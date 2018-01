Ministar Medved od HRT-a tražio skidanje filma, u Vladi i HDZ-u nezadovoljni: On na to nema pravo, trebao bi poznavati zakone!

“Ministar branitelja Tomo Medved je na sastanku u srijedu, 10. siječnja, u zgradi Ministarstva pročitao pismo u kojem je iznio stav da je film ‘Ministarstvo ljubavi’ neprimjeren za prikazivanje na HRT-u jer krši niz zakona.



Napisao je da blati stradalnike Domovinskog rata. Rekao je da će to pismo poslati nadležnima na HRT, i to kao naš zajednički stav, odnosno kao stav Ministarstva branitelja”, prepričala je za Jutarnji list Rozalija Bartolić, predsjednica Udruge udovica hrvatskih branitelja Zagreb.



Na tom je sastanku, kaže, bilo 50-ak predstavnika udruga, kao i Josip Klemm. Ministar Medved jučer nije želio ni potvrditi, niti demantirati sporno pismo. Međutim, u Vladi, neslužbeno doznajemo, njegovo pismo nije dočekano s odobravanjem, a Ministarstvo kulture jučer je uputilo dopis da je HRT neovisna javna televizija.



U Vladi, neslužbeno doznajemo, smatraju da je ministar Medved “tražio nešto na što nema pravo”, da bi trebao poznavati zakone te da je na ovaj način “dobio javnu lekciju”.



“Izašao je iz okvira. Na vrhu su bili nervozni”, komentirao je naš izvor blizak vrhu HDZ-a. Naš sugovornik iz Vlade, pak, dodaje kako bi puno veći problem bio da se HRT nije “othrvao pritisku”. “Ministar Medved je puno manji problem nego što bi bio da ga je HRT poslušao”, komentirao je naš sugovornik.



Josip Klemm, pak, najavljuje daljnje akcije.



“Podnijet ćemo kaznenu prijavu protiv Renata Kunića, ravnatelja Programa HRT-a, Tomislava Štengla i drugih odgovornih s HRT-a, koji su odobrili emitiranje filma ‘Ministarstvo ljubavi’, iako su znali da je to protivno Ustavu i zakonu”, otkriva Klemm koji je pregovarao s HRT-ovcima i predstavnicima braniteljskih udruga kako bi se zaustavilo emitiranje filma.



Klemm kaže da se osobno “čuo i s nekim ministrima iz Vlade koji su mu obećali da film neće biti prikazan”, ali u međuvremenu je došlo do promjene pa je preksinoć ipak emitiran. Klemm ga nije gledao, ali vidio je scene u kojima se, smatra, vrijeđa obitelji hrvatskih branitelja.



“Nismo mi krivi što je Renato Kunić manji od zeca”, poručio mu je Klemm. Sporni je film nastao u vrijeme Hrvoja Hribara na čelu HAVC-a, a braniteljske udruge već neko vrijeme negoduju protiv bivšeg čelnika HAVC-a i ministrice kulture.



Ministar branitelja Medved nije želio reći je li istina da je pismeno zatražio od HRT-a skidanje filma s programa, a nije želio odgovoriti ni na pitanje je li gledao film.



“Ne komentiram”, rekao je ministar Medved, a kad smo ga pitali je li istina, kao što smo doznali iz izvora na HRT-u, da je telefonski od nadređenih na nacionalnoj javnoj kući tražio da se ne emitira sporni film, uzvratio je da “o tome pitamo one koji šire te glasine”.



Iz drugog neslužbenog izvora također smo dobili potvrdu da je ministar Medved “danima pregovarao s čelnicima HRT-a da se film ne emitira”. Službeno na HRT-u nisu htjeli reći ništa o filmu “Ministarstvo ljubavi”, nego su tijekom dana reagirali na navode da je s programa skinut još jedan igrani film nazvan “Ustav Republike Hrvatske” rekavši da je ipak “na rasporedu na Drugom programu HRT-a, i to u četvrtak 18. siječnja u 21 sat”.



“Zbog tehničke pogreške u sustavu tijekom današnjega prijepodneva naslovi dijela igranih filmova i televizijskih serija, čije je emitiranje predviđeno do kraja siječnja, nisu u programskom rasporedu bili prikazani sukladno utvrđenom planu emitiranja.



Pogreška će tijekom poslijepodneva biti ispravljena te će, među ostalim, biti pravilno najavljen i spomenuti film”, navode u odgovoru s HRT-a. Međutim, službeno nam na HRT-u nisu ništa odgovorili ni na pitanje je li istina da je ministar Medved pismenim dopisom tražio od odgovornih na HRT-u da se ne prikaže film “Ministarstvo ljubavi” koji je preksinoć ipak prikazan.



“Nemamo komentara”, poručili su s HRT-a. Međutim, neslužbeno su se mogle čuti priče kako “loptanje” - hoće li film biti prikazan ili neće - traje već neko vrijeme te da je ministar Medved navodno nazivao nadređene na HRT-u kako bi to spriječio. Klemm govori da oni nisu za cenzuru, ali da je taj film potpuno neprimjeren za nacionalnu javnu televiziju.



“Prosvjedi su uvijek legitiman način za izražavanje našeg stava. HDZ i SDP s ovim nemaju nikakve veze”, poručuje Klemm.



Podsjetimo da su se udovice branitelja okupile u četvrtak pred zgradom HRT-a na Prisavlju, prosvjedujući jer je HRT odlučio prikazati film “Ministarstvo ljubavi”. HRT je isprva popustio pritiscima udruga te je komediju prebacio na četvrtak u 23.20, premda je prvo trebala biti prikazana u 21 sat. No, udovicama branitelja to nije bilo dovoljno, piše Jutarnji.