"Dalmaciju i ostatak Hrvatske zahvatit će sljedećih dana jače zahlađenje" - tako je Državni hidrometeorolški zavod (DHMZ) najavio veliku promjenu vremena, ali od promjene neće biti ništa, pa se očekuje i do 10 - 15 °C stupnjeva veća temperatura od prvotno najavljenih minusa na kontinentu, unutrašnjosti Dalmatinske Zagore i Jadranu.

Prema prvoj verziji prognoze izrađene prema podacima numeričkog modela (ECMWF), u Dubrovniku je u ponedjeljak najniža temperatura trebala biti oko nule, a maksimalna oko 6 °C, dok je po novoj prognozi temperatura podignuta za tri, tj. četiri stupnja. U Splitu su najniže temperature trebale biti oko 1 °C u ponedjeljak i oko nule u utorak, a najviša dnevna je trebala biti oko četiri stupnja. No, po novoj prognozi najniža temperatura u ponedjeljak će biti oko dva stupnja, najviša dnevna osam stupnjeva. U utorak pak prognoziraju 4 °C najnižu temperaturu i 9 °C najvišu.

No, pazite sada - opet dolazi do obrata: u Splitu se za utorak najavljuje promjenljivo oblačno uz - snijeg?! No, neće biti nikakvog vjetra, pa ostaje pitanje kako će snijeg padati na temperaturi i do 9 stupnjeva, a da ga primjerice ne nosi bura? No, tko zna, možda snijega i bude, zato Splićani pripremite sanjke, ili čekajte sutra novu prognozu, možda će vam zatrebati i kratki rukavi...

Najveća promjena u prognozi se dogodila primjerice u Zagrebu - najprije je najavljeno i do -12 u nadolazeći utorak, da bi se temperatura odjednom podigla za deset stupnjeva.

Ako pak pogledamo prognoze Norveškog meteorološkog instituta (www.yr.no) snijegu u Dalmaciji nema ni traga, pa se tako za početak sljedećeg tjedna najvaljuje od 4 do 11 °C stupnjeva u gradovima na obali, uz djelomično oblačno u ponedjeljak i sunčano u utorak.

I jedna od najvećih svjestkih privatnih meteotvrtki, američki Accuweather u svojoj prognozi kaže da se u Dalmaciji početkom tjedna očekuju temperature od 5 do 10 stupnjeva, ali snijega i padalina neće biti.

Vratimo se malo u povijest, DHMZ je tako početkom studenog 2017. najavio veliku promjenu vremena. Naime, prema tadašnjoj sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Splitu se najavljivao snijeg. Snijeg se najavljivao na području Zadra, Sinja i Knina. No, ne moramo spominjati da se pahulje nisu pojavile na Jadranu.

