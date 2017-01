Mercedes preuzeo vodeću poziciju na tržištu luksuznih automobila

Njemački proizvođač automobila Mercedes-Benz pretekao je konkurenta BMW-a na mjestu vodećeg proizvođača luksuznih vozila u 2016. godini.



Mercedes je lani prodao gotovo 2,1 milijun vozila u svijetu, za 11,3 posto više u odnosu na 2015. godinu, priopćila je u ponedjeljak krovna kompanija Daimler. Time je ta kompanija sa sjedištem u Stuttgartu vratila čelnu poziciju izgubljenu 2005. od muenchenskog suparnika.



„Izvanrednom rastu potražnje, posebice u Kini i Europi, zahvaljujemo vodeći položaj u segmentu luksuznih vozila", rekao je direktor Daimlera Dieter Zetsche, dodavši da je Mercedes postigao najbolju prodajnu godinu šesti put zaredom.



Zbog snažnog rasta na kineskom tržištu, Mercedesova tamošnja prodaja povećala se za 26,6 posto u godini dana.



Grupa je dvoznamenkasti rast prodaje ostvarila i u Europi, za 12,4 posto, dok se američko poslovanje neznatno smanjilo, za 0,8 posto.



Daimler je također izvijestio o rekordnoj prodaji svog kompaktnog modela Smart, čija je prodaja porasla 21 posto u odnosu na 2015. godinu, dosegnuvši 144.500 prodanih vozila u svijetu.



BMW će svoje cjelogodišnje rezultate u 2016. objaviti kasnije. No, podaci objavljeni u prosincu pokazali su da je u prvih 11 mjeseci 2016. taj proizvođač sa sjedištem u Muenchenu prodao više od 1,8 milijuna vozila, za 5,6 posto više nego u 2015. godini, no dosta ispod ukupnih godišnjih Mercedesovih podataka.



Također je danas objavljeno da je u 2016. Volkswagen prodao 1,87 milijuna svog luksuznog brenda Audi, za 3,8 posto više nego u prethodnoj godinu, ali to će ga vjerojatno svrstati na treće mjesto po broju prodanih luksuznih vozila. Ta kompanija, sa sjedištem u Ingolstadtu, pretrpjela je "snažna nepovoljna kretanja na mnogim važnim tržištima", kako je priznao član Uprave Dietmar Voggenreiter.



I neki Audijevi automobili našli su se među Volkswagenovim vozilima u središtu skandala 'dieselgate', nakon što je taj gigant autoindustrije priznao ugradnju uređaja koji su varali na testovima emisije štetnih plinova na 11 milijuna svojih dizel vozila u cijelome svijetu.