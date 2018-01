Orepić: Ne mogu branitelji jesti šniclu, a da građani nemaju ni za toć; Stanković zasjenio gostovanje bivšeg Mostovca poduljim komentarom o mržnji

Gost emisije HRT-a Nedjeljom u dva bio je saborski zastupnik, bivši ministar unutarnjih poslova i odnedavno bivši član Mosta, Vlaho Orepić.



Komentirajući svoju struku 'fitness trenera' kazao je kako je u njegovoj karijeri taj oblik sporta najveće iznenađenje.



- Toliko godi tijelu, jer nema povreda i kritičnih opterećenja", kazao je Orepić i dodao da bi se volio vratiti u taj svijet. Potvrdio je kako je i on poput ostalih dobio na kilaži kao političar, ali je krenuo u borbu s kilogramima, prenosi Jutarnji list.



Govoreći o politici kao pozivu rekao je da ju doživljava isključivo kao "obavljanje posla za narod".



- Politika u Hrvatskoj trenutno se bavi strančarenjem i interesima i treba je vratiti na pravi put - rekao je Orepić. Za politiku Mosta je pak smatra kako je nekorisna i konfliktna.



- Od loše i zle politike lošiji je nedostatak bilo kakve politike - to je zamka u koju je upao Most. Most nema politike za narod, sve se svelo na međuljudsko ogovaranje i diskreditaciju. Hrvatska je doslovno zapuštena i nezaštićena, posao za narod se ne obavlja. Moj politički cilj je pristojna, uređena, građanska Hrvatska uređenih ekoloških standarda. Ideja Mosta nije s tim u suprotnosti, ali to nije trenutna politika Mosta - rekao je i dodao da je njegov izlazak iz Mosta rezultat ljudske i političke dosljednosti.



Upitan kakav je svjetonazor Mosta, odgovorio je:



- Most je orijentiran desno, a takva ne bi trebala biti njegova politika, on bi trebao povezivati, smatra Orepić.



Bivši je branitelj, ali kaže - borio se za slobodu Hrvatske, ali i za slobodu u Hrvatskoj. Smatra kako je dio braniteljske populacije privilegiran u odnosu na ostale građane.



- Branitelje se treba se poštivati i uvažavati, ali ja ne mogu jesti šniclu, a da građanin koji za tu šniclu radi - nema ni za toć.



Stankovićev komentar



Na samom kraju emisije voditelj Aleksandar Stanković zasjenio je prvi dio emisije iznoseći, kako je rekao, svoje osobno mišljenje o pitanju "mržnje u medijima":



- Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuje majke, bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke. Bilo kakve majke nije normalno da se psuje. Nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na Trgu bana Jelačića, da se prijeti klanjem i sličnim razbibrigama i da na to nitko ne reagira. Čaki i vi koji to slušate i čitate, pa vam je to smiješno, dajte razmislite malo što vam se događa u glavama.



Najjača sorta su mi ovi fakultetski obrazovani krkani, intelektualci koji bace neko malo huškanje na Fejsu pa onda sladostrasno uživaju kada im kojekakvi besprizornici odobravaju nabijajući na kolac i spaljujući, vrijeđajući zamišljene neprijatelje.



Svi vi koji se tako iživljavate u medijima i na društvenim mrežama, dajte se na trenutak zamislite tko vas je naučio da drugima psujete majke i prijetite ubojstvom. Jesu vas to učile vaše majke? Jesu vas to učile vaše unuke s kojima se ujutro slikate u parku i te slike ponosno stavite na Facebook, a zatim odete na taj isti Facebook pa se iživljavate na drugima. Jesu li vas to učila vaša djeca, koju svake nedjelje ugostite u svom toplom domu pa nakon što ste im spremili hranu za ponedjeljak i izljubite ih na vratima, skoknete na neki portal i bacite se na sadističko masakriranje drugih i drukčijih.



A kada govorimo o medijima, ne samo Facebooku, država može i mora sankcionirati medije koji dozvoljavaju i potiču iživljavanje na drugima. Portali koji u komentarima prenose prijetnje trebaju biti sankcionirani. Kaže država da tu ne može ništa. To je laž. Naravno da može. Ne može jedino ako joj odgovara da se svi međusobno mrzimo da ne bi vidjeli lopovluk i korupciju.



I evo prijedloga - kada se prijeti, kada se huška, kada se drastično vrijeđa druge ljude, zabranite recimo na mjesec dana komentare ispod tekstova. Sve. Ako se to opet ponovi, kazna za nakladnika 100.000 kuna. Neće se ponavljati.



Ovaj apel u prvom redu usmjeren je na Sabor, na Vladu, na političke stranke i moju strukovnu novinarsku udrugu da novim zakonskim prijedlogom o elektroničkim medijima konačno stanu na kraj ovoj nesnošljivosti u medijima. Ljudi su se oduvijek mrzili i mrzit će se, ali to ne smije imati javnu potporu jer se mržnja na taj način potiče i proširuje.



I za kraj, kupio sam jutros flomaster i napisao sam ovo - rekao je Stanović i digao transparent s natpisom "Zaustavite mržnju u medijima".