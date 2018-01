Kome vjerovati? DHMZ najavljuje debele minuse i snijeg u Zagori, oko nule u Splitu i Dubrovniku, a u Šibeniku i -2 ºC. No, norveški meteorolozi daju sasvim suprotnu prognozu?!

Dalmaciju i ostatak Hrvatske zahvatit će sljedećih dana jače zahlađenje. Ako je vjerovati sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, temperature će značajnije padati već od četvrtka, dok će početkom sljedećeg tjedna najniže temperatura biti oko nule, a dnevne će se kretati do 5 stupnjeva. Što se tiče padalina u većini dalmatinskih gradova u četvrtak će biti sunčano, u petak oblačno uz malu količinu kiše, a u subotu oblačno uz znatnu količinu kiše. U Dalmatinskoj zagori temperature bi mogle pasti ispod nule, a u Sinju i Imtoskom se predviđa i snijeg. Također, i šibesnko područje bi moglo, po prognozi DHMZ-a, zabilježiti temperature i do dva stupnja ispod nule.



Iako DHMZ najavljuje pravu zimu, Norveški meteorološki instutut navodi da će u Dalmaciji biti u narednim danima oblačno, povremeno kišovito, ali i sunčano. No, ne tako hladno. Kome vjerovati, pitanje je sada...



U nastavku teksta pogledajte prognozu DHMZ-a po hrvatskim gradovima, te prognozu Norveškog instutua za Split.

A ovo je norveška prognoza...