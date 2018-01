Slavimo svjetski Dan kokica!

Ah, kokice! Prije nego što proslavimo s vama svjetski Dan kokica, potrebno je povijesno se vratiti unatrag nekoliko desetljeća i shvatiti zašto su ove grickalice postale najvažniji obrok prilikom gledanja filmova i prigodnih događaja.



Povijest kokica

Današnji kukuruz potekao je od zrna koja su rasla na stabiljkama biljke veličine pšenice, dok nije prerastao u ono što danas zovemo – pravom „kuruzom“. Nakon što su doseljenici otkrili Novi svijet, malo je reći da je svijet poludio za ovom sasvim novom biljkom.



Negdje usput, netko je shvatio kako zagrijavanjem zrna kukuruza one eksplodiraju i time otkrivaju svoju finu, mekanu unutrašnjost. Postoje zapravo dvije vrste kokica, no žute, one najpopularnije, prisutne su gotovo u svakom kućanstvu prilikom gledanja filmova, u kinima ili događajima poput Noći vještica. Pošto kokice možete naći bilo gdje, američki Nacionalni odbor kokica odlučio je proslaviti važnost i prisutnost ovih grickalica u svakodnevnom životu – svjetskim Danom kokica!



Kako vi možete proslaviti Dan kokica – ovaj vikend?

Slavljenje Dana kokica slasno je i jednostavno! Proslaviti ga možete tako da odaberete svoju voljenu vrećicu kokica i pripremite ju na sebi svojstven način. Mi preporučamo obične kokice pojačane s maslacem i soli. Ipak, svoje kokice možete začiniti na različite načine: začinima kao što su ružmarin, timijan, ili ljutim kao što je kajenski papar. Ne želite se pretrpati kalorijama? Nema problema, samo izbacite maslac iz jednadžbe.



Želimo vam sretan svjetski Dan kokica!