Suze za masovnog ubojicu: prije 18 godina ubijen je krvolok Arkan; Srpski mediji o njemu pišu kao o heroju i 'nežnoj bebi', a Cecu koja nariče nad njegovim grobom prate u stopu

"Danas se navršava 18 godina od smrti Željka Ražnatovića Arkana, a njegova udovica, Ceca Ražnatović među prvima se pojavila na na Novom groblju sa djecom Veljkom i Anastasijom", tako su srpski mediji izvjestili o obljetnici likvidacije zločinca koji je zapovijedao Srpskom dobrovoljačkom gardom, istodobno žaleći što se ne zna još tko je bio naručitelj njegovog ubojstva.



Možda netko iz podzemlja ili jedan od stotina onih koji su mu morali plaćati reket, pitaju se tamošnji mediji. No, nigdje spomena o njegovim zločinima, lopovluku, silovanjima i ubojstvima kojima se, kao poslovnom strategijom, bavio cijeloga svoga života. Ni crtice... Kad kažemo poslovnom strategijom, dobro je dokumentirao da su Arkanovi huligani pustošili mjesta, ubijali Hrvate i muslimane, a oni koji su se spasili pobjegli su bez ičega u rukama iz gradova, općina i sela. A onda bi na scenu stupala najveća trulež iz Srbije koja je pljačkala leševe i napuštene kuće, a potom su onda plijen preprodavali i uplaćivali u kasu zločinca s međunarodnom karijerom. Arkan je, dakle, dobro naplatio svoje četništvo, a poslije se oženio Cecom koja i danas ubire plodove njegove avanture po Bosni i Hrvatskoj. Arkan je bio čovjek koji nije imao milosti, a Ceca ga i dalje slavi i naziva "nežnom bebom".



"Ni osamnaest godina nakon ubistva u jednom Beogradskom hotelu, pevačica ne može da sakrije bol i tugu. U javnosti je često govorila kako je Arkan bio muškarac koji ju je čuvao kao malo vode na dlanu. Perfektno je govorio pet jezika. Bio je inteligentan tip, plus ludo hrabar, i povrh svega neviđeno nežan. To potpisuje žena koja je s njim pet godina delila i dobro i zlo. U kući je bio prava beba", prenosi srbijanski Blic.



Na grobu svom ocu se pojavila i njegova kćer Sofija iz Belgije. U suzama je, tvrde novinari Kurira, ispričala po čemu će pamtiti oca.



"Za mene je bio najbolji čovek na svetu! Bio je pažljiv prema deci, posebno prema meni. Svako bi poželeo da ima takvog roditelja. Sećam se da se ljutio kad sam se kući kasno vraćala iz provoda. Znao je da me izgrdi. Znam da je bio poznat, cenjen i popularan, ali prema deci je bio posebno osetljiv. Oduvek je želeo da budemo jedna velika i složna familija. Živeo je za nas. Insistirao je na tome da se poštujemo i da pomažemo jedni drugima", rekla je Sofija i otkrila nam svoj poslednji razgovor sa ocem, nekoliko dana pred ubojstvo:



"Želeo je da mi sredi dokumenta da bih dobila srpski pasoš. Razgovarali smo o tome nekoliko dana pre tragičnog događaja", rekla je za srpske medije.



No, dok srpski mediji slave "nežnu bebu", valjda podsjetiti tko je zaista bio taj kriminalac.



Već kao dječak je u Beogradu džepario po ulici i obijao kioske, završo je u Domu za maloljetne prijestupnike u Novom Sadu. Kao pubertetlija osnovao je bandu koja je krala po cijeloj Jugoslaviji, a njegova skupina je na djelu uhvaćena ni manje ni više nego u Zagrebu. Zatvoren je tri godine u maloljetničkom zatvoru u Valjevu, a već 1972. vidi da mu je Jugoslavija tijesna i kao usavršeni lopov i ubojica bježi na zapad. Navodno je bio suradnik Udbe. Po cijeloj Europi je krao i ubijao, u nekoliko navrata je zatvaran, ali je isto tako dobivao i pomoć pa je pobjegao iz zatvopra u Nizozemskoj i Belgiji. Kako je krao po raznim zemljama tako je učio i jezike, pa ga srspki mediji hvale kao izuzetnog poliglota.





