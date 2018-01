Pred nama je nova ciklona: jugo će pojačati, past će velika količina kiše, a stiže i pustinjski pijesak iz Afrike!

Razdoblje neuobičajene topline nastavit će se i idućih dana, no u unutrašnjosti će dnevna temperatura zraka biti ipak niža, a na Jadranu će jugo još pojačati kako se ciklona iz zapadnog Sredozemlja bude približavala našim krajevima, javlja HRT.



U naše će krajeve stizati i sve više vlage, ali i pustinjskog pijeska iz Afrike, osobito u utorak i srijedu. U ponedjeljak ipak, još u većem dijelu zemlje suho. Duljih će sunčanih razdoblja biti ponajprije na istoku zemlje, nakon tek mjestimične jutarnje magle, i to uglavnom u Posavini. Vjetar slab, u Podunavlju do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, a najviša dnevna između 11 i 15.



U središnjoj će Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme, ujutro i prijepodne ponegdje i maglovito, a tek su rijetko moguća i kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab, a danju i za 5 do 7 stupnjeva hladnije nego u nedjelju uz najviše temperaturne vrijednosti između 8 i 11.



U Gorskom kotaru i Lici te na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno tek rijetko uz malo kiše, vjerojatnije na otvorenome moru te uz zapadnu obalu Istre. Puhat će jako i vrlo jako, na otvorenome moru i olujno jugo s kojim će more biti umjereno valovito, na otvorenom i jače valovito. Temperatura zraka bez znatnije promjene.



I na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije očekuju se slične temperaturne vrijednosti kao u nedjelju, a uz prevladavajuće oblačno vrijeme povremeno može padati slaba kiša. Bit će vjetrovito uz jako, ponegdje i olujno jugo, te će i u ponedjeljak biti teškoća u pomorskom prometu.



Na krajnjem jugu vjerojatnost za sunčana razdoblja bit će veća, no ponegdje može pasti i malo kiše. Uz jako i vrlo jako jugo temperatura zraka uglavnom između 14 i 17.



Vrlo vjetrovito bit će još i u utorak, a zatim će jugo slabjeti i u srijedu postupno okretati na buru i sjeverozapadnjak s kojima će se i temperatura zraka malo sniziti. Uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno će biti kiše, posebice u utorak i srijedu kada su mogući i obilniji pljuskovi.



U unutrašnjosti će prevladavati oblačno vrijeme, sunčana razdoblja očekuju se uglavnom na istoku gdje će i oborine biti najmanje i to tek od srijede. U zapadnim će predjelima kiša u utorak i srijedu biti i obilnija, a s pritjecanjem hladnijeg zraka potkraj srijede i u četvrtak u višem će gorju padati susnježica i snijeg.



Iako će i idući dani biti topliji od uobičajenog, ipak će odstupanje od prosječnih vrijednosti, posebice dnevne temperature u drugoj polovini tjedna, biti zamjetno manje, piše HRT.