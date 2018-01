Bivši članovi Nadzornog odbora državne televizije žestoko se obrušili na Vladu: Zataškavate istinu o kaotičnom, rasipničkom i nekvalitetnom poslovanju HRT-a!

Umjesto dramskih ili dokumentarnih serija, od neovisnih producenata HRT je najčešće nabavljao kulinarske i slične emisije koje je mogao i sam proizvesti, tvrde bivši članovi NO-a

Nakon što im je na zadnjoj sjednici Vlade odbijeno godišnje izvješće o radu HRT-a, bivši članovi Nadzornog odbora ove ustanove smatraju da se istina o kaotičnom, rasipničkom i nekvalitetnom poslovanju ove ustanove nastoji zataškati, a njihov nadzornički rad marginalizirati i obezvrijediti.



Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Miroslav Grgić i Šenol Selimović oglasili su se priopćenjem u kojem tvrde da nema nijednog valjanog i dobronamjernog razloga zbog kojeg njihovo izvješće Hrvatskom saboru za 2016. ne bi bilo prihvaćeno. Podsjetili su da su njime upozorili odgovorne i javnost da se u nekoliko navrata tijekom 2016. u potpunosti mijenjala urednička struktura HRT-a, što uključuje kompletan postav glavnih urednika radijskih i televizijskih programskih kanala.



U razdoblju od 1. listopada do 11. studenoga 2016. godine HRT je, osim toga, poslovao bez zakonskog zastupnika i odgovorne osobe, iako je NO HRT-a poduzimao sve da bi se izbjegla ta situacija. Notirali su da se televizijski i radijski program emitirao bez unaprijed utvrđene programske sheme, a satnice emisija mijenjale su se sa svakom promjenom urednika, što je dovodilo do čestih rebalansa financija. Naglasili su i da je njihovim izvješćem utvrđeno da je dobit HRT-a u 2016. od 30,3 milijuna kuna najvećim dijelom ostvarena kao rezultat utjecaja pozitivnih tečajnih razlika i smanjenja kamatnih stopa, a ne komercijalnom djelatnošću javne televizije i uštedama. Upozorili su i na nepostojanje učinkovitog sustava kontrole troškova, te da se nabava audiovizualnih projekata od neovisnih proizvođača obavljala netransparentno, često i izvan rokova natječaja, te bez jasnih kriterija.



Bivši nadzornici dalekovidnice podsjetili su na to i da su resornu ministricu Obuljen Koržinek na vrijeme obavijestili o izrazito nepovoljnom nalazu Državne revizije i zahtijevali ispravljanje uočenih nepravilnosti kroz postupak upravnog nadzora, no Ministarstvo kulture oglušilo se na njihov zahtjev. Ministrica Obuljen Koržinek je ignorirala i njihova upozorenja da je na Prisavlju drastično smanjen obujam proizvodnje vlastitog programa, što posljedično dovodi do pada prosječne dnevne gledanosti i do pada prihoda od oglašavanja. Umjesto dramskih ili dokumentarnih serija, od neovisnih producenata HRT je najčešće nabavljao kulinarske i slične emisije koje je mogao i sam proizvesti – upozorili su bivši nadzornici – a podsjetili su i na rezultate interne revizije o okolnostima sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom, vezano uz projekt “Grička vještica”.



Kao što se zna, dva dana prije nego što je prestao biti v.d. glavnog ravnatelja HRT-a, Siniša Kovačić odobrio je izvansudsku nagodbu s Jadran filmom Vinka Grubišića da HRT s gotovo 10 milijuna kuna financira seriju prema romanu Marije Jurić Zagorke, a osim pozamašnog iznosa, u cijeloj priči je sporno i to što je ugovor o financiranju potpisan u potpunoj tajnosti. Bivši nadzornici HRT-a utvrdili su da su izvansudske nagodbe sklapane na sumnjiv način i bez konzultiranja nadležnih službi i u mnogim drugim slučajevima, kao na primjer u slučaju isplate za diskriminaciju po političkoj osnovi 85 tisuća kuna bivšem ravnatelju poslovanja HRT-a Mislavu Stipiću.



Neprihvaćanjem ovih spoznaja, Vlada RH i ministrica kulture svrstali su se na stranu zaštitnika onih koji su u izvješću detektirani kao odgovorni za stanje na HRT-u u 2016., a da ničim nisu opovrgnuli nijednu činjenicu ili podatak iz našeg izvješća – naveli su u svom obraćanju javnosti bivši članovi Nadzornog odbora prisavske dalekovidnice.



Bez obzira na svu težinu i ozbiljnost tvrdnji iz priopćenja bivših nadzornika, s Prisavlja su nam poručili da rad postojećih i bivših članova Nadzornoga odbora HRT-a principijelno ne komentiraju.