Čemu gužve kod liječnika i naručivanje novih doza? Uzalud smo se cijepili protiv gripe!

Cjepivo protiv gripe kojim su se cijepili mnogi stanovnici Hrvatske i koje je u jednom trenutku, zbog velike zainteresiranosti za cijepljenje nestalo, pa ga je trebalo ponovno naručiti, ne "pokriva" tip gripe B koji je trenutačno najviše u opticaju na području RH.



- Naime, cjepivo kojim smo cijepili naše sugrađane je trovalentno cjepivo i ono "pokriva" dva tipa A gripe i jedan tip B gripe. Cijepljeni građani ovim cjepivom s kojim su se cijepili nisu zaštićeni od ove gripe B koja prevladava na području RH - rekao nam je dr. Ivo Petrić, šef epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.



Zanimalo nas je znači li to da oni koji su se cijepili trovalentnim cjepivom nisu zaštićeni od gripe jednako kao što nisu zaštićeni ni oni građani koji se uopće nisu cijepili?



- Oni koji obole od ove gripe B, koja nije zastupljena u cjepivu, najčešće ne dobiju najteži oblik gripe, već dobiju neki blaži oblik, jer postoji unakrsni imunitet. Taj tip gripe B koji prevladava u Hrvatskoj nalazi se u četverovalentnom cjepivu koje se moglo nabaviti u ljekarnama - kazuje dr. Petrić.



Naravno, sada se postavlja logično pitanje zašto Hrvatska nije za ovu sezonu gripe naručila četverovalentno cjepivo, već ono trovalentno?



- Pa, iz vrlo jednostavnog razloga. Kada se nabavlja cjepivo protiv gripe i kada se sklapa ugovor s proizvođačem, ugovor se ne sklapa na jednu, već na tri godine. I nama je upravo ova godina zadnja godina od te tri, tako da se za iduću sezonu gripe može pregovarati o četverovalentnom cjepivu - kazuje dr. Petrić (na slici ispod).



I sada, kako naši ljudi vole od "muhe raditi slona", sve češće se u javnosti postavlja pitanje može li neka osoba prvo dobiti virozu (kojih trenutačno ima puno), od koje joj opadne imunitet, pa se onda na to "nakalemi" gripa i na kraju ospice, od čega poglavito djeca mogu umrijeti?

- To je čisto laički postavljeno i na to pitanje uz najbolju volju ne mogu odgovoriti. No, mogu reći da je virus ospica kudikamo opasniji od virusa gripe. Odnosno, on je "prijemčiviji" i ako iole osjetljivija osoba dođe u dodir s virusom ospica dobit će ospice 100 posto, dok u kontaktu s virusom gripe ne mora dobiti gripu ni iz prvog ni iz petog pokušaja - kazuje dr. Ivo Petrić.



Za sada su u Hrvatskoj zabilježena dva smrtna slučaja zbog komplikacija vezanih uz gripu, stoga nas je zanimalo kakva je trenutačno situacija u Splitu i koliko posla ima splitska infektologija.



- Od sredine studenoga 2017. do danas na Hitnom prijemu Klinike za infektologiju KBC-a Split zbog gripe je pregledano 145 bolesnika. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine to je upola manji broj pregledanih bolesnika. Od 145 pregledanih hospitalizirano je njih deset, koji imaju neku od komplikacija gripe. Uglavnom se radi o upali pluća. To je inače najčešća komplikacija zbog koje se hospitaliziraju bolesnici koji imaju neku od komplikacija gripe. Među oboljelima koji su hospitalizirani zbog upale pluća uglavnom se radi o bolesnicima srednje životne dobi, a imali smo i dvoje djece. Među oboljelima do sada nije bilo životno ugroženih.



- Dominira influenca tipa B, koja u pravilu uzrokuje blažu kliničku sliku, a samo u jednog bolesnika starog 26 godina utvrđena je influenca tipa A. Prema rezultatima Hrvatskog nacionalnog centra za gripu, i u drugim dijelovima RH dominira influenca tipa B koja je, kao što smo već rekli, dominantna na našem području. Možemo reći da je do danas u odnosu na prošlu godinu situacija puno bolja no ne možemo sa sigurnošću znati kakav će biti daljnji razvoj epidemije - zaključio je prof. dr. Boris Lukšić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split.