HDZ za huškanje udovica branitelja sumnjiči Hasanbegovića, i Bujanec se tobože slučajno stvorio na Prisavlju

Na SDP-ovo traženje smjene ministra branitelja Tome Medveda, Banski dvori odgovorit će navlas isto kao i u slučaju ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nade Murganić.



Skandalozna izjava "Tako je to u braku…" ministricu Murganić sigurno će pratiti do kraja mandata, no zbog nje neće biti smijenjena kao što ni ministar Medved neće izgubiti fotelju jer navodno nije na koncu poslao HRT-u pismo koje je 10. siječnja u zgradi Ministarstva pročitao udovicama hrvatskih branitelja i predstavnicima još nekoliko udruga.



Čitajući to pismo na sastanku u Ministarstvu, prema riječima Rozalije Bartolić, predsjednice Udruga udovica hrvatskih branitelja, ministar je kazao da je film "Ministarstvo ljubavi" redatelja Pave Marinkovića neprimjeren za prikazivanje na HRT-u jer krši niz zakona i blati stradalnike Domovinskog rata. Isto tako obećao im je da će pismo poslati nadležnima na HRT kao zajednički stav udruge i Ministarstva branitelja.

Ministar je 'samo posredovao u pritisku'

Naši izvori iz HDZ-a tvrde kako ministar to pismo nije poslao na HRT, no priznaju da jest "prenosio pritisak udruga koje su mu došle u Ministarstvo".



- Povukao se kad je shvatio da to tako ne ide u demokratskom društvu i da Vlada podržava stav ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek koji je poslan i udrugama koje su zahtijevale zabranu emitiranja filma - kaže naš sugovornik.



Ministrica kulture u dopisu je 11. siječnja Udruzi zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara i Udruzi udovica hrvatskih branitelja grada Zagreba odgovorila kako hrvatski Ustav jamči slobodu izražavanja i slobodu umjetničkog stvaralaštva. Dodala je i da se od uspostave neovisne Republike Hrvatske nije posezalo za zabranama emitiranja filmova te objasnila kako Zakon o HRT-u jamči programsku i uredničku samostalnost nacionalne televizije.



- Ministarstvo nema ovlasti utjecati na uređivačku politiku i HRT-ov odabir filmova koje će prikazivati - navela je ministrica u dopisu.



Nezadovoljna takvim odgovorom, Rozalija Bartolić najavila je podnošenje kaznenih prijava protiv svih odgovornih, HRT-a i Ministarstva kulture, a koji su kako je poručila "novcem hrvatskih građana financirali uratke koji blate domovinski rat, žrtvu".

I Bujanec se tobože slučajno stvorio

U HDZ-u su uvjereni kako iz bunta udovica i zagrebačkih dragovoljaca veterana Vukovara stoji osobno nekadašnji HDZ-ovac, a sada saborski zastupnik stranke Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.



- Dok je bio ministar kulture Zlatko Hasanbegović je koristio ove iste udruge u kampanji protiv Hrvatskog audiovizualnog centra i tadašnjeg ravnatelja HAVC-a Hrvoja Hribara. Isti su se javljali i kad je zdesna trebalo udarati po ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek - kaže naš sugovornik iz HDZ-a.



Navodi kako nije slučajno da su prvi pohod ratnih udovica na ulazu u televizijsku zgradu na Prisavlju, 4. siječnja upratile samo kamere TV emisije Velimira Bujanca, Hasanbegovićeva istomišljenika i prijatelja.



– Cilj im nije bio samo skidanje s programa fikcijske komedije "Ministarstvo ljubavi", nego i filma "Ustav Republike Hrvatske" redatelja Rajka Grlića i scenarista Ante Tomića, a posebice na "piku" imaju film koji će biti emitiran nakon toga - Brešanovu komediju "Svećenikova djeca".



Njima usprkos, svi će se ti filmovi kako je i bilo predviđeno emitirati, a stav Vlade je onaj koji je u svom dopisu navela ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek - kaže naš sugovornik iz vrha HDZ-a.