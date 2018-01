'Grozim se vjernika kao što je Željka Markić': predsjednik udruge Snaga vjere, Splićanin Nikša Džanko, oštro napao predsjednicu udruge U ime obitelji

'Ovo je žena koja j*** cijelu Hrvatsku u zdrav mozak, u ime obitelji i u ime vjere, a ona i vjera nemaju nijednu dodirnu točku, ali mnogi je slijepo i poslušno slijede u ime vjere. Moja vjera u Boga i evanđelje nemaju veze s njenom vjerom. Grozim se ovakvih vjernika i sram me i neugodno mi je kad me netko trpa u isti koš s njom' napisao je na svom Facebook profilu Splićanin Nikša Džanko, presjednik udruge Snaga vjere i autor knjige 'Od dilera do obraćenika - moje svjedočanstvo živog Isusa Krista'.





Njegova žestoka kritika zaintrigirala je novinare portala 100posto.hr pa su ga zamolili da pojasni koje poteze predsjednice udruge U ime obitelji smatra sramotnim i koje njene stavove ne podržava.

- Gospođa Markić se bavi stvarima koje su potpuno nebitne za najosjetljivije strukture društva – za potrebite, u prvom redu bolesne i grešne, radi kakvih je Isus i došao. Mladi bježe iz Hrvatske, veliki broj ljudi jedva preživljava i spaja kraj s krajem, a Željka Markić diže ogromnu buku i pokreće mimohode za nerođene, umjesto da se bori da oni, već rođeni, žive život dostojan čovjeka. Zašto se ne bori da svi radnici imaju minimalnu plaću bar 5000 kn, da umirovljenici imaju mirovine dostojne čovjeka, kada je konkretno odvojila od sebe kako bi pomogla siromašnima – to nisam vidio i stoga ne mogu podnijeti da se takva osoba predstavlja kao nekakav vjerski vođa - kazao je Džanko koji se od farmaceutskog tehničara prekvalificirao u kuhara kako bi mogao kuhati potrebitima - te dodao kako bi volio da gospođa Markić sama uvidi kolika je uistinu tolerantna i koliko ima ljubavi prema bližnjima te kakve su moguće posljedice širenja mržnje te zaključio kako 'onaj tko ne zna i ne može iz srca opraštati, ne može se nazivati vjernikom'.



