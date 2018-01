Kako preživjeti otkaz: Otkrivao sam kriminal i gubio kruh, ali ne žalim, dvaput sam ostajao bez posla jer nisam pristajao na nečasne radnje

Puno ljudi, nigdi čovika, zborio je veliki Toma Bebić. Prošle su tolike godine od legendarnog aforizma - a ništa se promijenilo nije.

Dapače, da je legendarni splitski satiričar danas živ, vjerojatno bi tužno konstatirao da je dobrote i manje nego što je bilo dok je on strpljivo tražio Čovika. Puno je nemorala, sebeljublja & srebreljublja, ljudi pristaju na sve da bi se "fudrali", opstali u društvu kakvo jest - ideološki zatrovano, korumpirano, zapleteno u prljavim igrama i igricama na svim razinama.

Marlon Macanović jedan je od onih koji unatoč silnim pritiscima nije posrnuo, prodao dušu vragu. I tu je cijenu platio gubitkom posla. Dvaput! Pa je kao takav puna dvadeset i dva mjeseca sa ženom i troje djece živio bez ikakvih prihoda, i da mu, vele, nisu pomagali dobri ljudi, kakav je, shvatit ćete - i sam, svisnuo bi od gladi.

- Prvi put sam izvijestio čelništvo firme u kojoj sam radio kao pravnik o nezakonitostima, želeći zaštiti imovinu tvrtke, no prošao sam jako loše. Oštećeno mi je auto ispred obiteljske kuće, dobivao sam prijeteće poruke, da bi na kraju bio premješten na drugo radno mjesto i mobingiran samo da bi mi oni koji su bili upetljani u suspektne radnje pokazali s kim imam posla - priča Marlon, ne želeći navoditi ime velike državne tvrtke u kojoj je radio i tako se vraćati u vrijeme kad je bio u strahu za goli život jer je prokazao malverzacije.

U međuvremenu, iz labirinta u koji ga je dovela savjest - izišao je tako da se zaposlio u poznatoj privatnoj građevinskoj firmi, no i tamo ga je, nažalost, dočekalo isto.

- Od mene kao diplomiranog pravnika očekivalo se da potpisujem dokumente koji ne samo da su za tvrtku bili štetni, nego i utuživi, jer se radilo o kaznenom djelu. Kao čovjeku, kao kršćaninu, moral mi nije dopuštao da takvo što napravim, a kasnije bi mogao biti i kažnjeno gonjen za isto, stoga sam, unatoč teškoj materijalnoj situaciji u kojoj bih se našao ako to napravim, odlučio dati otkaz. Otišao sam na Zavod za zapošljavanje, a kod kuće sam imao nezaposlenu suprugu i troje djece - prisjeća se teških godina i odluke zbog koje su mu mnogi govorili "da nije normalan, i da što mu to treba, neka kao i drugi zažmiri na marifetluke i nastavi kao da se ništa nije dogodilo, jer tako u nas svi rade".

A njemu se, jer je umjesto sudjelovanja u kriminalu izabrao poštenje, dogodilo to da je morao rasprodati štošta da bi imao doslovno za kruh. Prvo je prodao auto.

- A, onda sve drugo: zlato; naše ili ono koje su dobivala djeca za svete sakramente, sportsku opremu, čak i knjige, sve što je imalo kupca. Onda su krenule posudbe. Uskakali su dragi prijatelji, Crkva, svi koji su suosjećali zbog situacije u kojoj smo se našli. I još jednom im veliko, ljudsko hvala - priča Marlon s knedlom u grlu o kalvariji koju je prošao jer njegov obraz nije imao cijenu. Svoja je iskustva naposljetku ukoričio u knjižici "Kako pronaći posao i pobijediti nezaposlenost?". Htio je, veli, poručiti da se nezaposlenost može nadjačati i da nikad ne treba izvjesiti bijelu zastavu - predati se.

- Šest godina sam radio povremene poslove. Kao magistar prava zarađivao sam kruh i kao zaštitar. Prolazio kroz sve i svašta. Prihvaćao sam se svega što mi se nudilo, javljao se na sve oglase, stalno visio na tražilicama za posao, išao po zamjenama samo da bismo kući skrpali kraj s krajem, i bio sretan kad bih dobio bilo kakvu priliku za rad, najčešće honorarni. Znate, bilo je dana kad nismo znali hoćemo li imati za ručak - iskreno će Marlon kojem se, ipak, ukazalo svjetlo na kraju tunela, a kao čvrsti kršćanin, kao vjernik, zna da je to bilo, veli, Božje proviđenje.

- Javio sam se na natječaj u MUP-u za radno mjesto inspektora za zaštitu od požara i eksploziv u Dubrovniku, i dobio stalan posao. Izbivat ću od kuće, biti odvojen od obitelji preko tjedna, ali sam sretan što mi se to što sam časno kročio kroz život na kraju isplatilo.

U međuvremenu je ovaj diplomirani pravnik marljivo učio, noći provodio uz stručnu literaturu i zakone, i danas je pred doktoratom. Obitelj se povećala za jednog člana, pa sad Marlon i supruga imaju četvero djece, a uz silne obveze nađe vremena i volontirati u Obiteljskom savjetovalištu Gospe od Zdravlja. Tamo pravnim savjetima pomaže obiteljima lošeg imovnog stanja. Autor je i koautor trideset znanstvenih i stručnih radova, i nikada se, veli, nije razočarao u struku bez obzira na prepreke koje su se ispriječile na poslovima koje je radio.

- Nadam se da će ovaj moj motivacijsko-pravni priručnik poslužiti ljudima koji nemaju posla. Znajući da prosječan građanin, u ovom brzom vremenu, često nema kad čitati duge, debele knjige, on je pisan jednostavno, koncizno, narodnim jezikom, a u njemu - iz onoga što sam osjetio na vlastitoj koži - savjetujem onima koji su izgubili posao ili ga nisu našli nakon završenog fakulteta i škole - što im je činiti. Savjeta je dosta, no najvažnije od svega je ne predavati se, ne gubiti nadu, vjerovati da šansa, izlaz postoji, i da ćete kad-tad dobiti priliku i pokazati i dokazati što znate - veli, pa podvlači da je od svega blaga ovog svijeta važnija čista savjest, miran san - i ono najsvetije - sloboda. I zato kaže da bi unatoč svemu što je prošao nakon gubitka posla, i sutra, da se nađe u takvoj situaciji, napravio isto.

- Nikad sebi ne bih oprostio da sam sudjelovao u bilo kakvoj vrsti nemorala i nezakonitosti. Cijena poštenja je bila egzistencija moje brojne obitelji, ali na koncu je ispalo da je to što sam napravio bilo ispravno, i da drukčije nisam smio postupiti. Da sam posrnuo, podlegao takvim ponudama, iz ove sam perspektive siguran da bi to završilo loše, da bi me stigla kazna. Danas sam sretan. Sretan i spokojan. Živim skromno u malom stanu sa svojom voljenom obitelji i vedro gledam u budućnost. Poštenje se isplati - najbolja je poruka koju Marlon na promocijama priručnika "Kako pronaći posao i pobijediti nezaposlenost?" šalje onima koji se nađu na kušnji. A on ju je dva puta uspješno prošao...