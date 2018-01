Milinović se oglasio uoči večerašnjeg Predsjedništva HDZ-a: Nisam napravio ništa štetno, sigurno ću 'preživjeti'!

Darko Milinović, koji je nedavno podnio ostavku na mjesto šefa ličko-senjskog HDZ-a iz prosvjeda jer ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić nije postavio njegovu kandidatkinju na čelo Nacionalnog parka Plitvička jezera, izjavio je u petak uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a da je spreman na kompromise, ali ne i da se omalovažava ličko-senjski HDZ i njega osobno.



Milinović je novinarima pred Središnjicom HDZ-a rekao da će, kao istinski HDZ-ovac, prihvatiti svaku odluku Predsjedništva, pa i eventualno raspuštanje ličko-senjskog HDZ-a. "Ako je to opcija, reći će mi razloge za to, a ja ću reći svoje razloge i vidjet ćemo", kazao je.



Na upit hoće li "preživjeti" odluku Predsjedništva HDZ-a odgovorio je kako će "svakako preživjeti", a i onako se ide u izbore u Ličko-senjskoj županiji, samo je pitanje hoće li se ići u izbore za predsjednika ličko-senjskog HDZ-a ili za Županijski odbor stranke.



Ocijenio je da u HDZ-u nema nikakvog velikog potresa, a on nije napravio ništa što šteti ugledu HDZ-a i Vlade. "Mene da danas izbace iz stranke, ne mogu dignuti ruku protiv ove Vlade, ali ne podržavam rad ministra Ćorića koji ne poštuje bazu koja ga je izabrala", rekao je Milinović.



Istaknuo je kako bi bilo nekorektno prema biračima da se vrati u Hrvatski sabor kao zastupnik i na taj način izazove prijevremene izbore u Ličko-senjskoj županiji, gdje obnaša dužnost župana.



"Dao sam ostavku kao moralan čin. Izvrgnut sam pritiscima da se borim za stanovnike ličko-senjske županije, pa i za ličko-senjski HDZ", kazao je dodavši da je od lokalnih HDZ-ovaca čuo i "puno teže zahtjeve", koje je odbio.



Ponovno je izrazio uvjerenje da je njegova kandidatkinja Antonija Dujmović bila bolja od Tomislava Kovačevića koji je, na temelju odluke povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša, izabran na mjesto ravnatelja NP Plitvička jezera.



"Ne znam po kojim kriterijima je povjerenstvo radilo, ali mislim da je doktorica znanosti, biologije i zaštite okoliša stručnija, poglavito u ovom trenutku kada statusu Plitvica prijeti i UNESCO", istaknuo je Milinović.



Odbacio je špekulaciju da je "pobunu u ličkom HDZ-u" podignuo jer mu smeta što ne može osobno kadrovirati, ustvrdivši kako ga smeta što se "ne uvažavaju oni koji su zaslužni da je i Ćorić jedan od ministara".