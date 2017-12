'Pijem kavu srednje jaku, a rakija - kakva je je!': baka Ana navršila je 100 godina, a zdravlje zahvaljuje ovim 'trikovima'

Ana Gradeček iz maloga mjesta Kuzminec u Krapinsko-zagorskoj županiji prije nekoliko dana proslavila je 100. rođendan, a ekipa portala Zagorje.com odlučila je obilježiti slavlje na poseban način.



Snimili su video povodom njenoga rođendana, a i popričali su sa simpatičnom bakicom koja je bez ustručavanja otkrila nekoliko zgodnih trikova kako poživjeti toliki broj godina, iako ih sama ne bi uopće nazvala 'trikovima'. Ne skriva Ana ništa, pa je tako bez pardona podijelila 'tajnu' svojega životnog elana i dugovječnosti.



Radi se o rutini kojom se baka svakodnevno bavi, i rijetko kada prođe dan da ju je smetnula s uma.



"Svako jutro popijem kavu i rakiju, to mi je obavezno. Najbolje da je kavica srednje jaka, a rakija kakva je - je", otkrila je simpatična starica dodavši i kako tijekom dana popije barem dva do tri gemišta.



Nakon smrti supruga kojega je prije gotovo 60 godina usmrtio vol, Ana je ostala sama s petero djece o kojima i danas brine, a pridodani su tu i brojni unuci.



Iako kaže da je imala priliku, ponovno se udala nije, a tom je činjenicom danas jako zadovoljna. "Živim s dobrim ljudima, dobrom familijom. Svi su mi jako dobri i čuvaju me", zadovoljno priča simpatična baka Ana.

