Što jeftiniji auto, to manja ušteda: donosimo sve o izračunu posebnog poreza na motorna vozila

Uredbom Vlade RH o izračunu posebnog poreza na motorna vozila (PPMV), koja je donesena 12. siječnja ove godine, novi automobili će pojeftiniti. Međutim, odmah u startu treba kazati da će skuplji automobili više pojeftiniti od onih čija je vrijednost puno manja.

Najveća je novost da se unutar oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzimaju novi automobili čija prodajna cijena s PDV-om ne premašuje 150.000 kuna. Na taj način se rasterećuje u određenom iznosu čak 65 posto ukupno prodanih automobila na našem tržištu.

Novom uredbom na automobile do 150.000 kuna vrijednosti neće se plaćati porez poznatiji kao trošarina, nego ostaje samo naknada za emisiju plinova, odnosno CO2. Naime, do sada se poseban porez vrednovao prema emisiji ispušnih plinova te prema prodajnoj cijeni vozila. Tako se za automobil do 100.000 kuna vrijednosti plaćao porez od jedan posto, do 150.000 kuna dva posto...

S novom uredbom poseban porez na automobile ne plaća se do 150.000 kuna, ali, s druge strane, što je vrlo bitno i može stvarati zablude kod čitatelja i budućih kupaca, jest činjenica da naknade i razredi za emisije benzinskih i dizelskih vozila ostaju isti. Samo za primjer istaknimo kako se za emisiju veću od 120 grama po kilometru kod dizelaša, po svakom gramu prekoračenja plaća dodatnih 1150 kuna.

Prema novoj uredbi, za automobile vrijednosti jednu lipu iznad 150.000 kuna pa do 200.000 kuna plaćat će se trošarina od fiksnih 2000 kuna plus pet posto na razliku iznad donje granice. To znači da će se, prema novoj uredbi, poseban porez za automobil vrijednosti 160.000 kuna platiti paušal od 2000 kuna plus pet posto na 10.000 kuna, na razliku iznad 150.000 kuna. Naravno, na sve to se zbraja i ekološki porez za emisiju CO2, koji ostaje isti.

Primjerice, prodajna cijena Škode Octavije 1.4 TSI Style, dakle s turbobenzincem, je 160.669 kuna i prema starom Zakonu trošarina (PPMV) bi iznosila 11.547 kuna, ali s novim kriterijima ona se smanjuje na 7653 kune, što čini razliku od 3893 kune, ili smanjenje trošarine od 33,7 posto.

Za benzinski model Suzuki Vitare s 1.4-litrenim turbobenzincem i paketom opreme SE te prednjim pogonom, do sada je trebalo izdvojiti 134.989 kuna, pri čemu je trošarina iznosila 8720 kuna. Po novome ta trošarina je 6020 kuna, čime se došlo do uštede od 2700 kuna, ili smanjenja PPMV-a za 31 posto.

U postotku kod automobila koje smo izabrali za izračun novog PPMV-a s benzinskim agregatima, najveći postotak smanjenja, od čak 58,5 posto, ima Toyota Auris TS Hybrid 1.8 Style, čija je emisija CO2 tek 83 g/km.

Međutim, kad se to gleda kroz novčani iznos, onda je to ušteda od 3920 kuna jer takav model vrijedi 158.008 kuna, a dosadašnja trošarina mu je bila 6695 kuna. Sada je ona spala na 2775 kuna. Renault Twingo Expression s cijenom od 77.056 kuna imao je trošarinu od 2066 kuna, a po novome ona iznosi 1295 kuna, što je razlika od samo 771 kunu. Međutim, postotak je prilično velik, gotovo 40 posto, točnije 37,3 posto.

Kod dizelaša koji su u pravilu skuplji od benzinaca, novom uredbom postoci s kojima se ide u minus za poseban porez na motorna vozila kreću se između 30 i 45 posto, ovisno o marki, modelu i snazi motora. Tako se za Citroen C4 Picasso Intensive, čija je emisija CO2 103 g/km i cijena 202.819 kuna, prije trebalo platiti 16.329 kuna trošarine, a po novome ona je 8857 kuna, što je ušteda od 7472 kune, ili 45,8 posto.

Slična je situacija i s Volkswagen Golfom TDI DGS Comfortline (emisija CO2 od 102 g/km) čija je vrijednost 211.293 kune. Po starom zakonu, trošarina je 16.663 kune, dok po novoj uredbi ona sada iznosi 9276 kuna, što čini uštedu od 7387 kuna, ili 44,3 posto.

Alfa Romeo Giulietta 1.6 MJet košta 174.485 kuna i trošarina je prema starom zakonu bila 11.138 kuna, da bi s novom uredbom pala na 7383 kune, što je ušteda od 3755 kuna, ili 33,7 posto manje nego do sada. Mazda 3 CD150 Challenge, čija je vrijednost 164.790 kuna, imala je trošarinu od 10.927 kuna, a po novom ona iznosi 7075 kuna, što čini razliku od 3852 kune, ili 35,3 posto.

Međutim, što automobili budu skuplji, to će i ušteda biti veća. Računica je vrlo jednostavna. S obzirom da su kupci limuzina vrijednosti od milijun kuna plaćali poseban porez na motorna vozila u iznosu od 25 posto, sada će on iznositi 21 posto, što će u tom slučaju budućim vlasnicima skupocjenih automobila donijeti uštedu do 100.000 kuna.

Primjerice, luksuzni Mercedes SL Roadster, koji zapada 1.042.000 kuna, bit će jeftiniji za 98.000 kuna. Dakle, koštat će nešto više od 940.000 kuna. Zaključak je da će se ušteda na automobilima do 150.000 kuna svesti na potrošnju goriva u idućih nekoliko mjeseci, a dok će najviše profitirati oni koji mogu kupiti automobil vrijedan više od 400.000 kuna.

Prema riječima ministra financija Zdravka Marića, novom uredbom se porezni teret smanjuje u prosjeku za 32 posto, što nominalno iznosi oko 350 milijuna na godišnjoj razini. Što se tiče drugog dijela jednadžbe, koji u obzir uzima CO2 kao kriterij, tu stvari ostaju iste kao i prije. Jasno je da se udio u prihodu od CO2 komponente od 47 posto podignuo na 68 posto.