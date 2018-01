Laserskom metodom zauvijek nestaje želja za cigaretom

Početak godine je kažu idealno vrijeme za napraviti rezime i donijeti nove odluke. Ostavljanje cigareta trebala biti jedna od takvih odluka. Ukoliko imate želju u ovu godinu ući bez dima cigarete i sa više novaca u novčaniku sada imate priliku i to.. jer zbog velikog interesa naših građana i uspjeha u pomoći kod odvikavanja od pušenja u Split nam ponovno dolazi Biljana Marinović, iz "Korak ka zdravlju".

Kao pomoć u odvikavanju od pušenja koristi se laserskom metodom. Od 22. do 26. siječnja boravi u Splitu, a moći će je se posjetiti od 11 do 18 sati na adresi Lička 27. Broj termina je ograničen, stoga je potrebno na vrijeme rezervirati svoje mjesto. Zainteresirani pozivom na broj 091-798-1888 mogu dogovoriti svoj termin.



Laserska metoda je relativno nova metoda odvikavanja od pušenja? Na koji način se ona primjenjuje?



- Da, laserska metoda odvikavanja od pušenja je relativno nova metoda. Trenutno se ova metoda smatra najdjelotvornijom i najučinkovitijom metodom u svijetu kod prestanka pušenja. Bitno je istaknuti da je to individualan pristup sa visokom stopom uspjeha preko 90%.

Terapija laserom je metoda koja koristi hladni laserski snop visoke valne dužine i male energije koji se primjenjuju na određene energetsko-akupunkturne točke na rukama, ušima i nosu. Prednosti laserske metode u odnosu na klasičnu akupunkturu su isto tako značajne, jer sam laserski snop prodire dublje od iglica, a samim time je i učinak djelotvorniji i dugotrajniji, bezbolna je, bezopasna.



Kako djeluje?



- Znamo kako prilikom pušenja organizam oslobađa endorfin (hormon sreće), koji pušačima daje osjećaj opuštenosti, no nažalost taj osjećaj brzo prolazi i dolazi do nove želje za cigaretom. Djelovanje ovog tretmana je usmjereno upravo da stimulira endorfin što dovodi do gubitka fizičke želje za pušenjem, te na taj način bez stresa, napetosti i nervoze ostavljate pušenje, a isto tako dolazi do ubrzanja Vašeg metabolizma što znači da se Vaš apetit neće povećati, te nema straha od dodatnih kilograma što je veoma često pitanje koje mi se postavlja.

Ovom terapijom dolazi do podizanja Vašeg endorfina na razinu u kojoj Vaš organizam misli kako ste upravo sada ugasili cigaretu.



Dakle, ako cigaretu zamijenimo laserskom stimulacijom, naš organizam će vjerovati da mi i dalje pušimo i na taj način neće tražiti novu dozu nikotina?



- Upravo tako. Gubi se fizička potreba za cigaretom i osoba nakon terapije nema potrebu zapaliti cigaretu.



Koliko je tretmana potrebno? I kako izgleda sam tretman?



- Većina osoba kao što sam i ja sama već poslije prvog tretmana ostavlja cigarete jednom zauvijek, ali obavezno se rade dva tretmana. Drugi se radi vrlo brzo već 48 sati poslije prvog, jer se u tom periodu urazumi razina endorfina u organizmu i Vi postajete nepušač.

Druga terapija pomaže i onim najokorjelijim pušačima prebroditi krizu i oni postaju nepušači. Tretman je prilagođen potrebama svakog pojedinca, te upravo zato u tolikom postotku pomaže u postizanju cilja: postati slobodan od nikotinske ovisnosti



Što se događa ako za neko vrijeme osoba ponovno posegne za cigaretom?



Nakon završenog tretmana prati se svačiji napredak. Srećom to se ne dešava često, no ukoliko se i to dogodi ponavlja se tretman bez dodatnih nadoplata, a meni je to samo potvrda da su ljudi uz pomoć lasera uspjeli ostaviti cigaretu i da se žele opet na jednostavniji način maknuti od tog poroka. Praksa je pokazala da nevezano za način ostavljanja cigarete (samostalno,laser i dr.) jedan mali broj bivših pušača kada se osjete stabilnim nepušačem zna posegnuti za „samo jednom“ no nažalost to nikada ne ostaje samo na jednoj.



Pitali smo i neke naše sugrađane koji su Vas ranije posjetili, evo što su nam rekli.



Marija F. : Iako je već skoro osam mjeseci kako ne pušim, ne mogu samoj sebi vjerovati da sam ovaj puta zaista uspjela. Ovo je stvarno savršena metoda za pomoć kod prestanka pušenja, a što je najbitnije uopće nemam želju za cigaretom, ne smeta me kada oko sebe vidim pušače i što je isto tako važno ostala sam na svojoj težini.



Vanja G. : Moje odvikavanje od pušenja i susret sa ovom metodom bio je prošle godine u prvom mjesecu, nakon samo jednog tretmana ostavila sam cigarete, a pušila sam više od kutije dnevno i to 25 godina. Osjećaj je fantastičan. Osjećaj slobode. Za sada sam mišljena da zaista više neću posegnuti za tim zlom, ali nikad ne reci nikad, no jedno znam Biljana je uvijek tu.



Ivo Z. : Nakon ovoliko vremena bez cigarete što da kažem osim da sam pušio oko 40 godina i to dugi niz godina dvije kutije dnevno. Sada je prošlo više od dvije godine od kada sam zapalio svoju posljednju cigaretu, već nakon prvog tretmana ostavio sam pušenje, u početku sam se sjetio cigarete, ali bitan mi je bio osjećaj da ju ne moram zapaliti, a što drugo reći osim jedno veliko hvala kako od mene tako i od mojih prijatelja koji su slijedili moj primjer.



Imate li još nešto za reći? Prokomentirati ova iskustva?



- Što dodati, osim da sam izuzetno sretna zbog svih ljudi sa kojima sam uspjela doći do zajedničkog cilja, a to je njihovo ostavljanje cigareta. Jednom zauvijek. Ono što uvijek volim naglasiti je: „ne ostavljam Vas dok ne ostavite cigarete“. Moj telefon i moja podrška su svima na raspolaganju zaista 24 sata na dan.