Evo kakve fotografije trebate imati na Instagramu ako želite što više pratitelja

Istina je, ako se želite kvalitetno predstaviti na društvenim mrežama, prvenstveno najpopularnijem Instagramu, treba znati što je trendu.

Skandinavski stil vladao je na najboljim fotkama Instagrama 2015. godine, 2016. hit su bile mramorne podloge, a 2017. nezaobilazna ružičasta boja i trendi modni dodaci poput "Cult Gaia" torbica.

Srećom, prije nego što ste otvorili šampanjac i objavili prvu fotku u 2018., otkrit ćemo vam što će biti u trendu, kako biste u nadolazećoj godini i virtualno zasjali. Popis vrijedi i za žene i muškarce, pa krenimo.



1. Raskošne kupke

Fotografije iz kupatila kojima smo se godinama smijali, u 2018. dobit će sasvim novo lice. Tuš kabine pale su u zaborav, a oni koji imaju kadu sada će konačno profitirati jer ništa nije tako trendi kao raskošna, opuštajuća kupka. Ovo raskošna podrazumijeva latice cvijeća razasute po vodi, kriške limuna ili naranče, mnogo pjene, zapaljene svijeće, a kako bi fotografija postigla pravi efekt, neka vam se nazire tek golo rame ili raspuštena kosa.



2. Neobične poze

Nema više prelaženja ulice, spuštene glave, vrijeme je za nove poze! To znači kako ćete za dobru fotku morati stajati na jednoj nozi, sjediti nasred ceste, saginjati se... Počnite vježbati, otkrit ćete što vam najviše odgovara.



3. Šljokice

Ništa nije tako popularno, pogotovo u blagdansko vrijeme, ali i vrelo ljeto, poput šljokica. Slobodno posegnite za šljokičastim torbama, čizmama, patikama, trenirkama, što god vam dođe pod ruku... Važno je da sjaji!



4. Krupni plan

Što god željeli pokazati na društvenim mrežama dobro bi bilo da bude u krupnom planu... Bilo da je riječ o namještaju, automobilima, prirodi, odjeći... Zumirajte i igrajte se s kadrom...



5. Mozaik

Mozaika smo se nagledali u 2017., a po svemu sudeći gledat ćemo ga i dalje. U prijevodu to znači kako biste trebali fotografirati stol na kojem je više stvari, različitih boja i nijansi... Isto vrijedi i za interijere, eksterijere...



6. High – low

Ova metoda poprilično je jednostavna za vas koji pozirate, a nezgodna je za fotografe od kojih se očekuje da fotografije snimaju ili s podne ili iz ptičje perspektive... Očekujte, dakle, da ćete se puno penjati, ležati po cesti, gledajte pozitivno, fizička aktivnost dobra je za zdravlje.



7. Scene iz filmova i serija

Objavljivanje scena iz omiljenih filmova dobar je i popularan način za iskazati stavove, raspoloženja, želje i htijenja... Odaberite mudro i cool status je zajamčen.



8. Kamuflaža

Kamuflaži će doskočiti samo oni koji imaju malo mota i puno mašte. Kamuflirati dakle trebate model, što znači da će u travi ležati odjeven u identičnoj zelenoj prirodnoj nijansi... Dajte mašti na volju...



9. Kiosci

Ako će išta biti stilski pogodak u nadolazećoj godini, onda će to svakako biti časopisi i novine. Što čekate, zauzmite pozu, palite fotoaparat, Slobodnu Dalmaciju već imate u ruci! #slobodnadalmacija



10. Staklenici

Zelenilo je in, pa čak i ako nemate mogućnosti za posjet staklenicima, biljke fotografirajte u kući, uostalom zašto ne i u prirodi...



11. Cosagach

Ako ste se zasitili hyggea, najbolje riječi 2016. godine, vrijeme je za cosagach, škotski koncept, odnosno staru galsku riječ za ugodan osjećaj kada smo zamotani u dekicu, zaštićeni i ugodno nam je.

- Nema ništa više zadovoljavajuće nego se smjestiti zimi ispred vatre, s knjigom i nekim toplim napitkom u ruci, osluškujući vrijeme vani - misao vodilja je ovog pojma pa zašto ne pokušati?