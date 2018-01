Pentagon u strahu od novog ruskog izuma: Moskva razvila podvodni dron koji može nositi nuklearnu bombu i u jednom napadu zbrisati sa zemlje čitavi grad!

Rusija ima podvodni dron koji može nositi nuklearnu bojevu glavu od 100 kilotona, procurilo je iz dokumenata Pentagona, prenosi Newsweek.



Dužnosnici Pentagona upozoravaju na to da je Rusija promijenila svoje nuklearne sposobnosti, što im donosi stratešku prednost u odnosu na SAD. Uz modernizaciju naslijeđenih sovjetskih nuklearnih sustava, Rusija razvija nove bojeve glave i lansirne platforme. Nacrte je objavio The Huffington Post, a Pentagon prije toga nije javno potvrdio postojanje ruskog nuklearnog podvodnog drona Status-6.





Ruski podvodni dron Ocean Multipurpose System Status-6, poznat pod nadimkom Kanyon, navodno je testiran u studenome 2016. godine, naveo je The Washington Free Beacon, koji se poziva na izvore iz Pentagona.



Izaziva plimni val



Po tom portalu, Status-6 može se pohvaliti "rasponom od 6200 milja, brzinom većom od 56 čvorova, kao i spuštanjem na oko 3280 stopa ispod površine mora".



Izradio ga je Rubin Design Bureau, najveći proizvođač podmornice u Rusiji. Podvodni dron dizajniran je za pokretanje s najmanje dvije različite klase nuklearnih podmornica, uključujući Oscarsku klasu, koja u isto vrijeme može nositi četiri Status-6 drona.



Američki general Joseph Dunford kaže da je SAD stalno fokusiran na ruske razvojne mogućnosti i modernizaciju svih rodova Oružanih snaga.



Kada gledamo ulaganja u zadnjih 10 godina, nema ni jedne jedinice Oružanih snaga koja nije modernizirana. Takvo stanje zabrinjava i nitko se ne osjeća opušteno, prenio je Sputnik izjavu generala Duforda.



Krajem 2016. spomenuto je da "ruska polupodmornica - poluraketa" predstavlja ozbiljnu opasnost za američke ratne i ostale luke, a za bivšeg zaposlenika Pentagona Status-6 je najneodgovornije oružje Putinove Rusije jer nuklearnom eksplozijom može izazvati razaranje i plimni val.



Prema procjeni neovisnog vojnog analitičara Igora Tabaka, kada se "spomene Status-6 ili Kanyon, što god to zapravo bilo, riječ je o nuklearnom torpedu, i to velikom nuklearnom torpedu koji s jedne strane ima nuklearnu bojevu glavu od 100 kilotona, a s druge strane ima i nuklearni pogon".



- Taj pogon osigurava izuzetno duge domete gađanja od više tisuća kilometara. Riječ je o oružju koje služi za gađanje na daleko, a cilj mu je praktički jednim udarom zbrisati obalni grad. E sad, ipak, tu treba stati na kočnicu jer u cijelom tom projektu ima jako puno nejasnoća.



Nitko ga nije vidio



Prve informacije o ikakvom postojanju ili razvoju tog oružja pojavile su se unazad zadnje dvije godine i zapravo nije jasno koliko su ti podaci pouzdani, a koliko služe u političke svrhe. Prvi spomeni tog oružja izgledali su kao oblik namjerne prijetnje Zapadu, dok bi kasnija spominjanja lako mogla biti u javnost puštana u američkom vojno-industrijskom kontekstu.



Naime, vojne strukture SAD-a pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa razmišljaju o bitnom jačanju nuklearnih snaga, a takve ogromne investicije lakše je opravdati pozivanjem na prijetnju raznog novog oružja u toj domeni, istaknuo je analitičar portala Obrana i sigurnost.



Od sugovornika čujemo da tu ima puno nepotpunih informacija, primjerice, je li torpedo u razvoju ili postoji prototip, a upitno je i hoće li Status-6 ili Kanyon ikada biti pokazan u javnosti.



- Najčešće tu navodno procuri neki ruski papir s crtežima, a onda stižu razne informacije o dimenzijama, brzini i ostalim karakteristikama tog čuda. Kao što je poznato, Trump je najavio veća izdvajanja pa to treba opravdati. Veća izdvajanja odnose se i na klasičnu mornaricu, kopnene snage te zrakoplovstvo, ali i "specijalitete" općenito vezane za sustav nošenja nuklearnog oružja - naglasio je Tabak.