ i ‘Liga prvaka’ jako gledane - odgovara Pletikosa.



Velike pripreme



Kako je na strogu disciplinu i pripreme za utakmice naviknuo od malih nogu, teško nam je zamisliti kako je ovaj rođeni Splićanin tek tako uskočio pred kamere, jer stečeno znanje o nogometu jest tek dio onog što vas očekuje u televizijskom studiju kada niste samo gost.



- Istina. Puno se pripremam za svaku emisiju izvlačeći statističke detalje, pripremajući videozapise akcija, analizirajući druge komentatore sa stranih televizija. Jako mi je puno pomogao i sam Joško Jeličić u počecima zajedno s HRT-ovim voditeljima - kaže.



Treme je u samom početku imao. Smatra je neizbježnom, jer ozbiljno doživljava sve čega se uhvati.



- Želim biti u tome vrhunski koliko god mogu. Ono što se trudim napraviti jest da to bude kao nekakav razgovor između dvojice prijatelja na kavi o nogometu, neopterećen bilo kakvim ‘dubokim’ analizama nogometne tematike, kao što su sustavi, moduli i slično. Bitno je educirati ljude, a opet zaintrigirati nekim detaljima koji su ‘iza kulisa’.



Nogometna karijera i stvaranje dobrih odnosa oko nje omogućilo mi je da sve igrače, trenere, klupske djelatnike s kojima sam se susretao mogu nazvati u trenutku pripreme za određenu utakmicu i čuti od njih zanimljivosti koje mogu upotrijebiti u prijenosu ili komentiranju - ističe Pletikosa.



Negativnih kritika pa i uvreda, nerijetko onih “ispod pojasa” koje komentatori kad-tad osjete na svojoj koži, bivši nogometaš se ne boji.



- Na to se ne obazirem jer sam to sve prošao kao nogometaš. Shvaćam da u nas ima puno ljudi koji liječe svoje nekakve frustracije komentirajući rad drugih, nažalost, većinom u negativnom smislu, bilo da se radilo o vrhunskom sportašu, odvjetniku, političaru ili ne znam već kome. Jednostavno, treba raditi na sebi da budeš što bolji u svom poslu, apsolutno pravedan i pošten u komentiranju te kad upućuješ kritiku prema nekome da to nikad ne prelazi osobnu razinu.



114 nastupa



Iza bivšeg vratara koji iza sebe ima čak 114 nastupa u dresu reprezentacija (samo ih Dario Srna ima više), više je od 30 godina života posvećenog nogometu . Nedostaje li mu danas “balun”?



- Ni najmanje, jer prošlo je i otišlo. I presudno je ostaviti ‘sebe iza sebe’, a zaboraviti se ne može, pa i kako će...? I ako je tako, ako kreneš novom stazom neopterećen onim što si bio, ne opterećuješ ni druge i imaš se šanse priključiti ljudima koji su živjeli i patili realne odnose i živote, a takvih je većina - odgovara skromno Pletikosa.



Ipak, priznaje, lijepo mu je biti opet blizu “travnjaka”, što mu je osigurala njegova nova, “novinarska” karijera.



- Blizu si, a opet dovoljno daleko da proživiš emocije s kojima si se susretao, pogotovo to mislim kad komentiram utakmice naše reprezentacije. Sve te emocije i ljudi iz nogometa koje sam upoznao sastavni su dio mog života i lijepo ih je na neki način opet proživljavati kao TV komentator - kaže.



Sportska karijera osigurala mu je život izvan Hrvatske. Rusiju danas smatra svojom drugom domovinom, ističući kako taj narod, njihovu slavensku dušu i kulturu obožava. I posljednjih šest mjeseci u Španjolskoj bilo mu je, nastavlja, prekrasno, jer kako i ne bi uz život na litici Atlantskog oceana, hranu, te na kraju emotivni oproštaj od “njegovih” Galićana koji su ga, kaže, ispunili kao nogometaša, ali i kao čovjeka.



Na pitanje o najdražem “nenogometnom trenutku”, Pletikosa ne dvoji. Obiteljski je čovjek, suprug s 14-godišnjim stažem i otac četvero djece - sedmogodišnjeg Franka, četverogodišnje Eli, 2,5-godišnje Ruže i jednogodišnjeg Manuela.



- Naravno da mi je najdraže vrijeme s djecom i suprugom Angelom. Tu jednostavno nema dileme, oni su mi najviše pomogli u poslijenogometnom razdoblju, a kako ih imamo četvero zbilja je malo vremena za bilo koje druge “nenogometne” trenutke (smijeh). OK, volim pogledati serije prije spavanja i malo slušati glazbu te možemo reći da je to nešto što me opušta izvan obitelji - objašnjava.



No nogomet teško izlazi iz krvi, posebno kada ste s tim odrastali, kada su vam već u obitelji prenijeli tu strast prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu i Hajduku, jer Pletikosa je ipak iz Splita. Za Stipu je to bio njegov pokojni otac Frane, a danas on tu ljubav prenosi na svoju djecu, točnije na najstarijeg sina Franka.



Obiteljski život



- Naravno, i on je zaražen tim Hajdukovim virusom, kao što je i mene otac zarazio. To se u nas Splićana dogodi neplanirano, a opet ti je na kraju drago. Emotivna povezanost je onda još i jača jer imate nešto što dijelite zajedno, što je vaš svijet u koji nitko drugi nema pristupa. Od zajedničkih odlazaka na trening (Franko igra nogomet), na utakmice, lijepljenja sličica u album... Sve su to stvari koje sam radio sa pokojnim ocem i koje su me uz postulate rada i poštenja formirale kao osobu.



Njegova peteročlana obitelj živjela je u stančiću od 32 četvorna metra.



- To me je obilježilo kao osobu, to nikad ne zaboravljaš i nastojiš skromnost prenijeti na svoju djecu. Danas u ovome materijalnom vremenu u kojem živimo, supruzi i meni važno je, već sada dok su mali, djecu naučiti da je bitnije ispunjavati njihove potrebe, a ne želje. Sav nihilizam u kojem živimo i kojem svjedočimo, samo je refleks nelogičnosti vremena gdje ljudi bježe od bilo kakve odgovornosti.



Na pitanje kakav je tata, blag ili strog, uzvraća zaključkom kako su djeca danas jako osjetljiva.



- Neusporedivo je to s ‘onim našim vremenima’ kad se strogim pogledom prema remenu rješavalo pitanje neposluha. Nastojim voditi računa da svakome vremenski podjednako dam pažnje. Da provodim s njima vrijeme kvalitetno, pa makar to bilo pola sata dnevno - ističe.



Kako vjera u obitelji Pletikosa zauzima važno mjesto, tako su i božićne dane proveli u tradicionalnom ozračju. Slijedi doček Nove, ali i 8. siječnja kada će Pletikosa proslaviti 39. rođendan.



- Slavit ću s obitelji i prijateljima jer bez njih ništa ne bi imalo smisla. Oni su ti koji pokreću, zbilja sam blagoslovljen po tom pitanju, jer to je ono što me najviše ispunjava kao čovjeka - zaključio je na kraju naš proslavljeni vratar.