Uoči raspada SFRJ se pojavio u javnosti kao vođa "Delija", navijača "Crvene zvezde". Tijekom utakmice Dinamo - Crvena Zvezda u Zagrebu, 13. svibnja 1990., bio je čelu kolone huligane koji su razbijali po hrvatskoj metropoli, a zatim su palili po stadionu Maksimir. Arkanu se mož sviđala, ali je htio naoružati svoje podređene huligane i ubrzo im je dao pištolje i puške, te je osnovao paravojnu formaciju Arkanovi tigorvi, službeno nazvanu „Srpska dobrovoljačka garda“. U garduz je primao i najokrutnije kriminalce koji su potom krali, ubijali, mučili po Hrvatskoj i BiH.



Evo kako to opisuje srpski tjednik Vreme:



"Srpska dobrovoljačka garda imala je oko tri stotine pripadnika. Učestvovali su u borbama u istočnoj Slavoniji u Laslovu, Ernestinovu, Vukovaru i drugim mjestima, ponekad samostalno, ali mnogo češće u sadejstvu sa JNA. Arkan je pretrpan oružjem – znao je istovremeno nositi pištolj, 'bebeći' hekler, kalašnjikov i snajpersku pušku – lično predvodio svoje ljude. Njegovo komandovanje bilo je mješavina urlanja, šamaranja, poticanja i zdravorazumskih savjeta da se ne puca utaman, da se uhvati zaklon itd. Arkan i njegova Garda istakli su se u ratnim zločinima i etničkom čišćenju. Ali još i više u industrijskom i sistematskom pljačkanju sela po istočnoj Slavoniji. Gardisti zaduženi za bijelu i drugu tehniku, industrijske i poljoprivredne mašine te sve ostale vrste roba, nazivani su inžinjerci - navodi 'Vreme', te još jednom podsjeća na jedan dobro poznat podatak.



"Na povratku iz Knina u Beograd, Arkan je sa trojicom saputnika uhapšen u noći 28. na 29. novembar 1990. u Dvoru na Uni. Hrvatska policija je u njegovom vozilu našla dva heklera, pištolj, revolver, dvije ručne bombe i tri stotine metaka. Arkan je u Zagrebu optužen za pripremanje oružane pobune i rušenje ustavnog poretka Republike Hrvatske. Mada ga je branio tim od petnaestak poznatih i uglednih advokata iz Srbije i Hrvatske, činilo se da zadugo neće izići na slobodu. Međutim, svi koji su se na to kladili, izgubili su. Dok je Arkan u zagrebačkom zatvoru Remetinac na video-rekorderu gledao filmove koji su mu donosili čuvari, Bogdanović i Stanišić su neumorno pregovarali sa hrvatskim kolegama po funkciji Josipom Boljkovcem i Josipom Perkovićem. Kakav su sporazum postigli i uz kakve kompromise, nikad se nije saznalo. U svakom slučaju, Arkan je u junu 1991. u Zagrebu osuđen na pet godina zatvora i pušten da se do pravosnažnosti presude brani sa slobode. Odmah je privatnim avionom odletio za Beograd", navodi Vreme, dok drugi mediji pišu da je Arkan nekome u vodstvu mlade hrvatske države platio i milijun tadašnjih maraka da ga puste. Sve te priče nisu nikada do kraja razjašnjene, ali je očito pušten da pobjegne.



Ubrzo nakon puštanja, Arkan se sa svojom jedinicom prvi put pojavio na ratištu u Tenji pored Osijeka u junu 1991., a njegova Garda, posjećaju mediji, je potom djelovala diljem Hrvatske, uglavnom po Lici, Baniji, Kordunu i Dalmaciji, čineći brojna razbojstva i pljačke. Stacioniran u Erdutu sa svojom jedinicom izvršio je ubistva većeg broja mještana civila u Dalju, Aljmašu i Erdutu, hrvatske i mađarske nacionalnosti. Oni savjesniji srpski mediji pišu kako je kao dio programa "obuke" njegove postrojbe je bilo i ubijanje hrvatskih civila na okupiranom području, na način da bi hrvatski civil bio doveden u kamp za obuku, gdje bi ga pripadnici Arkanove garde smaknuli.



Mediji pišu da je usprkos zločinima uživao zaštitu Srpske pravoslavne crkve, slično kao što su neki hrvatski kriminalci i zločinci uživali potporru kod djela katoličkog klera. Glavni tužitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je objavio optužnicu protiv Arkana, a teretilo ga se za siulovanja, ubojstva i druga nehumana djela.



Više o zločincu Arkanu i njegovoj Ceci možete pročitati OVDJE.