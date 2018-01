U Domu hrvatskih branitelja na 'srpsku' Novu godinu nastupa pjevač koji sve Hrvate naziva ustašama, a slavi Krajinu, kapetana Dragana, Karadžića i zloglasnog popa Đujića!

Hrvatski branitelji iz Pule sigurno su jedni od tolerantnijih u državi. To možemo slobodno reći kad vidimo plakate oblijepljene po Puli, na kojima se jasno vidi da se 13. siječnja, u Domu hrvatskih branitelja, organizira doček "srpske" pravoslavne Nove godine.



Naravno, nikome dobronamjernom i normalnom nije problem slavljenje pravoslavne Nove godine (bilo to u običnom klubu ili pak u Domu branitelja), ali problem može predstavljati Boro (Bora) Drljača koji će pjevati na dočeku, a ne tako davno je pjevao da su svi hrvatski branitelji i građani ustaše.



Boro je poznat po slavljenju Krajine, srpskog nacionalizma, baš onog zla protiv kojeg su se borili hrvatski branitelji, a jedna od njegovih dobro poznatih pjesama je i ona u kojoj se slavi kapetan Dragan.



"Svi smo čuli ovih dana za Dragana kapetana, stigao je iz daleka, sudbina ga baci neka. Borio se kod Obrovca, kod Plitvica i Benkovca. Kod Karina i kod Knina, sve do Zadra i Skradina. U mislima ratne slike, sad zbrinjava ranjenike. Krajina ga slavi naša, branio je od ustaša" – riječi su Borine pjesme, a ima tu i albuma "Krajino, Krajino", "Ne dam Krajine", pa "Krajišnik sam ja"...



Dakle, pjevač o svim građanima i braniteljima pjeva kao o krvoločnim ustašama - nastupat će u Domu hrvatskih branitelja u Puli?!



Druga pjesma, pak, među ostalim, kaže: "Karadžiću sivi ptiću do neba ti hvala, s tobom lepše zore sviću, oj, sokole Karadžiću". Ne trebamo ovdje opisivati koliko je zla Radovan nanio Bošnjacima, a i Srbima koji su ga slijedili u njegovim bezumnim pohodima. O ljepšim zorama bi svakako trebalo pitati Sarajlije ili Srebreničane.



No, to nije sve, Boro će gostima sigurno pjevati svoje stare hitove "Stari vuk", "Ne namiguj na me tuđa ženo" i "Plači, mala, plači" koje je za Boru napisao Baja Mali Knindža, pravim imenom Mirko Pajčin. Nadimak je, navode mediji, dobio po Knindžama, paravojnoj formaciji tzv. Republike Srpske Krajine, čijem je veličanju posvetio dio svog "umjetničkog" opusa.



Navodno je Baja vatreni srpski nacionalist, a obožava ga i Vojislav Šešelj. Malog Knindžu vole u Srbiji, posebno u "Republici Srpskoj" u BiH, ali zbog govora i pjesama mržnje nije dobrodošao u Federaciji BiH i Hrvatskoj.



Pjevač koji će nastupiti u Puli je, između ostalog, u emisiji "Goli Život" na TV Happy branio i popa Momčila Đujića. Kratko spomenimo samo da je Đujić sa svojim četnicima počinio pokolje po hrvatskim selima – Gata, Tugare, Cista, Gornji Dolac, Zvečanje, Dugopolje, Štikovo, Maovice, Otavice, Vinalić, Kijevo i Garjak.



Pop se jako dobro razumio s domaćim zločincima - ustašama, koji su mu i novčano pomagali, te su se zajedno borili protiv zajedničkog neprijatelja - osloboditelja partizana koji očistili Dalmaciju i od četnika i od ustaša.



U selu Kosovu kod Knina Đujić je formirao i sabirni logor, koji su nazivali "malim Jasenovcem". U logor su smještani Srbi koji nisu htjeli ići u četnike i bili su antifašisti. Đujić je kukavički pobjegao od antifašista i umro u Chicagu 1999., a Drljača tvrdi da mu je jednom prilikom i osobno i pjevao, na što se pop rasplakao.



Spomenimo i da je pjevač Boro Drljača u posljednje vrijeme pomirljiv, u intervjuima govori da ga svugdje veselo dočekuju jer pjeva narodne i miroljubive pjesme.



I naravno, svatko može pogriješiti, ali ipak nismo nigdje našli da se Boro ispričao što je slavio notornog zločinca Radovana Karadžića ili Hrvate izjednačavao sa zločincima ustašama.



Inače, cijena dočeka je nemalih 250 kuna. Dvoranu, koliko smo uspjeli saznati, vodi Ministarstvo obrane preko svoje tvrtke "Pleter". U poslijepodnevnim satima smo pokušali doći do komentara osobe zadužene za iznajmljivanje dvorane, ali se na telefon nitko nije javljao.



"Zgrada pripada Ministarstvu obrane i nosi naziv Dom hrvatskih branitelja ili Dom oružanih snaga RH. Zgrada je otvorena posjetiteljima i u njoj se priređuju broji kulturni programi, izložbe, svečane večere, popularni Sajam knjiga, prezentacije, koncerti i predavanja", stoji na stranicama "Pletera", pa se može pretpostaviti da je MORH i iznajmio zgradu. Ne znamo za koliki iznos.



Potom smo nazvali broj za informacije naveden na plakatu i javio nam se muškarac koji se nije predstavio, ali je potvrdio da je organizator koncerta i pravoslavne Nove godine u Domu hrvatskih branitelja.



'Slobodna: Znate li da je gospodin Drljača pjevao pjesme u slavu zločinca Karadžića i ostalih?



Organizator: Što ja znam što je on pjevao prije, Bora je kod nas nastupao i prije i nitko nije pravio probleme. I sad vi odjednom 2018. pišete o tome. Mi smo zajednica svih dobrih ljudi, i Srba i Hrvata...



'Slobodna': Gospodine, nitko normalan ne spori da vi možete slaviti Novu godinu, ali pozvati čovjeka...



Organizator: Molim vas da ne pišete o ovome...



'Slobodna': Tekst ćemo napisati...



Organizator: Onda ga napišite velikim slovima (i poklopio nam je slušalicu).