Predsjednik HSP-a opleo po HDZ-ovcima te lažnim i 'prodanim' braniteljima: Veliki dio bivših ratnika je kupljen od strane politike, a da smo mi u ratu stvarno imali 550.000 ljudi - došli bismo do Morave!

Predsjednik HSP-a Karlo Starčević, koji je na zadnjim lokalnim izborima napravio pravo iznenađenje postavši prvi gradonačelnik Gospića koji nije iz redova HDZ-a, nazočio je prošlog tjedna u Splitu predstavljanju novoizabranog čelnika gradske organizacije. Tu funkciju preuzeo je Hrvoje Marušić, kao jedini kandidat na izbornom zboru, a u HSP-u mu očito nisu zamjerili ni to što je prije tek nekoliko mjeseci izišao iz mrskog im HDZ-a. Štoviše, Starčević ga je okupljenim novinarima predstavio kao "novo i nepotrošeno lice".



– U gospodinu Marušiću dobili smo vrsnog čovjeka, intelektualca i poduzetnika, koji njeguje zajedništvo. Vjerujem da će on doista iznijeti taj veliki teret u Splitu i okupiti pravaše kojima samo treba vođa kako bi javnosti uspješno prezentirali naš program. Dok god na glavnim pozicijama ne budemo imali ljude poput njega, HSP će se kretati između jedan i dva posto podrške birača, a o ulasku u Sabor samo sanjati.



Marušić je izvorni pravaš, član od 1991. godine. No, nakon što je uslijedilo rastjerivanje HSP-a, kvalitetni ljudi sklonili su se s te vjetrometine. Istina, kratko vrijeme je bio u HDZ-u, no vidio je da tamo nema mogućnosti raditi za dobrobit Hrvatske, pa se javno distancirao i vratio se u svoje jato – smatra predsjednik HSP-a, vrativši se na nacionalnu razinu ustvrdivši kako su "brojni njegovi prethodnici, iako su imali zadatak ujediniti pravaše, to napravili na nečastan način".



– Godinu dana sam na čelu HSP-a, a već je velik broj članova drugih pravaških stranaka na lokalnoj razini prešao kod nas. Nema ujedinjenja, ali u HPS-u smo otvorili vrata svima onima koji nisu okaljani o postulate hrvatskog naroda ili počinili veleizdaju – tvrdi Starčević.

Milinovićeva nervoza



Starčević je kao gradonačelnik Gospića pružio podršku novom ravnatelju Plitvičkih jezera Tomislavu Kovačeviću, zbog čijeg je imenovanja došlo do protestne ostavke Darka Milinovića na mjesto predsjednika ličko-senjskog HDZ-a.



– Izbori su završili 4. lipnja prošle godine i od toga dana do danas Milinović je opsjednut rušenjem mene kao legitimno izabranoga gradonačelnika. Ali svima je jasno kako u ovom slučaju nije problem izbor gospodina Kovačevića, nego neizbor Milinovićeva kandidata. Jasna mi je i njegova nervoza jer je HDZ, uz Gospić, izgubio i vlast u Novalji, Otočcu i Korenici, tri mjesta u kojima se nalazi više od 80 posto gospodarskih subjekata i 65 posto stanovnika županije. Istodobno su izgubili kontrolu nad gotovo 240 milijuna kuna proračunskog novca, ali i nad milijunima koji se svake godine slijevaju u Plitvička jezera i Zrće. Ništa im nije sveto osim novca koji su već godinama naučili imati pod svojom kontrolom – rekao je predsjednik HSP-a.



Manipuliranje braniteljima



Kako će se HSP postaviti u slučaju da Hrvatska ipak pristane na rezultate arbitraže, iz koje smo se povukli jednoglasnom odlukom Sabora?



– Nije se trebalo ni ići u arbitražu jer smo bili ucijenjeni. Prema tome, žalosno je i tragično da nitko u Europi ne želi priznati da je proces bio kontaminiran. Treba čestitati bivšem premijeru Milanoviću, bez obzira tko je on i kakav, na načinu kako je državnički otpilio Slovence i međunarodnu zajednicu. Mi kao stranka ne možemo napraviti puno, ali nećemo se, naravno, nikada pomiriti s oduzimanjem ni milimetra hrvatskog teritorija. Ako odluče pristati na tu doslovno prodaju našeg mora, jasno ćemo izraziti nezadovoljstvo – najavio je Starčević, kojeg ne čudi što braniteljske udruge mirno prihvaćaju cijelu situaciju na granici sa Slovenijom.



– Jedan veliki dio braniteljske populacije, nažalost, kupljen je od strane vladajućih, i to ne samo od strane HDZ-a. Zbog toga se ne javljaju jer se boje da će izgubiti razne povlastice i pozicije, koje mnogima od njih ni ne pripadaju. Velika većina hrvatskih branitelja, onaj dio koji nije izginuo u ratu ili kasnije, danas živi na marginama, a u isto vrijeme mnogi, koji to ne zaslužuju, uživaju povlastice onih koji su dali živote i zdravlje za Hrvatsku. Meni je najviše žao što mi ne poštujemo čestitog hrvatskog branitelja koji je donio slobodu Hrvatskoj; oni su na marginama. Kao stranka zauzimat ćemo se da svi iziđu na svjetlo dana i da im se priznaju njihove zasluge. Da smo mi imali 550 tisuća branitelja, došli bismo do Morave – kazao je, što je novinarima zazvučalo kao zalaganje za reviziju popisa branitelja.



– Mi bismo doista trebali u svojim redovima reći tko jest, a tko nije branitelj. Ne mogu svi biti branitelji koji su bili po kancelarijama ili u logistici, iako su i oni dali obol u obrani od agresora, ali mi priznajemo samo one branitelje koji su vojno obranili Hrvatsku.