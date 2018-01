Splitski epidemiolog upozorava roditelje: Cijepite djecu, jer ako dođu u kontakt s ospicama - obolijevaju sigurno!

Sve veći broj oboljelih od ospica u Srbiji i Sloveniji izaziva zabrinutost i u Hrvatskoj, s obzirom da na našem području iz godine u godinu opada postotak cijepljenje djece. Epidemiolozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo još su koncem prosinca apelirali na roditelje koji su još u dilemi – cijepiti ili ne cijepiti svoju djecu – da to svakako učine jer su ospice potencijalno smrtonosna bolest.



– Krajnji je čas da roditelji koji još nisu dali cijepiti svoju djecu to sada učine. Naime, mislim da je pojava ospica koje se šire u susjednim zemljama svakako dobar motiv za cijepljenje protiv morbila, ako su roditelji do sada i bili neodlučni – kaže dr. Ivo Petrić, voditelj epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.



Ozbiljan je problem to što velik broj djece nije cijepljen pa bi se bolest, ako nam stigne, mogla vrlo brzo proširiti među djecom u školama i vrtićima, i to je problem na koji godinama upozoravamo, podsjeća dr. Petrić te sugerira da bismo zapravo trebali učiti na tuđim pogreškama.



– Podsjetimo se na iskustvo Italije i Francuske, gdje je zadnjih godina cijepljenje protiv ospica bilo neobvezno pa im je i procijepljenost značajno pala. Onda su se lani suočili s epidemijom ospica i ove su godine na temelju tog iskustva ponovno uveli obvezno cijepljenje – kaže naš sugovornik i potvrđuje da je mogućnost epidemije vrlo izgledna, te pojašnjava:



– Javnost treba znati da je virus ospica vrlo opasan jer svi koji s njim dođu u kontakt sigurno će oboljeti ako nisu cijepljeni ili nisu preboljeli ospice. Dakle, taj virus nikoga ne zaobilazi u usporedbi s drugima. Prošle godine imali smo dva slučaja ospica i prava je sreća što se bolest nije proširila, a nisam siguran, ako se neki slučaj opet uveze u Hrvatsku, da ćemo opet imati sreće – poručuje dr. Petrić, u nadi da su svi odgovorni roditelji shvatili ovu poruku.



Inače, unos virusa ospica u Hrvatsku kontinuirano je prisutan te time i mogućnost nastanka epidemije. Postojao je i prije trenutne epidemije u Srbiji, jer se u Europi i drugdje u svijetu ospice javljaju sporadično ili u epidemijskom obliku kontinuirano. Stoga, ako necijepljena osoba na putovanju dođe u kontakt sa zaraznom osobom, velika je vjerojatnost da će se zaraziti i postoji mogućnost prijenosa infekcije nakon povratka u Hrvatsku.



Svake godine u Hrvatskoj imamo pojedinačne slučajeve ospica importirane iz drugih zemalja, no zahvaljujući visokim cjepnim obuhvatima hrvatskog stanovništva, u većini slučajeva ne dođe do širenja infekcije u stanovništvu.



Drugim riječima, osnovna mjera za sprečavanje epidemije ospica održavanje je visokih cjepnih obuhvata stanovništva, čime se onemogućava prijenos bolesti u slučaju unosa izvana.



Pojačane mjere zdravstvenog nadzora na granici, u zračnim ili pomorskim lukama nisu efikasne, s obzirom na to da zaražena osoba može biti potpuno zdrava pri ulasku u zemlju, a oboljeti i postati zarazna za osobe u kontaktu tek nakon što se vrati kući. Rizik za epidemijsko širenje prvenstveno ovisi o tome u koju bi se populaciju unio virus ospica, tj. o procijepljenosti populacije u koju bi došao bolesnik.



Veći rizik u vrtićima

U Hrvatskoj su cjepni obuhvati u opadanju zadnjih šest godina i razlikuju se među županijama i mjestima. Najniži su cjepni obuhvati u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a slijede Osječko-baranjska i Primorsko-goranska županija. U tim su županijama cjepni obuhvati niži u glavnim gradovima nego u drugim dijelovima županija. Postoji mogućnost uspostave cirkulacije virusa ospica pojavi li se u nekim od gradova s niskim cjepnim obuhvatima, pogotovo ako bi se radilo o djeci predškolske dobi, što bi moglo rezultirati manjim epidemijama.

Pri upisu u školu su cjepni obuhvati kombiniranim cjepivom protiv ospica, rubele i mumpsa viši nego u dobi od godinu dana, te je rizik za širenje ospica u školskim kolektivima niži nego u predškolskim kolektivima.

Dodatno, postoje kategorije stanovništva s nižim cjepnim obuhvatima od prosjeka, kao npr. migrirajući Romi. Unos virusa ospica u romsku populaciju također bi mogao rezultirati manjim epidemijama ospica, što se dogodilo 2014./2015. godine, nakon višekratnih unosa ospica iz inozemstva u romsku populaciju u Hrvatskoj.



Kako smanjiti rizik od obolijevanja?

– Najvažniji savjet koji se građanima može uputiti jest da nadoknade propuštena cijepljenja.

– Ako netko nakon povratka iz inozemstva oboli s visokom temperaturom praćenom osipom po licu i tijelu, treba se javiti liječniku radi pravodobnog postavljanja dijagnoze i zaštite osjetljivih osoba u kontaktu.

– Dolazak liječniku treba najaviti telefonom, da se izbjegne čekanje s drugim bolesnicima u čekaonici, s obzirom na to da grupiranje osoba u čekaonicama pogoduje širenju infekcije virusom ospica.



Rizik od komplikacija

Djeca i osobe s oštećenjem imunosti imaju najveći rizik od komplikacija i smrti. Komplikacije se javljaju u oko 30 posto slučajeva. Bolest kod novorođenčadi i dojenčadi može uzrokovati teški proljev i dehidraciju. Djeca također mogu razviti upalu srednjeg uha i tešku upalu pluća, što je najčešći uzrok smrti. Među teškim komplikacijama je najčešća upala pluća, a može se pojaviti i upala središnjeg živčanog sustava, što je rjeđe. Bolest se prenosi izravno ili neizravno zaraženim kapljicama izlučaka nosa i grla inficirane osobe (kihanje, kašljanje). Oboljeli od ospica je već zaražen oko četiri dana prije nego što se pojavi osip i četiri dana nakon početka. Bolest se najbrže širi u okruženjima kao što su dječji vrtići, škole, masovni događaji.