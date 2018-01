Udovice branitelja ponovno prosvjedovale protiv komedije 'Ministarstvo ljubavi': 'Tko je to na HRT-u jači od Tome Medveda?'

Film Pave Marinkovića 'Ministarstvo ljubavi' ipak neće u četvrtak biti prikazan na HRT-u u prvotno najavljenom, nego u kasnijem terminu. Umjesto u 21 sat, HTV 2 će ga prikazati u 23:20 sati, što je vidljivo iz programske sheme koju je javna televizija objavila na svojim službenim stranicama, no zasad nema objašnjenja zašto je došlo do promjene termina.

Nakon pritiska udruga udovica hrvatskih branitelja, film je prošlog tjedna bio skinut s programa. U četvrtak su udruge pred zgradom HRT-a u večernjim satima održale izvanrednu konferenciju za novinare, piše Jutarnji list.

Na konferenciji za koju su naglasili da nije prosvjed, govorila je Rozalija Bartolić, predsjednica Udruge udovica hrvatskih branitelja Zagreb, a na Prisavlju su bili i Ljubo Ćesić Rojs, Josip Klemm i drugi.

Bartolić je izrazila nezadovoljstvo što je HRT odlučio u konačnici prikazati film, koji naziva 'ponižavajućom komedijom', a rekla je i da je u srijedu bila na sastanku s ministrom branitelja Tomom Medvedom koji je, kako je navela, HRT-u uputio pisani zahtjev da se film ne emitira.



Ogorčena zbog činjenice da će film ipak biti prikazan, obratila se premijeru Plenkoviću, kojeg je upitala tko je to jači od Vlade i njezinih ministara na HRT-u, za koji kaže da se financira iz proračuna, pogotovo nakon pisma jednog ministra.

- Tko uopće vlada u Hrvatskoj?, upitala je zahtijevajući sankcije za one koji 'nisu poslušali ministra'.

Film 'Ministarstvo ljubavi' nastao je u koprodukciji HRT-a, a komisija državne televizije odobrila je njegov scenarij. Radi se o fiktivnoj priči u kojoj Vlada odluči osnovati državni inspektorat za obitelj i krene istraživati sve slučajeve u kojima udovice Domovinskog rata primaju mirovine, iako zapravo žive u izvanbračnim zajednicama s drugim muškarcima.

Kada je doznao da je njegov film skinut s programa, Marinković je za Jutarnji izjavio kako je do toga došlo zbog pritiska udruga udovica hrvatskih branitelja.

- Da budemo jasni, puni pijetet prema svim žrtvama Domovinskog rata i onima koji su izgubili svoje najmilije. A moj film i jest uistinu benevolentan prema udovicama. I baš zato sam ostao neugodno iznenađen, rekao je tada Marinković.

S HRT-a su nam tada rekli da je 'programsko vodstvo Hrvatske radiotelevizije zbog tematike zastupljene u igranome filmu “Ministarstvo ljubavi” odlučilo zatražiti mišljenje je li njegovo prikazivanje na javnome medijskom servisu u skladu sa zakonskom regulativom čije se odredbe odnose na Hrvatsku radioteleviziju'.

Tada su napomenuli i da ističu kako 'nikakva odluka o neprikazivanju toga filma nije donesena'.